अगर आपको चाहिए मुफ्त कानूनी मदद तो बेहिचक संपर्क करें, NLIU का लीगल एड क्लीनिक सक्रिय
नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भोपाल और आसपास लोगों को मुफ्त कानूनी मदद देने का अभियान छेड़ा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 5:32 PM IST
भोपाल : अक्सर लोग आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण अच्छा वकील नहीं कर पाते और अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं. ऐसे पीड़ित लोगों की मदद का बीड़ा उठाया है नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (NLIU) के स्टूडेंट्स ने. एनएलआईयू में संचालित स्टूडेंट्स लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से छात्र गरीब और पीड़ित लोगों को नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करा रहे हैं.
यह पहल उन लोगों के लिए बड़ी राहत बन रही है, जो आर्थिक तंगी के कारण कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते. छात्र पहले जरूरतमंदों को कानूनी सलाह देते हैं. यदि मामला गंभीर हो तो उन्हें वकील भी उपलब्ध कराया जाता है. इसके लिए अधिवक्ताओं का एक पैनल तैयार किया गया है, जो ऐसे मामलों में नि:शुल्क पैरवी करता है.
पत्नी प्रताड़ित पति को दिलाई राहत
राजधानी में डोमेस्टिक वायलेंस के एक मामले में पत्नी ने पति पर झूठे आरोप लगाकर एफआईआर तक दर्ज करा दी थी. मामला इतना बढ़ गया कि पति को कानूनी लड़ाई में फंसना पड़ा. जब यह जानकारी एनएलआईयू के लीगल एड क्लीनिक के छात्रों को मिली तो उन्होंने पीड़ित से संपर्क किया. उसकी पूरी बात सुनने के बाद उसे नि:शुल्क वकील उपलब्ध कराया गया.
कोर्ट में जब तथ्य सामने आए तो पति निर्दोष साबित हुआ. बाद में पत्नी ने एल्यूमिनी के नाम पर पैसे मांगने का मामला भी खड़ा किया. लेकिन छात्रों की कानूनी मदद से यह भी साबित हुआ कि पत्नी खुद नौकरी करती है और पति से ऊंचे पद पर है. इसके बाद कोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला सुनाया.
झुग्गी में रहने वाले बच्चे को दिलाया पुलिस प्रोटेक्शन
एनएलआईयू की लीगल एड टीम का एक और मामला एक ऐसे बच्चे से जुड़ा है, जो एससी समुदाय से है और वकील बनने का सपना देख रहा है. बेहद गरीब परिवार से आने वाला यह बच्चा झुग्गी में रहकर पढ़ाई करता था. आसपास के लोगों के शोर और विवाद के कारण उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही थी. कई बार झगड़े की स्थिति भी बन जाती थी.
जब बच्चे ने अपनी समस्या लीगल एड क्लीनिक के छात्रों को बताई तो उन्होंने एक वरिष्ठ वकील को यह मामला सौंपा. वकील ने प्रशासन से बात कर बच्चे को पुलिस संरक्षण दिलाया ताकि वह बिना डर और व्यवधान के पढ़ाई जारी रख सके.
अब तक 25 लोगों को दिलाया न्याय
लीगल एड क्लीनिक के कन्वीनर कुशाग्र महाजन के अनुसार "इस पहल से एनएलआईयू के 50 से अधिक छात्र जुड़े हैं. ये छात्र हर शनिवार और रविवार को भोपाल के आसपास के गांवों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं. साल 2025-26 में अब तक करीब 50 मामलों पर काम किया जा रहा है, जिनमें से लगभग 25 मामलों का समाधान भी हो चुका है. इन मामलों में जमीन विवाद, घरेलू हिंसा, पारिवारिक झगड़े और अन्य सामाजिक विवाद शामिल हैं."
गांव-गांव में कानून की समझ बढ़ा रहे छात्र
कुशाग्र महाजन के अनुसार "कानूनी जागरूकता की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं. इसे देखते हुए एनएलआईयू के छात्र गांवों में शिविर लगाकर लोगों को सरल भाषा में कानून की जानकारी दे रहे हैं." वे बताते हैं "शिकायत कैसे दर्ज कराई जाती है, किन दस्तावेजों की जरूरत होती है और कोर्ट की प्रक्रिया कैसे चलती है. सेमरी कलां, केकड़िया, सिकंदराबाद, मेंडोरी, मेंडोरा, बरखेड़ा नाथू, प्रेमपुरा, चंदूखेड़ी, अमरावत कलां और रातीबड़ जैसे गांवों में छात्र लोगों को कानूनी सहायता दे चुके हैं."
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न्याय के साथ जागरूकता उद्देश्य
कुशाग्र का कहना है "लीगल एड क्लीनिक का उद्देश्य केवल केस लड़ना नहीं बल्कि लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना भी है." छात्रों का कहना है "जब किसी पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलता है तो उन्हें अपनी पढ़ाई का असली महत्व समझ में आता है. यही अनुभव उन्हें आगे चलकर एक जिम्मेदार और संवेदनशील वकील बनने की दिशा में प्रेरित करता है."
पीड़ित कब और कहां करें संपर्क
यदि आप अपराधी नहीं हैं और आपको परेशान करने के लिए कोई आपको झूठे केस में फंसा रहा है. ऐसे में आप प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार, गुरुवार और शनिवार शाम 4 से 5 बजे तक केरवा डैम रोड पर स्थित एनएलआईयू के लीगल एड क्लीनिक में संपर्क कर सकते हैं. आप अपनी समस्या हेल्पलाइन नंबर 9202139509 पर भी शेयर कर सकते हैं. इसके साथ ई-मेल के जरिए भी अपनी समस्या बता सकते हैं.