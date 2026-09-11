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पोते धनंजय शर्मा ने बताई 14 साल पुरानी यादें, भक्तों के सामने क्यों अंग्रेजी बुलवाते थे बाबा नीव करौरी

भोपाल में रहने वाले नीव करौरी बाबा के पोते धनंजय शर्मा ने उनके साथ बिताए 14 साल की यादें साझा की. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

BHOPAL DHANANJAY SHARMA
पोते धनंजय शर्मा ने बताई 14 साल पुरानी यादें (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 7:06 PM IST

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Updated : September 11, 2026 at 7:16 PM IST

7 Min Read
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भोपाल: नीव करौरी बाबा के जीवन पर बनी फिल्म हनुमान अंश के बाद उनके जीवन से जुड़े कई सच सामने आ रहे हैं. नीव करोरी बाबा के पोते डॉ धनंजय शर्मा ने अपने जीवन के जो 14 बरस बाबा के साथ बिताए, वो एक एक पल उनकी आंखों में है. कैसे डॉ लैरी ब्रिलिएंट भारत आए और नीव करौली बाबा से मुलाकात हुई. भारत से चेचक के खात्मे को लेकर बाबा की जिद क्या थी. डॉ धनंजय शर्मा की आंखों में उतर जाती है वो गुजरी पूरी कहानी.

ईटीवी भारत से बातचीत में वे नीव करौरी बाबा के जीवन के अलग-अलग हिस्सों में गए. खास वहां जहां वे अपने बचपन में उन चमत्कारों को देख रहे थे. डॉ धनंजय शर्मा ने बाबा के आश्रम पर छिड़े विवाद को लेकर साफ कहा कि घर के लोग हैं, किसे दोषी ठहराएं, जो पुण्य काम हैं उसे चलते रहने देना चाहिए. जो आश्रम के लिए परिवार की तरफ से कहा जा रहा है, इससे महाराज की बदनामी होती है और 53 साल से कलश में रखी अस्थियों को लेकर कहा जब महाराज चाहेंगे आश्रम के लिए जमीन और अस्थियों को जगह मिल जाएगी.

नीव करौरी बाबा के पोते धनंजय शर्मा से बातचीत (ETV Bharat)

'मेरे लिए सिर्फ मेरे बाबा, अंग्रेजी बुलवाते फिर गले लगा लेते थे'

डॉ धनंजय शर्मा जब पलंग पर बैठते हैं तो उनकी कोहनी बिल्कुल उसी तरह तकिए पर टिकती है जैसे उनके बाबा की टिका करती थी. चेहरे पर वैसा ही भोलापन है भले अब उम्र उन्हें बुजुर्ग बना रही हो. घर की कोई दीवार ऐसी नहीं, जहां इस घर में दादा यानि बाबा नीव करौरी की तस्वीर ना हो. इस घर में भोपाल में कई दिनों रहे हैं बाबा.

NEEM KAROLI BABA
नीव करौरी बाबा के पोते 14 साल तक उनके साथ रहे (ETV Bharat)

14 साल ऐसे चमत्कारी जीवन के साए में गुजारने वाले बाबा नीव करोरी के पोते डॉ धनंजय शर्मा हर दूसरे वाक्य में ये कह ही देते हैं, "ये खुशकिस्मती है मेरी की ऐसे परिवार में जन्मा. बाबा का प्रेम मुझे मिला. बचपन से 13 साल तक की उम्र में बाबा का खूब साथ सानिध्य मिला मुझे. इस दौरान ऐसा प्यार पाया कि क्या बताऊं."

डॉ धनंजय शर्मा कहते हैं, "बाबा मेरी हर जिद को पूरा करते थे, चाहे पतंग दिलाना हो या जलेबी खिलाना हो. बहुत खुश होते थे तो मुझे गले से लगा लेते थे और सिर पर हाथ फेरकर कहते थे कि तू डॉक्टर बनेगा. उनका आर्शीवाद ही था कि मैं वाकई डॉक्टर बना. एक बात और जो मुझे हमेशा याद रहती है. उन्हें मेरा अंग्रेजी बोलना गर्व से भर देता था. वो कहते थे हमारा पोता है अंग्रेजी जानता है. भक्तों से हमेशा कहते थे, फिर मुझसे कहते थे कि अंग्रेजी बोलकर बताओ. भक्तों से कहते इससे अंग्रेजी में सवाल करो, जब मैं जवाब देता था तो ठहाका मारकर हंसते थे. फिर कहते थे कि हमारा लला जो है वो अंग्रेजी जानता है."

NEEV KAROURI BABA
नीव करोरी बाबा (ETV Bharat)

नीव करोरी बाबा को चेचक की चिंता, लैरी ब्रिलिएंट को क्या कहा

डॉ धनंजय शर्मा की अपने बचपन से जुड़ी जो सबसे गहरी याद है. उस याद में बाबा यानि उनके दादा नीव करोरी बाबा के अलावा डॉ लैरी ब्रिलिएंट भी हैं. वे पूरा वाकया सिलसिलेवार सुनाते हैं. ये वाकया करीब 1972-73 का है.

