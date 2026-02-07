ETV Bharat / state

देश की न्याय व्यवस्था पर भोपाल में मेगा मंथन, CJI सूर्यकांत सहित जुटे 25 हाईकोर्ट के जज

भोपाल की नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी में जजों का राष्ट्रीय सम्मेलन, CJI सूर्यकांत सहित 25 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हुए शामिल, न्याय व्यवस्था पर चर्चा.

BHOPAL NATIONAL JUDICIAL ACADEMY
सीजेआई सूर्यकांत आज भोपाल में (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 3:05 PM IST

2 Min Read
भोपाल: राजधानी भोपाल, शनिवार को देश के शीर्ष न्यायाधीशों की मेजबानी कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत समेत अन्य न्यायाधीश आज नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए. सीजेआई बनने के बाद पहला मौका है, जब जस्टिस सूर्यकांत मध्य प्रदेश पहुंचे हैं. सीजेआई के साथ लंबे समय बाद एक साथ 25 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी भोपाल में हैं. सभी जज देश की न्याय व्यवस्था पर मंथन कर रहे हैं.

नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी में दो दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन
भोपाल की नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी में 7 फरवरी से दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है. जिसका शुभारम्भ शनिवार सुबह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने किया. इनके साथ देश के अलग-अलग राज्यों से 25 से अधिक हाईकोर्ट के जज भी शामिल हुए. जानकारी के अनुसार, यह सम्मेलन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए आयोजित किया गया है.

DISCUSSED JUDICIAL SYSTEM MP
नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी में दो दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन (ETV Bharat)

सीजेआई बनने के बाद पहला मध्य प्रदेश दौरा
चीफ जस्टिस बनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत पहली बार मध्य प्रदेश आए हैं. उनके दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस की ओर से विशेष तैयारियां की गई. एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी अगवानी की.

CJI SURYA KANT VISIT BHOPAL
देश की न्याय व्यवस्था पर भोपाल में मेगा मंथन (ETV Bharat)

न्याय व्यवस्था पर होगा मंथन
सम्मेलन की थीम एकीकृत, कुशल और जन-केंद्रित न्यायपालिका रखी गई है. इसी विषय पर सीजेआई सूर्यकांत देशभर के जजों को संबोधित कर रहे हैं. बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि न्याय व्यवस्था को आम लोगों के लिए कैसे और आसान, तेज और प्रभावी बनाया जाए. लम्बे समय बाद एक साथ इतने बड़े स्तर पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का भोपाल में जुटना इस सम्मेलन को खास बनाता है. न्यायिक हलकों में इसे भविष्य की न्यायिक सुधारों की दिशा तय करने वाला अहम आयोजन माना जा रहा है.

