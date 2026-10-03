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नायरा का पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए मंहगा, सरकारी तेल कंपनियों का तैयार है नया प्लान

नायरा एनर्जी का पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए मंहगा ( ETV Bharat GFX )

भोपाल: राजधानी में नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है. शनिवार से ही ये कीमतें लागू हो गई हैं. इसमें पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर के हिसाब से करीब 5 रुपए और डीजल में प्रति लीटर 3 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है. बीते 10 महीनों में नायरा कंपनी ने दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया है.

10 महीनों में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा (ETV Bharat)

निजी कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं. इसमें पेट्रोल में सीधे 5 रुपए जबकि डीजल में 3 रुपए प्रतिलीटर के हिसाब से बढ़ोत्तरी की गई है. नायरा एनर्जी के पेट्रोल पंपों में पेट्रोल करीब 119 रुपए 82 पैसे पहुंच गया है जबकि डीजल 102 रुपए 67 पैसे की कीमत में प्रतिलीटर के हिसाब से मिलेगा.

पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा, "अभी सरकारी तेल कंपनियों की ओर से हांलाकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है. सरकारी तेल कंपनियों में पेट्रोल 114 रुपए 57 पैसे और डीजल 99 रुपए 67 पैसे प्रतिलीटर की कीमत पर मिल रहा है."

मध्य प्रदेश में पेट्रोल पंप (ETV Bharat GFX)

पहले मंहगा फिर सस्ता और फिर मंहगा हुआ पेट्रोल-डीजल

पेट्रोल और डीजल के दामों में जो इजाफा किया गया है, उसके पीछे इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दामों में हुई बढ़ोत्तरी को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है. कंपनी रिटेल की कीमत और लागत में गैप बढ़ता जा रहा है. जिसे कम करने की कोशिश में ये फैसला लिया गया है.

मध्य प्रदेश में नायरा एनर्जी के पेट्रोल पंप (ETV Bharat GFX)

नायरा एनर्जी ने ऐसा पहली बार नहीं किया है, साल की शुरुआत में ही अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर आए इफेक्ट के बाद कंपनी ने 5 रुपए और 3 रुपए की दर से पेट्रोल और डीजल की प्रति लीटर कीमतें बढ़ाई थीं. फिर उसके बाद जब बाजार संभला तो इसी अनुपात में कीमतें जुलाई में घटा भी दी गईं. अब एक बार फिर नायरा एनर्जी ने अक्टूबर में कीमतों को बढ़ा दिया है.

'घाटे में कंपनियां कब तक बेचेंगी, सरकारी कंपनियां भी महंगा करेंगी पेट्रोल'

पेट्रोल के ग्राहकों को एक कंपनी की इन बढ़ी हुई कीमतों ने चिंता में डाल दिया है. ग्राहक विकास कहते हैं, "अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की शुरुआत हो गई है. सरकारी तेल कंपनिया भी कब तक नुकसान झेलेंगी, वहां भी कीमते बढ़ेंगी. आने वाले दिनों में इंडियन ऑइल भी पेट्रोल-डीजल महंगा करेगी. कंपनियां लॉस में कब तक बेचेंगी. अभी 5 और दीपावली के बाद 10 रुपए तक मंहगा होगा. इसके कारण ट्रांसपोर्टेशन भी मंहगा होगा."

पेट्रोल में 5 रुपए और डीजल में 3 रुपए का इजाफा (ETV Bharat)

ग्राहक पवन कहते हैं, "टैक्स कम करना चाहिए. दाम घटने चाहिए लेकिन फ्री की योजनाओं की वजह से भी आम आदमी पर बोझ बढ़ रहा है. मुफ्त में पैसा बांटेंगे तो टैक्स तो इधर ही बढ़ेगा ना."