डॉ धनंजय शर्मा बताते हैं, "एक विदेशी दंपति थे डॉ लैरी ब्रिलिएंट और उनकी पत्नी. दोनों इंडिया घूमने आए. महाराज जी के दर्शन करने भी आए. महाराज की दृष्टि गई उन्होंने इस दंपत्ति के दिमाग में जो चल रहा था उनको पूरा पास्ट बता दिया. पति-पत्नी पैरों में गिर गए और उनके साथ ही रहने लगे.

एक दिन महाराज जी डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट से बोले हमारे देश से बड़ी चेचक को भगाओ. रास्ता भी बताया कहा तू डॉक्टर है डब्लूएचओ में नौकरी के लिए आवेदन दे और भारत में पोस्टिंग लेकर ये काम शुरू कर दे. फिर ये भी कहा दिल्ली में जो डब्लूएचओ का ऑफिस है वहां कल चला जा कागज लेकर. डॉक्टर लैरी बोले जी चला जाऊंगा. वो अमेरिका से पढ़े डॉक्टर थे. डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट डब्लूएचओ पहुंचे किसी ने भाव नहीं दिया. उल्टे पांव लौट आए."

NEEM KAROLI BABA
नीम करौली बाबा (ETV Bharat)

डॉ धनंजय शर्मा कहते हैं, "महाराज जी में ऐसी विलक्षणता थी कि जो सोच कर आ रहे हो वो पहले बोल देंगे. डॉक्टर लैरी से बोले, क्या बात है बहुत नाराज हो रहा है. वो बोले क्यों नहीं होंगे नाराज, मुझे वहां से भगा दिया कहां भेज दिया आपने मुझे. लेकिन महाराज जी ने उन्हें कहा अब फिर जाना अब देखना सब हो जाएगा. वो आदेश टाल नहीं सकते थे. सच में जैसा महाराज जी ने बोला वैसा ही हुआ. डॉ लैरी को डब्लूएचओ में नौकरी मिल गई नेपाल और इंडिया का प्रभारी बना दिया गया. अब इसके बाद होता ये है कि 1973 में महाराज की डेथ हो जाती है. लेकिन डॉ लैरी ने महाराज से जो चेचक के खात्मे का संकल्प लिया था उसे पूरा किया."

NEEV KAROURI BABA
भोपाल में पोते धनंजय शर्मा के घर बाबा नीव करौरी की तस्वीरें (ETV Bharat)

'बाबा जब चाहेंगे अस्थियों के लिए आश्रम बन जाएगा'

नीव करोरी बाबा की अस्थियां बीते 53 साल से परिवार के पास महफूज रखी हुई हैं. डॉ धनंजय शर्मा के पिता दिवंगत अनेग सिंह शर्मा ने 97 साल की उम्र तक उन्हें सहेजे रखा. वे चाहते थे कि भोपाल में उनके नाम पर एक बड़ा आश्रम हो, जहां ये अस्थिया रखी जाएं, लेकिन उनके जीवित रहते ये नहीं हो सका. डॉ धनंजय शर्मा कहते हैं, "मैं ये मानता हूं जब महाराज जी चाहेंगे कि ये संकल्प पूरा हो तो हो जाएगा, अगर देरी हो रही है उसकी भी कोई वजह है. मुझे विश्वास है जिस दिन महाराज चाहेंगे 2 दिन में काम हो जाएगा."

अकबरपुर आश्रम को लेकर बोले, वहां सही काम हो रहा

नीव करोरी बाबा के जन्मस्थान अकबरपुर के आश्रम को लेकर परिवार में ही छिड़े विवाद को लेकर नीव करोरी बाबा के पोते डॉ धनंजय शर्मा का स्टैंड एकदम अलग है. वे कहते हैं, "इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं. घर के ही लोग हैं किसको दोषी ठहराएं उनकी मंशा ठीक नहीं है. उस आश्रम में महाराज जी से संबंधित ही काम हो रहे हैं. वहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि कोई कब्जा करे.

उस आश्रम में एक छोटा सा किचन है, एक ध्यान केन्द्र है. एक दूसरे कमरे में उनके माता-पिता का फोटो लगा है. एक छोटा सा आंगन है. बिल्डिंग का जीर्णोध्दार भी ट्रस्ट ने ही किया था, तो जो काम वहां हो रहा है वो पुण्य का ही काम है. मुझे लगता है कि परिजनों का उसमें इस तरह से विवाद खड़ा करने से महाराज की बदनामी होती है."

Last Updated : September 11, 2026 at 7:16 PM IST

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