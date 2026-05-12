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NEET UG 2026: पेपर लीक से स्टूडेंट्स में गुस्सा, 600 नंबर के सवाल मैच होना बड़ी साजिश

नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने से भोपाल में छात्रों में भी रोष है. एग्जाम में पारदर्शिता रखने की जिम्मेजारी एनटीए की है.

NEET paper leaks Students angry
स्टूडेंट्स बोले- 67 बच्चों का 720 में 720 लाना इंपासिबल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 5:10 PM IST

3 Min Read
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भोपाल : नीट यूजी 2026 (NEET UG 2026) परीक्षा रद्द होने के बाद देशभर के छात्रों में गुस्सा और निराशा का माहौल है. लाखों अभ्यर्थियों की महीनों की मेहनत अब दोबारा परीक्षा की अनिश्चितता में फंस गई है. पेपर लीक विवाद और कथित गेस पेपर मामला परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर रहा है. भोपाल में नीट की तैयारी कर रहे छात्रों का कहना है कि बार-बार होने वाली गड़बड़ियों का सबसे बड़ा नुकसान उन मेहनती अभ्यर्थियों को हो रहा है, जिनका चयन तय माना जा रहा था.

पेपर लीक होना अब सामान्य बात

नीट की तैयारी कर रहे छात्र भविष्य कुमार देवांगन ने कहा "पेपर लीक की घटनाएं नई नहीं हैं. 2016 में भी ऐसा मामला सामने आया था और अब करीब 10 साल बाद फिर वही स्थिति बन गई है. 2024 में भी मामला उठा था. तब 70-80 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए थे. आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था. या तो पेपर बहुत आसान था या फिर कहीं न कहीं पेपर लीक हुआ था."

नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने से भोपाल में छात्रों में भी रोष है (ETV BHARAT)

भविष्य के अनुसार "इस बार भी केरल से सामने आई जानकारी और कथित गेस पेपर विवाद ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिन छात्रों ने मेहनत से परीक्षा दी और जिन्हें भरोसा था कि उनका मेडिकल कालेज में चयन हो जाएगा, सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं का हुआ है."

67 बच्चों का 720 में 720 लाना इंपासिबल

छात्र विनय भास्कर ने भी परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा "इस बार पेपर अपेक्षाकृत आसान जरूर था, लेकिन इतना आसान नहीं कि बड़ी संख्या में छात्र फुल मार्क्स ले आएं. बायोलाजी आसान थी, फिजिक्स एवरेज थी और केमिस्ट्री थोड़ी ट्रिकी थी. लेकिन 67 बच्चों का 720 में 720 लाना इंपासिबल लगता है. पहले सिर्फ दो या तीन बच्चे टाप स्कोर करते थे." विनय ने आरोप लगाया "पटना समेत कई जगहों से सामने आए मामलों ने पेपर लीक की आशंकाओं को मजबूत किया है."

एनटीए ने क्यों रद्द की परीक्षा

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानि एनटीए ने मंगलवार को जारी बयान में कहा 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा को अब दोबारा कराई जाएगी. एजेंसी के अनुसार केंद्रीय जांच एजेंसियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मिले इनपुट तथा जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया. परीक्षा दोबारा कराने से छात्रों और अभिभावकों को असुविधा जरूर होगी, लेकिन परीक्षा प्रणाली में भरोसा बनाए रखना ज्यादा जरूरी है. एजेंसी ने स्पष्ट किया कि पुराने रजिस्ट्रेशन ही मान्य रहेंगे और छात्रों को दोबारा आवेदन या अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा. पहले जमा की गई परीक्षा फीस भी वापस की जाएगी.

22 लाख छात्रों पर असर, सीबीआई जांच शुरू

इस साल नीट यूजी परीक्षा में करीब 22 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था. पेपर लीक विवाद के बाद राजस्थान पुलिस की स्पेशल आपरेशन ग्रुप और केंद्रीय एजेंसियां जांच में जुटी हैं. जांच में प्रिंटिंग प्रेस और पेपर सेटिंग प्रक्रिया दोनों एंगल पर फोकस किया जा रहा है. वहीं केंद्र सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी है. अब छात्रों की नजर एनटीए की अगली घोषणा पर टिकी है, जिसमें दोबारा परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड का शेड्यूल जारी किया जाएगा.

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