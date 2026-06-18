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NEET Re-Exam होगा लीक प्रूफ, मध्य प्रदेश में 283 केंद्रों पर कड़ी निगरानी, डीजीपी ने दिए अहम निर्देश

नीट री-एग्जाम को लेकर MP पुलिस हुई अलर्ट, DGP ने कप्तानों को दिए सख्त निर्देश, प्रदेश भर में 38 साइबर कमांडो रहेंगे सक्रिय.

NEET RE EXAM 2026
मध्य प्रदेश में 283 केंद्रों पर कड़ी निगरानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 1:43 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश सहित देश भर में नीट री-एग्जाम की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है. प्रदेश में संबंधित विभागों और सभी एजेंसियों ने 21 जून को होने वाली नीट री-एग्जाम को सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष करने को लेकर कमर कस ली है. बुधवार को भोपाल पुलिस मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने सभी पुलिस अधीक्षकों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

मध्य प्रदेश में नीट री-एग्जाम को लेकर पुलिस अलर्ट मोड़ पर आ गई है. सभी परीक्षा केन्द्रों पर सुरक्षा को लेकर डीजीपी कैलाश मकवाना ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक में परीक्षा से संबंधित संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था, अंतर-विभागीय समन्वय, साइबर निगरानी, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा तथा परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई.

पुलिस कमिश्नर संजय कुमार से बातचीत (ETV Bharat)

परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता

पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने पुलिस अधिकारियों को कहा, '' परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है. प्रश्नपत्रों के प्राप्त होने से लेकर उनके सुरक्षित भंडारण, परीक्षा केंद्रों तक परिवहन, परीक्षा संपन्न होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं एवं सामग्री की सुरक्षित वापसी तक संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्णत सुरक्षित एवं त्रुटिरहित बनाए रखा जाए. किसी भी स्तर पर लापरवाही या सुरक्षा में चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए.''

neet ug 2026 mp police alert
नीट परीक्षा को लेकर MP पुलिस हुई अलर्ट (ETV Bharat)

सभी संस्थाओं और संबंधित एजेंसियों में समन्वय स्थापित

पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी जिलों में पुलिस, जिला प्रशासन, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, शिक्षा विभाग, बैंकिंग संस्थाओं तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया. इसके अलावा सभी पुलिस अधीक्षक 20 जून तक परीक्षा केंद्रों, प्रश्नपत्र भंडारण स्थलों एवं संबंधित बैंकों का स्वयं निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का परीक्षण का निर्देश दिए. परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, सुरक्षा बलों की तैनाती तथा अभ्यर्थियों की प्रवेश व्यवस्था का विशेष रूप से परीक्षण का भी ऑर्डर दिए हैं.

परीक्षा केंद्रों की हाईटेक निगरानी

डीजीपी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि वे व्यक्तिगत रूप से अपने जिले के प्रत्येक परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करें तथा प्रश्न-पत्रों के परिवहन, स्ट्रांग रूम, गोपनीय सामग्री की सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था की समुचित समीक्षा कर सभी आवश्यक प्रबंध समय रहते सुनिश्चित करें. साइबर माध्यमों से होने वाली किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर नजर रखने के लिए प्रदेश के 38 साइबर कमांडो सक्रिय रहेंगे.

संदिग्ध तत्वों की विशेष निगरानी

उन्होंने पेपर लीक, अफवाहों एवं अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए साइबर निगरानी को और सुदृढ़ करने, सोशल मीडिया गतिविधियों पर सतत नजर रखा जाएगा. इसके अलावा पूर्व में परीक्षा संबंधी अपराधों में पूर्व आरोपी और संदिग्ध तत्वों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए हैं.

पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा, "नीट एग्जाम के लिए 32 परीक्षा केंद्र के लिए बनाए गए हैं. तमाम परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल तैनात रहेगा. वहीं साइबर सहित तमाम टीमें होटल, लॉज, धर्मशाला सभी जगहों पर जांच करेगी."

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