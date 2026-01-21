ETV Bharat / state

भोपाल NRAI पर FIR, शूटर्स को बेचा लिमिट से अधिक कारतूस, खिलाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई

भोपाल नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के खिलाफ केस दर्ज, शूटर्स को लाइसेंस में दर्ज सीमा से अधिक कारतूस देने का आरोप.

NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF INDIA
भोपाल नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के खिलाफ केस दर्ज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 7:54 PM IST

भोपाल: राजधानी में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के खिलाफ रतिबड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) भारत में निशानेबाजी खेल को बढ़ावा देने, विकसित करने और नियंत्रित करने वाली शीर्ष संस्था है. जिसकी जांच में पाया गया कि प्रतियोगिता में शामिल कुछ अंतरराष्ट्रीय और चर्चित शूटर्स को उनके हथियार लाइसेंस में दर्ज सीमा से ज्यादा कारतूस उपलब्ध कराए गए. जिसके बाद कार्रवाई करते हुए आर्म्स एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है.

शूटर्स के खिलाफ भी की गई कार्रवाई

पुलिस की जांच में सामने आया है कि एनआरएआई अपनी भोपाल स्थित शूटिंग रेंज पर शूटर्स को शस्त्र लाइसेंस में एंट्री किए बिना बड़ी मात्रा में कारतूस बेच रही थी. पुलिस जांच के अनुसार कारतूसों की बिक्री का विधिवत रिकॉर्ड नहीं रखा गया, जो आर्म्स एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन है. जांच एजेंसियों को आशंका है कि इस तरह बेचे गए कारतूस अपराधियों तक भी पहुंच सकते हैं. इस मामले में कुछ शूटर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है.

शूटर्स को लाइसेंस में दर्ज सीमा से अधिक कारतूस देने का आरोप (ETV Bharat)

शूटर्स ने स्वीकार किया, उन्हें मिले अतिरिक्त कारतूस

भोपाल पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रतियोगिता में शामिल शूटर्स के हथियारों और दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया गया. जांच में पाया गया कि असलम परवेज और सुलेम अली खान ने प्रतियोगिता के दौरान जितने कारतूस इस्तेमाल किए हैं, वह उनके लाइसेंस में दर्ज मात्रा से अधिक थी. पूछताछ के दौरान दोनों शूटर्स ने स्वीकार किया कि अतिरिक्त कारतूस उन्हें एनआरएआई द्वारा शूटिंग रेंज पर उपलब्ध कराए गए थे.

आर्म्स एक्ट के उल्लंघन का आरोप

आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के अनुसार किसी भी शूटर को दिए गए कारतूस की पूरी जानकारी उसके हथियार लाइसेंस में दर्ज होना अनिवार्य है. जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि कई मामलों में एनआरएआई ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की, जो कानून और सुरक्षा दोनों दृष्टि से गंभीर लापरवाही मानी जा रही है. आर्म्स एक्ट के तहत कारतूसों की खरीद-फरोख्त में एनआरएआई की भूमिका डीलर के समान मानी जाती है. जांच में यह भी सामने आया है कि एनआरएआई द्वारा कई शूटर्स को बिना लाइसेंस एंट्री के कारतूस उपलब्ध कराए गए, जो स्पष्ट रूप से अवैध हैं.

Bhopal shooter cartridges permitted
शूटर्स को लाइसेंस में दर्ज सीमा से अधिक कारतूस देने का आरोप (ETV Bharat)

पूर्व में हुई प्रतियोगिताओं की भी हो रही जांच

पुलिस का कहना है कि कारतूस बिक्री के दौरान नियमों की अनदेखी की गई. मामले की जांच जारी है. जांच अधिकारी यह भी पता लगा रहे हैं कि पूर्व में आयोजित प्रतियोगिताओं में भी इस तरह की अनियमितताएं हुई थीं या नहीं. भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने कहा कि "पिछले कुछ दिनों में पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के अनुपालन को लेकर लगातार निरीक्षण किए गए. इन जांचों में कई जगह अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

28 शूटर्स के हथियार लाइसेंस हुए थे रद्द

इससे पहले भी भोपाल कलेक्टर ने खेल प्रतियोगिताओं के नाम पर कारतूसों की खरीद-फरोख्त को लेकर सख्ती दिखाई थी. 19 सितंबर को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 28 शूटर्स के हथियार लाइसेंस रद्द किए थे. इन रद्द किए गए लाइसेंस में असलम परवेज और सुलेम अली खान के नाम भी शामिल थे.

