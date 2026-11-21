इम्तिहान से 12 घंटे पहले 35 छात्रों को डिटेन नोटिस, दवाब न झेल सके 2 बच्चों ने की सुसाइड की कोशिश
भोपाल की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस को लेकर विवाद, डिटेंशन नोटिस मिलने के बाद दो छात्रों ने की जान देने की कोशिश. रिपोर्ट-आबिद मुमताज
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 10:58 AM IST|
Updated : November 21, 2026 at 11:04 AM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल में नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (NLIU) में परीक्षा से ठीक पहले जारी किए गए डिटेंशन नोटिस ने छात्रों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. कम अटेंडेंस का हवाला देते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 35 छात्र-छात्राओं को परीक्षा में बैठने से रोकने का नोटिस जारी किया. हैरानी की बात यह है कि यह नोटिस परीक्षा शुरू होने से महज 12 घंटे पहले दिया गया. अचानक परीक्षा से बाहर किए जाने की सूचना मिलने के बाद छात्रों में तनाव की स्थिति बन गई. इसी बीच दो छात्रों द्वारा आत्महत्या की कोशिश किए जाने का मामला सामने आया है.
जानकारी के मुताबिक, एक छात्र ने गुरुवार को आत्महत्या की कोशिश की, जबकि दूसरे छात्र ने शुक्रवार को आत्महत्या का प्रयास किया. हालांकि, समय रहते दोनों को बचा लिया गया. फिलहाल दोनों की हालत ठीक बताई जा रही है. इनमें से एक छात्र को उसका भाई अपने साथ घर ले जा चुका है. घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों की मानसिक स्थिति, अटेंडेंस नियमों और प्रबंधन की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने लगे हैं.
- फर्जी भर्ती करवाने वाले नेटवर्क की रतलाम पर निगाह! रेलवे, आबकारी के बाद कृषि विभाग पर आरोप
- स्कूल शिक्षा में MP की परीक्षा, 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 27वें स्थान पर, रिपोर्ट ने चौंकाया
18 नवंबर को जारी हुआ था डिटेंशन नोटिस
विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से 18 नवंबर 2026 को डिटेंशन संबंधी नोटिस जारी किया गया था. इसमें कुल 35 विद्यार्थियों को कम उपस्थिति के कारण परीक्षा में शामिल होने के लिए अयोग्य बताया गया. इनमें बीए एलएलबी ऑनर्स के तीसरे सेमेस्टर के एक छात्र की उपस्थिति 62.5 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि बीएससी एलएलबी ऑनर्स (साइबर सिक्योरिटी) के पांचवें सेमेस्टर के दूसरे छात्र की उपस्थिति 52.2 प्रतिशत बताई गई. डिटेन किए गए अन्य विद्यार्थियों की उपस्थिति भी 1.2 प्रतिशत से लेकर 65 प्रतिशत के बीच दर्ज की गई है. छात्रों का कहना है कि परीक्षा के इतने करीब नोटिस मिलने से उन्हें अचानक अपना पूरा शैक्षणिक साल खराब होने का डर सताने लगा.
70% अटेंडेंस का नियम, विशेष परिस्थितियों में छूट का प्रावधान
NLIU में परीक्षा में शामिल होने के लिए सामान्य तौर पर प्रत्येक विषय में 70 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है. हालांकि, विशेष परिस्थितियों में 65 प्रतिशत तक उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को राहत देने का प्रावधान है. इसके अलावा गंभीर बीमारी या परिवार में किसी की मृत्यु जैसी परिस्थितियों में भी उपस्थिति की कमी को लेकर छूट दी जा सकती है. नियमों के मुताबिक, निर्धारित उपस्थिति पूरी नहीं होने पर विश्वविद्यालय किसी विद्यार्थी को परीक्षा से रोक सकता है. लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब विद्यार्थियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड विश्वविद्यालय के पास पहले से उपलब्ध था, तो डिटेंशन का नोटिस परीक्षा से महज 12 घंटे पहले क्यों जारी किया गया. क्या विद्यार्थियों को पहले से चेतावनी या सुधार का पर्याप्त अवसर दिया गया था.
- एग्जाम से एक घंटा पहले हाईकोर्ट में लगी याचिका, कोर्ट ने फटाफट कर दिया ये फैसला
- ग्वालियर चंबल के 130 कॉलेजों में CBI जांच के बिना परीक्षा नहीं, नर्सिंग घाटाले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
प्रबंधन करवा रहा छात्रों की काउंसलिंग
दो छात्रों के आत्महत्या की कोशिश करने की घटनाओं के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन सक्रिय हुआ है. दोनों विद्यार्थियों की काउंसलिंग कराई जा रही है. इसके साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसा रास्ता तलाश रहा है, जिससे विद्यार्थियों का शैक्षणिक साल बर्बाद होने से बचाया जा सके और उन्हें परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिल सके.''
NLIU के वाइस चांसलर डॉ. एस. सूर्यप्रकाश ने कहा कि, ''बच्चों का साल बर्बाद न हो, इसके लिए विश्वविद्यालय हर संभव प्रयास कर रहा है. स्टूडेंट्स काउंसिल, डीन और अन्य फैकल्टी सदस्य भी अपने स्तर पर बेहतर प्रयास कर रहे हैं.'' फिलहाल विश्वविद्यालय प्रबंधन विद्यार्थियों को राहत देने की कोशिश में जुटा है, लेकिन दो छात्रों के आत्महत्या के प्रयास ने इस पूरे मामले को गंभीर बना दिया है. यह घटना बताती है कि, शैक्षणिक नियमों के साथ-साथ विद्यार्थियों के मानसिक दबाव और उनकी समस्याओं को समय रहते समझना भी संस्थानों की जिम्मेदारी है.