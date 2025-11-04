ETV Bharat / state

सैफ अली खान की बहन अचानक पहुंची भोपाल, शाही औकाफ कमेटी का जाना हिसाब-किताब

भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह की वारिस सबा अली सुल्तान पहुंची मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के मुख्यालय. वक्फ बोर्ड के नए बिल पर जताया समर्थन.

BHOPAL NAWAB HEIR SABA ALI SULTAN
सैफ अली खान की बहन अचानक पहुंची भोपाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 10:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह की वारिस और फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की बेटी सबा अली सुल्तान मंगलवार सुबह अचानक भोपाल पहुंची. वो शाही औकाफ कमेटी की मुतव्वली भी हैं. भोपाल आकर सबसे पहले उन्होंने शाही औकाफ कमेटी के सदस्यों से चर्चा की. इसके बाद मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के मुख्यालय पहुंची, जहां उन्होंने बोर्ड के अध्यक्ष सनव्वर पटेल के साथ बैठक की. इसमें उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को नए कानून के तहत संचालित करने पर विस्तृत चर्चा की. सबा सुल्तान सैफ अली खान की बड़ी बहन हैं.

'भोपाल में 8 से 10 सालों में आया काफी बदलाव'

सबा अली सुल्तान ने भोपाल में पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि "भोपाल 8 से 10 साल में बहुत बदला है. वक्फ बोर्ड में भी बहुत बदलाव आया है. आपने भी महसूस किया होगा. हमने औकाफ ए शाही में काफी बदलाव किया है. हमने अपनी टीम में भी पुराने लोगों को बदला है और नए लोगों को शामिल करते रहे. जिससे हम बेहतर काम करते रहे. इससे शाही औकाफ की आमदनी में भी इजाफा हुआ है और हमने बदलाव भी महसूस किया है."

SABA ALI SULTAN WAQF BOARD OFFICE
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के मुख्यालय में चर्चा करतीं सबा अली सुल्तान (ETV Bharat)

सबा सुल्तान ने नए वक्फ बिल पर जताया समर्थन

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनव्वर पटेल ने बताया कि "शाही औकाफ की मुतव्वली सबा सुल्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए वक्फ बोर्ड के नए बिल पर समर्थन जताया है. साथ ही शाही औकाफ की संपत्तियों को नए वक्फ बिल के तहत उम्मीद पोर्टल पर कराने के निर्देश दिए हैं. शाही औकाफ की कमाई पहले सालाना 50 से 55 लाख रुपये थी. लेकिन अब यह 1.83 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. इसमें खर्च काटने के बाद कमेटी ने एक करोड़ 3 लाख रुपये का हिसाब दिया है."

'अचानक भोपाल पहुंची सबा सुल्तान'

सनव्वर पटेल ने बताया कि "सबा सुल्तान अचानक सुबह करीब 11 बजे भोपाल पहुंची थी. शाही औकाफ कमेटी से चर्चा के बाद वो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के कार्यालय पहुंची. जहां उन्होंने नए वक्फ बिल के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए. इस दौरान हमने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ अभियान के बारे में बताया. जिस पर उन्होंन सहमति जताई और इसे अन्य स्थानों पर भी संचालित करने का आश्वासन दिया. शाम 4 बजे सबा सुल्तान भोपाल से मुबंई वापस लौट गईं."

रियासतकालीन क्षेत्रों में मिलेगी एंबुलेंस और एसी शव वाहन

सनव्वर पटेल ने बताया कि "सबा सुल्तान ने शाही औकाफ की आमदनी को सामाजिक कार्यो में खर्च करने के निर्देश दिए हैं. जिससे समाज के लोगों की बेहतर सेवा की जा सके. उन्होंने भोपाल रियासत के क्षेत्र भोपाल, सीहोर और रायसेन में निशुल्क एंबुलेंस चलाने और एसी शव वाहन की सेवा देने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही वक्फ की संपत्तियों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर भी चर्चा हुई है. जिससे इन संपत्तियों का इस्तेमाल सामाजिक कार्यों में किया जा सके."

