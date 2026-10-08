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मां के रोस्ट मखानों से आया फ्लेवर्ड वाला आइडिया, 3 साल में पहुंचा दिया 4 करोड़ का टर्न ओवर

मां के रोस्ट मखानों से आया फ्लेवर्ड वाला आइडिया ( ETV Bharat GFX )

भोपाल: देश में सबसे ज्यादा मखानों का उत्पादन बिहार में होता है, लेकिन बिहार का यह मखाना भोपाल के युवा की किस्मत चमका रहा है. भोपाल के 28 साल के नवनीत बिहार के इन मखानों को 6 अलग-अलग फ्लेवर्ड में तैयार कर विदेशों तक सप्लाई कर रहे हैं.

एमटेक करने के बाद नौकरी करने के स्थान पर नवनीत ने बिजनेस में हाथ आजमाने का निर्णय लिया. हालांकि शुरूआत में ही पिता ने सख्ती से समझा दिया कि बिजनेस के लिए अप-टू-डेट रहना छोड़ना होगा. बिजनेस ने चलना शुरू किया तो अब पिता भी बेटे के साथ जुड़ गए हैं. पिछले 3 साल में नवनीत का टर्नओवर 4 करोड़ के पार पहुंच गया है.