भोपाल की कुतुब मीनार गिन रही आखिरी सांसें! नवाब शाहजहां बेगम ने कराया था निर्माण

भोपाल के पुराने शहर में कुतुब मीनार की तरह नजर आने वाली चिमनी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है. इस चिमनी की करीब 10 फीट तक सीढ़ियां टूट चुकी हैं. ऐसे जर्जर होती मीनार इतिहास में विलुप्त ही नहीं हो रही है, बल्कि जनहानि का कारण भी बनने की आशंका जताई जा रही है. रियासतकालीन भोपाल में औद्योगीकरण की शुरुआत पुतलीघर से ही हुई थी. इसकी ऊंचाई करीब 100 फीट है. यहां इतिहास संबंधी लगा बोर्ड भी गायब हो चुका है. इसके परिसर में बस स्टैंड का कबाड़ और गंदगी फेंकी जा रही है.

भोपाल: राजधानी भोपाल में रियासतकालीन एक ऐसी इमारत मौजूद है, जिसने कई लोगों को उस वक्त में रोजगार दिया जब लोग सिर्फ जमींदारों और नवाबों के घर में काम कर अपनी जीविका चलाते थे. लेकिन भोपाल में पुतलीघर एक ऐसी इंडस्ट्री है, जिसने रियासतकाल में कईयों को रोजगार दिया था. हालांकि वक्त के साथ-साथ सब बदलता गया और ये चिमनी अब जर्जर हो चली है. सुरक्षा के लिहाज से चिमनी की एक मंजिल तक की सीढ़ियों को तोड़ दिया गया. लेकिन इसकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है.

स्थानीय निवासी शावेज अली ने बताया कि "पहले लोग खुली सीढ़ियों पर चढ़ा करते थे. अब स्थानीय लोगों ने सुरक्षा के लिहाज से इसकी पहली मंजिल की सीढ़ियों को तोड़ दिया. इसके बावजूद प्रशासन द्वारा सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है."

पार्क विकसित करने की मांग

चिमनी की ऊंचाई 100 फीट से भी ज्यादा है. इसके अंदर से ऊपर तक जाने की सीढ़ियां थी. हालांकि बाद में सीढ़ियों के निचले हिस्से को तोड़ दिया गया. तोड़फोड़ के पीछे सुरक्षा को कारण बताया गया. इसके परिसर में अब खराब बसें और उनका कबाड़ जमा होता है. वहीं स्थानीय लोग यहां पार्क विकसित करने की मांग कर रहे हैं.

भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम ने बनवाई थी चिमनी (ETV Bharat)

कारखाने का गौरव हुआ खंडहर में तब्दील

ये मीनार नुमा चिमनी वो स्मारक है जिसे भोपाल रियासत का सबसे पहला उद्योग होने का गौरव प्राप्त है. साल 1890 में लगभग 7 लाख रुपए की लागत से इसे विकसित किया गया था. यहां विभिन्न प्रकार की मशीनें भी लगाई गई थी. इसमें रूई के सामान बनाने और आटा पीसने की मशीन शामिल है. पुरातत्व विभाग के अधिकारी आशुतोष ने बताया कि "शहर में कई ऐतिहासिक धरोहरें हैं. उनकी पहचान के लिए बोर्ड लगाने की मुहिम विभाग ने पहले शुरू की थी. यहां बोर्ड लगाया गया है या नहीं इसकी जांच करवानी पड़ेगी."

ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित करने की मांग

इतिहास के जानकार नासिर पठान ने बताया कि "ऐतिहासिक इमारत को सरकार द्वारा संरक्षित करना चाहिए, नहीं तो उसको तोड़ देना चाहिए. इमारत के आसपास में रहवासी इलाका है. जिससे हमेशा खतरा मंडराता रहता है. लगभग 5 साल पहले पुरातत्व विभाग द्वारा एक बोर्ड भी लगाया था. लेकिन वह बोर्ड भी अब गायब हो चुका है. सरकार को पुरानी धरोहर की देखरेख करनी चाहिए."

नवाब शाहजहां बेगम ने कराया था निर्माण

सन 1892 में यह पुतलीघर अपनी हाइट और बनावट के कारण बहुत ही प्रसिद्ध हुआ. जिसमें रुई की गिट्टी बनाई जाती थी. आम बोलचाल में रुई की गिट्टी को पुतली कहते थे और इन पुतलियों से धागा बनाया जाता था. इसको भोपाल रियासत की तीसरी महिला नवाब शाहजहां बेगम ने बनवाया था. इसके बनने से पहले भोपाल में कोई फैक्ट्री नहीं थी, उस समय भोपाल के बाशिंदे छोटे-मोटे काम धंधे और खेती किसानी करते थे. नौकरी के नाम पर जागीरदार और जमींदारों के यहां मजदूरी करते थे.

मुंबई के बड़े उद्योगपति सुल्तान बेग से जुड़ा है नाता

नवाब शाहजहां बेगम ने मुंबई के बड़े उद्योगपति सुल्तान बेग को इस फैक्ट्री को बनाने के लिए बुलाया था. फैक्टरी के लिए शाहजहांनाबाद के करीब मौजूद एक मैदान अलॉट किया था, जिसे पुरानी ईदगाह भी कहा जाता है. इस जगह को अब सिंधी कॉलोनी के नाम से जाना जाता है. इस पुतलीघर में उस समय 200 लोगों को रोजगार मिला था. भोपाल के आसपास कपास की खेती होती थी, उस खेती को भी बढ़ावा मिला. इस मिल में रुई लाई जाती थी, यहां रुई के गठ्ठे बनाकर बड़े-बड़े शहरों में भेजे जाते थे.

पुतलीघर में कालीन, कपड़ा और अन्य वस्तुएं भी बनाई जाती थीं. इस मिल में गेहूं की भी पिसाई होती थी. उस समय पुतलीघर की ऊंचाई बड़ी ही हैरान करने वाली थी, दूर दराज तक इसके चर्चे थे और लोग इसे देखने आते थे. उस समय यह गगनचुंबी इमारत 7 लाख रुपए की लागत से बनी थी. इसमें 40 हॉर्स पावर का इंजन लगा था. उस इंजन को पांच हजार रुपए में खरीदा गया था. इंजन को चलाने वाले एक्सपर्ट भी बाहर से बुलाए गए थे.