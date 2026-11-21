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इम्तिहान से 12 घंटे पहले 35 छात्रों को डिटेन नोटिस, दवाब न झेल सके 2 बच्चों ने की सुसाइड की कोशिश

इम्तिहान से 12 घंटे पहले 35 छात्रों को डिटेन नोटिस ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी भोपाल में नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (NLIU) में परीक्षा से ठीक पहले जारी किए गए डिटेंशन नोटिस ने छात्रों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. कम अटेंडेंस का हवाला देते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 35 छात्र-छात्राओं को परीक्षा में बैठने से रोकने का नोटिस जारी किया. हैरानी की बात यह है कि यह नोटिस परीक्षा शुरू होने से महज 12 घंटे पहले दिया गया. अचानक परीक्षा से बाहर किए जाने की सूचना मिलने के बाद छात्रों में तनाव की स्थिति बन गई. इसी बीच दो छात्रों द्वारा आत्महत्या की कोशिश किए जाने का मामला सामने आया है.