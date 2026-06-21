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NEET री-एग्जाम पर अग्निपरीक्षा: मध्य प्रदेश में अभेद्य सुरक्षा कवच, 283 केंद्रों पर चप्पे-चप्पे पर निगरानी

नीट पेपर लीक विवाद के बाद आयोजित परीक्षा में 22.79 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल. सीसीटीवी, फ्रिस्किंग, मेटल डिटेक्टर और साइबर मॉनिटरिंग से सुरक्षा कड़े इंतजाम.

NEET UG 2026 RE EXAM
नीट री-एग्जाम को लेकर चप्पे-चप्पे पर सख्त पहरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 7:35 AM IST

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Updated : June 21, 2026 at 7:48 AM IST

3 Min Read
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भोपाल: पेपर लीक विवादों के बाद रविवार को मध्य प्रदेश के 283 परीक्षा केंद्रों सहित देश के 564 शहरों में NEET UG 2026 की परीक्षा दोबारा आयोजित की जा रही है. इस री-एग्जाम में करीब 22.79 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं. परीक्षा की सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इस बार परीक्षा केंद्रों को अभेद्य सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया गया है.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

मध्य प्रदेश के 30 जिलों में स्थित 283 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव किए गए हैं. प्रशासन, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) और साइबर सेल ने मिलकर ऐसी व्यवस्था तैयार की है, जिसमें किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश न रहे. इस बार परीक्षा केंद्रों पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. केंद्रों के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती से लेकर अंदर हाई-टेक निगरानी व्यवस्था तक हर स्तर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं.

NEET री-एग्जाम पर अग्निपरीक्षा (ETV Bharat)

हर गतिविधि पर नजर

परीक्षा केंद्रों पर पहले से लगे सीसीटीवी कैमरों के अलावा NTA ने अपना अलग निगरानी तंत्र स्थापित किया है. हर परीक्षा कक्ष और केंद्र की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जाएगी. इसके अलावा अभ्यर्थियों की जांच के लिए फ्रिस्किंग डिवाइस, मेटल डिटेक्टर और समय प्रबंधन के लिए विशेष घड़ियां भी सभी परीक्षा केंद्रों पर उपलब्ध कराई गई हैं.

DGP के सख्त निर्देश, पुलिस हाई अलर्ट

परीक्षा को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पर है. पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा की निष्पक्षता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. संदिग्ध गतिविधियों, अफवाह फैलाने वालों और पेपर लीक से जुड़े किसी भी नेटवर्क पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

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NEET री-एग्जाम को लेकर मध्य प्रदेश में अभेद्य सुरक्षा कवच (ETV Bharat)

साइबर मोर्चे पर विशेष निगरानी

राज्य साइबर सेल ने परीक्षा को सुरक्षित बनाने के लिए अपने विशेषज्ञों की टीम को सक्रिय कर दिया है. साइबर विशेषज्ञ प्रदेशभर में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी रखेंगे. इनका मुख्य फोकस टेलीग्राम, व्हाट्सएप, डार्क वेब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रहेगा.

भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा, "नीट परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है. करीब 400 जवानों की तैनाती की गई है और परीक्षा केंद्रों पर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं."

छतरपुर प्रशासन भी अलर्ट

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित NEET परीक्षा को लेकर छतरपुर जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड में है. पुलिस की परीक्षा केंद्रों और आसपास के क्षेत्रों में चप्पे-चप्पे पर नजर बनी हुई है. प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजामों के साथ व्यापक व्यवस्थाएं की हैं. इसे लेकर छतरपुर कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

Last Updated : June 21, 2026 at 7:48 AM IST

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