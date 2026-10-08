मां के रोस्ट मखानों से आया फ्लेवर्ड वाला आइडिया, 3 साल में पहुंचा दिया 4 करोड़ का टर्न ओवर
भोपाल के युवा व्यवसायी ने बीटेक करने के बाद शुरू किया फ्लेवर्ड मखाने का कारोबार. यूके, दुबई और यूएस तक सप्लाई. ब्रिजेन्द्र पटैरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 9:23 PM IST
भोपाल: देश में सबसे ज्यादा मखानों का उत्पादन बिहार में होता है, लेकिन बिहार का यह मखाना भोपाल के युवा की किस्मत चमका रहा है. भोपाल के 28 साल के नवनीत बिहार के इन मखानों को 6 अलग-अलग फ्लेवर्ड में तैयार कर विदेशों तक सप्लाई कर रहे हैं.
एमटेक करने के बाद नौकरी करने के स्थान पर नवनीत ने बिजनेस में हाथ आजमाने का निर्णय लिया. हालांकि शुरूआत में ही पिता ने सख्ती से समझा दिया कि बिजनेस के लिए अप-टू-डेट रहना छोड़ना होगा. बिजनेस ने चलना शुरू किया तो अब पिता भी बेटे के साथ जुड़ गए हैं. पिछले 3 साल में नवनीत का टर्नओवर 4 करोड़ के पार पहुंच गया है.
'बीटेक के दौरान ही बिजनेस का विचार'
नवनीत सिंह परिहार बताते हैं, "भोपाल से स्कूलिंग के बाद उन्होंने चेन्नई के एसआरएम इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और बीटेक किया. हालांकि कॉलेज के दौरान ही उन्होंने विचार किया कि नौकरी के स्थान पर अपना बिजनेस ही शुरू करेंगे, लेकिन यह तय नहीं हो पा रहा था कि क्या किया जाए. मेरा बचपन से ही खाने-पीने से जुड़े आइटम्स का ही शौक रहा है, इसलिए डिसाइड किया कि इससे जुड़े किसी बिजनेस भी ही हाथ आजमाऊंगा."
'मां के रोस्ट मखानों से आया आइडिया'
नवनीत सिंह परिहार बताते हैं, "बीटेक करने के दौरान एक बार भोपाल से चेन्नई जाते समय मेरी मां ने मखानों को रोस्ट कर उसका पैकेट मेरे सामान में रख दिया. रास्ते में उन्हें खाते समय विचार आया कि मार्केट में कई तरह के स्नैक्स मौजूद हैं, लेकिन मखानों को लेकर बहुत ज्यादा फ्लेवर मौजूद नहीं हैं. इसके बाद मखाने को लेकर रिसर्च शुरू की और देखा कि बाजार में फ्लेवर्ड मखानों को लेकर बिजनेस किया जा सकता है. 2023 में कॉलेज की पढ़ाई कम्पलीट करने के बाद घर लौटा और साल के आखिर में मखाने के व्यवसाय की शुरूआत की."
'बिजनेस करना है तो अप-टू-डेट रहना भूलना होगा'
28 साल के नवनीत बताते हैं, "पिता रूतेन्दर सिंह परिहार बिल्डरशिप के बिजनेस में रहे हैं, लेकिन मेरा मन शुरूआत से ही इंजीनियरिंग में था. चेन्नई के एसआरएम इंस्टीट्यूट से बीटेक किया, लेकिन जब बिजनेस को लेकर पिता से बात की तो उन्होंने कहा कि बिजनेस करो, लेकिन इसमें अप-टू-डेट रहना भूलना होगा. ऑफिस जैसे बैठकर काम नहीं होता, वर्कर के साथ काम करना होता है, तभी इसमें कुछ अच्छा कर पाओगे."
'पहले 50 फिर 100 बोरों से मखाने के बिजनेस की शुरुआत'
नवनीत सिंह ने बताया, "पिता से पैसे उधार लिए और पहली बार 50 बोरे मखाने बिहार से बुलाए. घर की छत पर ही इसकी ग्रेडिंग कराई और फिर इन्हें रीसेल करना शुरू किया. शुरूआत में इसे थोक में ही बेचता था. पहली बार में कुछ प्रॉफिट हुआ तो दूसरी बार में दोगुना यानि 100 बोरे मखाने बुलाए."
नवनीत कहते हैं, "एक बार पैसे रोटेट हो जाएं तो बिजनेस आगे बढ़ने लगता है. मेरा पहले से ही विचार था कि फ्लेवर्ड मखाने का बिजनेस करना है, इसके लिए घर पर ही छोटी मशीन लेकर इसको तैयार करना शुरू किया लेकिन कुछ ही दिन में समझ आ गया कि छोटी मशीनों से काम नहीं चलेगा. इसके बाद एमएसएमई की मदद से दिसंबर 2024 में बगरौदा में फैक्ट्री किराए पर ली और यहां बड़ी मशीनें लगाईं. अब यहां 6 अलग-अलग फ्लेवर में मखाने तैयार कर बेच रहे हैं."
'विदेशों तक फ्लेवर्ड मखाना की सप्लाई'
नवनीत बताते हैं, "प्रोडक्ट से अच्छी उसकी पैकेजिंग होनी चाहिए, यही सोचकर उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की पैकेजिंग शुरू कराई और इसको एक ब्रांड नेम दिया. मखाने के अलावा वे अब माउथ फ्रेशनर्स, पोहा, मुरमुरे, बेसन आदि जैसे 20 से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार और प्रोसेस कर इनकी सप्लाई कर रहे हैं. देश के बाहर यूके, दुबई और यूएस तक सप्लाई कर रहे हैं.
पिछले डेढ़ साल में वे करीबन 15 कंटेनर माल सप्लाई कर चुके हैं. हालांकि इसमें मखानों के अलावा उनके दूसरे 20 उत्पाद भी शामिल हैं. फ्लेवर्ड मखाने में उनका वैरी-वैरी फ्लेवर्ड सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. अब उन्होंने होलसेल के अलावा रिटेल सेलिंग भी शुरू की है. राजधानी भोपाल में ही करीबन 400 रिटेल सेलिंग स्टोर्स से उनके उत्पाद बिक रहे हैं."
'जल्द मखाने का आटा भी बेचेंगे'
नवनीत अब जल्द ही मखाने का आटा भी तैयार कर बेचने की तैयारी कर रहे हैं. वे कहते हैं, मखाने के आटे के साथ मल्टीग्रेन्स आटे को यूज कर इसे तैयार करने की प्लानिंग की है. इसका उपवास में भी इसे उपयोग किया जा सके."
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इंजीनियरिंग छोड़ बिजनेस में आने के सवाल पर नवनीत कहते हैं, "बिजनेस आसान नहीं है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है. बिजनेस के लिए सबसे पहले यह पता लगाना जरूरी है कि किस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है और उसके साथ क्या चुनौतियां जुड़ी हैं. बिजनेस में सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेल्स तक का सभी काम खुद ही करना पड़ता है. इसे पूरी तरह लोगों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता. बिजनेस चलता है, तो यह नौकरी से ज्यादा प्रॉफिट देकर जाता है."