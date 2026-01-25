ETV Bharat / state

कैदियों को भी वोटिंग का अधिकार हो, मतदाता दिवस पर बोले राज्यपाल मंगू भाई पटेल

लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मतदाता होता है, और इसी ताकत को सम्मान देने के लिए हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है. रविवार को मध्य प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर इसका आयोजन किया गया और मतदाताओं को उनके अधिकार और जिम्मेदारी का महत्व समझाया गया. राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित हुआ.

भोपाल: 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में उत्कृष्ट निर्वाचन कार्य करने वालों को सम्मान किया गया. इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल मौजूद रहे. इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सभी 71 हजार 930 मतदान केंद्रों पर 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूरे उत्साह और जागरूकता के साथ मनाया गया.

मतदाताओं को बताया उनके अधिकार का महत्व (ETV Bharat)

'लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना उद्देश्य'

राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अपने संबोधन में कहा, "राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना और नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक करना है. भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है." उन्होंने कहा कि "पहले मतदाता सूची में डुप्लीकेट नामों की समस्या थी, लेकिन अब उसका शुद्धिकरण कर लिया गया है, जो एक सराहनीय और महत्वपूर्ण कार्य है."

'कैदियों को मतदान का अधिकार हो'

राज्यपाल ने कहा कि "जेल में बंद कैदियों को भी मतदान करने का अधिकार होना चाहिए. इसकी प्रक्रिया क्या हो, उस पर विचार होना चाहिए. राजधानी भोपाल में 3 हजार से ज्यादा कैदी बंद हैं. ऐसे प्रदेशभर में न जाने कितने कैदी बंद होंगे, जो मतदान करने से वंचित रह जाते हैं." उन्होंने मतदान प्रतिशत को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि "अक्सर बड़े-बड़े भवनों में रहने वाले लोग मतदान के लिए बाहर नहीं निकलते. हमें यह सुनना है कि कब 95 प्रतिशत मतदान हुआ और कब यह रिकॉर्ड टूटे."

उत्कृष्ट निर्वाचन कार्य करने वाले को किया गया सम्मानित (ETV Bharat)

उत्कृष्ट निर्वाचन कार्य करने वाले को किया सम्मानित

कार्यक्रम में उत्कृष्ट निर्वाचन कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, बूथ लेवल अधिकारियों और स्वयंसेवकों को सम्मानित किया गया. वहीं, युवा मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र भी वितरित किए गए. इसके साथ ही हर मतदान केंद्र पर मतदाता शपथ दिलाई गई, जिसमें लोग निष्पक्ष, निर्भीक और जिम्मेदारी से मतदान करने का संकल्प लिया.