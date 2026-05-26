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इतिहास बनाने वाला खिलाड़ी ई-रिक्शा में ढो रहे पोल, भारतीय खेल की दु:खी करने वाली तस्वीर

रांची फेडरेशन कप 2026 में पोल वाल्ट में नया नेशनल रिकार्ड बनाने वालों का हाल, एथलीट्स को ई-रिक्शा में पोल लादकर करना पड़ा सफर.

POLE VAULT ATHLETE CARRYING POLL in E Rickshaw
इतिहास बनाने वाला खिलाड़ी ई-रिक्शा में ढो रहे पोल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 1:09 PM IST

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भोपाल: देश का मान बढ़ाने वाले एथलीट्स को जब सम्मान मिलना चाहिए, तब उन्हें जिल्लत झेलनी पड़ रही है. दरअसल, रांची में आयोजित फेडरेशन कप 2026 में पोल वाल्ट में नया नेशनल रिकार्ड बनाकर इतिहास रचने वाले भोपाल के एथलीट देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार को कुछ ही घंटों बाद ई-रिक्शा में अपने पोल ढोते हुए देखा गया. यह दृश्य न केवल दिल तोड़ने वाला है, बल्कि भारत में खेलों की बदहाल व्यवस्था और खिलाड़ियों के प्रति उपेक्षा को भी उजागर करता है.

यह है पूरा मामला

रांची में आयोजित ​फेडरेशन कप में देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार ने 5.45 मीटर की छलांग लगाकर इतिहास रचा और कामनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालीफाई कर लिया. दोनों खिलाड़ियों ने भारत के पुरुष पोल वॉल्ट का पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड 5.41 मीटर को तोड़ दिया. लेकिन इस ऐतिहासिक उपलब्धि के कुछ ही घंटों बाद दोनों खिलाड़ियों को अपने 5 मीटर लंबे फाइबरग्लास पोल को खुद ढोते हुए ई-रिक्शा में होटल जाते देखा गया. इन संवेदनशील और लंबे पोल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी चुनौतीपूर्ण होता है, इसके बावजूद एथलीट्स को अपने उपकरण खुद संभालने पड़े.

Dev Meena and Kuldeep Kumar seen carrying poles
पोल वाल्ट के खिलाड़ी देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार पोल ढोते हुए (ETV Bharat)

​व्यवस्था पर सवाल, सोशल मीडिया पर चर्चा

​यह कोई पहली बार नहीं है, जब एथलीट्स को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है. इसी साल आल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप से लौटते समय, इन खिलाड़ियों को पनवेल स्टेशन पर एक टीटीई ने लंबी पोल होने का हवाला देकर ट्रेन से उतार दिया था. यह घटना दर्शाती है कि खिलाड़ियों को यात्रा और लाजिस्टिक्स के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है. अब इसको लेकर सोशल मीडिया में भी बहस तेज हो गई है.

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सोशल मीडिया पर लोग कर रहे ट्रोल

दरअसल, ​सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल होने के बाद खेल प्रेमी भड़क उठे हैं. एक तरफ क्रिकेट जैसे खेलों को जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर और सहायता मिलती है, वहीं दूसरी ओर ओलंपिक स्तर के एथलीट्स को बेसिक सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है. अब इसका फोटो और वीडिओ के सोशल मीडिया में आने के बाद लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. सोशल मीडिया में एक यूजर ने लिखा कि " यह घटना सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था पर कड़ा प्रहार है जिसे सुधारने की तत्काल आवश्यकता है." वहीं एक अन्य खेल प्रेमी ने लिखा कि "क्या हमारे एथलीट्स सम्मान और बेहतर सहयोग के हकदार नहीं हैं"

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