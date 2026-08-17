ETV Bharat / state

आर्यन ने 3 साल पहले तक न नदी देखी न तालाब, अब सेलिंग चैम्पियनशिप में जीता गोल्ड

नेशनल सेलिंग चैम्पियनशिप में भोपाल की टीम को मिले 20 मेडल. 18 साल के आर्यन बने सुपर स्टार. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

National Sailing Championship
नेशनल सेलिंग में आर्यन पाटीदार को गोल्ड मेडल (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 2:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल : भोपाल के राजा भोज मल्टीक्लास नेशनल सेलिंग चैम्पियनशिप में भोपाल की टीम ने मेडल्स की झडी लगा दी. चैम्पियनशिप में भोपाल की टीम को 20 मेडल मिले. नेशनल सेलिंग चैम्पियनशिप में 18 साल के आर्यन पाटीदार को गोल्ड मेडल मिला. इसके साथ ही आर्यन अब देश के टॉप सैलर बन गए हैं. मुख्यमंत्री ने आर्यन पाटीदार के अलावा विजेता टीम के रूप में भोपाल और उप विजेता टीम के रूप में गोवा सेलिंग टीम को पुरस्कृत किया. सिकन्दराबाद की सेलिंग की टीम तीसरे स्थान पर रही. चैम्पियनशिप में सभी 12 सेलिंग क्लब्स के कुल 87 सेलर्स ने हिस्सा लिया.

18 साल के आर्यन चैम्पियनशिप में चमके

भोपाल के राजा भोपाल मल्टीक्लास नेशनल सेलिंग चैम्पियनशिप के तीसरे संस्कारण में रतलाम जिले के धारद गांव के 18 साल के आर्यन पाटीदार चमके. उन्होंने चैम्पियनशिप में गोल्ड हासिल किया है. जीरो से गोल्ड मेडल तक का सफर उन्होंने तीनों साल में तय किया है. आर्यन बताते हैं "15 साल की उम्र तक उन्होंने नदी तक नहीं देखी थी, उनके गांव में न कोई नदी है और न ही तालाब, लेकिन स्कूल में एक टीचर ने उन्हें स्पोर्ट्स में सेलिंग के बारे में बताया."

National Sailing Championship
नेशनल सेलिंग में आर्यन पाटीदार को गोल्ड मेडल (ETV BHARAT)

भोपाल की टीम को मिले 20 मेडल

आर्यन का कहना है "3 साल पहले मैंने नेशनल सेलिंग स्कूल के लिए टैलेंट हंट में हिस्सा लिया. उस समय मैं 9 वीं क्लास में था. आर्यन के कोर्च नरेन्द्र सिंह राजपूत बताते हैं कि आर्यन ने बहुत कम समय में अपनी लगन और मेहनत से बहुत जल्दी न सिर्फ इस खेल की बारीकियों को समझा, बल्कि मेडल हासिल करने में भी सफलता पाई है. इस उपलब्धि के साथ अब आर्यन इंटरनेशनल प्रतियोगिता के लिए मजबूत दावेदार बन गया है. भोपाल की टीम के हिस्से में 20 मेडल आए हैं."

अब खेल में मध्य प्रदेश तीसरे पायदान पर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने चैम्पियनशिप के विजेताओं को मेडल प्रदान किए. मुख्यमंत्री ने कहा "भोपाल में 18 प्रमुख खेलों में से 11 खेलों की अकादमियां संचालित की जा रही हैं. नेशनल स्तर की खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी के बाद अब मध्य प्रदेश अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी की तरफ आगे बढ़ रहा है. प्रदेश में खेलों को लेकर प्रदर्शन लगातार सुधर रहा है. मध्य प्रदेश कभी खेलों के मामले में 17वें पायदान पर हुआ करता था, लेकिन अब पूरे देश में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर पहुंच गया है."

ओलंपिक गेम्स की मेजबानी मिलने की संभावना

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा "साल 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की भारत को मेजबानी मिल चुकी हैं. हम साल 2036 में होने वाले ओलंपिक गेम्स की मेजबानी की कोशिश कर रहे हैं." 11 अगस्त से 16 अगस्त के बीच चली प्रतियोगिता में देशभर की 12 सेलिंग क्लब्स ने हिस्सा लिया. नेशनल सेलिंग स्कूल भोपाल की टीम ने इस चैम्पियनशिप में 20 मेडल प्राप्त करने में सफलता हाहिस की है. इस चैम्प्यिनशिप में कुल 87 सेलर्स ने हिस्सा लिया था.

TAGGED:

ARYAN PATIDAR GOLD MEDAL
BHOPAL TEAM WON 20 MEDALS
SPORTS MP RANKING THIRD
MADHYA PRADESH NEWS
NATIONAL SAILING CHAMPIONSHIP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.