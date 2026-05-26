ETV Bharat / state

इतिहास बनाने वाला खिलाड़ी ई-रिक्शा में ढो रहे पोल, भारतीय खेल की दु:खी करने वाली तस्वीर

इतिहास बनाने वाला खिलाड़ी ई-रिक्शा में ढो रहे पोल ( ETV Bharat )

भोपाल: देश का मान बढ़ाने वाले एथलीट्स को जब सम्मान मिलना चाहिए, तब उन्हें जिल्लत झेलनी पड़ रही है. दरअसल, रांची में आयोजित फेडरेशन कप 2026 में पोल वाल्ट में नया नेशनल रिकार्ड बनाकर इतिहास रचने वाले भोपाल के एथलीट देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार को कुछ ही घंटों बाद ई-रिक्शा में अपने पोल ढोते हुए देखा गया. यह दृश्य न केवल दिल तोड़ने वाला है, बल्कि भारत में खेलों की बदहाल व्यवस्था और खिलाड़ियों के प्रति उपेक्षा को भी उजागर करता है. यह है पूरा मामला रांची में आयोजित ​फेडरेशन कप में देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार ने 5.45 मीटर की छलांग लगाकर इतिहास रचा और कामनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालीफाई कर लिया. दोनों खिलाड़ियों ने भारत के पुरुष पोल वॉल्ट का पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड 5.41 मीटर को तोड़ दिया. लेकिन इस ऐतिहासिक उपलब्धि के कुछ ही घंटों बाद दोनों खिलाड़ियों को अपने 5 मीटर लंबे फाइबरग्लास पोल को खुद ढोते हुए ई-रिक्शा में होटल जाते देखा गया. इन संवेदनशील और लंबे पोल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी चुनौतीपूर्ण होता है, इसके बावजूद एथलीट्स को अपने उपकरण खुद संभालने पड़े. पोल वाल्ट के खिलाड़ी देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार पोल ढोते हुए (ETV Bharat)