गंगोत्री से शुरू होने वाला नेशनल हाईवे 34 का दायरा बढ़कर मध्य प्रदेश तक

भोपाल : मध्य प्रदेश में बनने जा रहे 3 नेशनल हाईवे प्रदेश के तस्वीर व तकदीर बदल देंगे. इन नेशनल हाईवे से बुंदेलखंड के सभी प्रमुख जिले जुड़ेंगे. सागर-कानपुर नेशनल हाईवे से छतरपुर, टीकमगढ को जोड़ा जा रहा है. भोपाल और विदिशा भी सीधे नेशनल हाईवे से जुड़ने जा रहे हैं. इसके लिए अलग-अलग खंडों में सड़कों का अपग्रेडेशन किया जा रहा है. इसके लिए नवंबर 2027 की डेडलाइन भी तय कर दी गई है.

गंगोत्री से सीधे जुड़ेगा मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे 34 को शाहगढ़ से दमोह तक के हिस्से को अपग्रेड किया जा रहा है. नेशनल हाईवे 34 उत्तराखंड के गंगोत्री से शुरू होता है. इसके बाद यह कई शहरों से होते हुए मध्य प्रदेश के शाहगढ़ से होते हुए लखनादौन तक जाएगा. केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के शाहगढ़ से दमोह तक के 63 किलोमीटर तक के हिस्से को अपग्रेड किया जा रहा है. इसके लिए 531 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है. सड़क चौड़ीकरण के बाद जबलपुर से शाहगढ़ तक की दूरी करीबन 16 किलोमीटर कम हो जाएगी.

सागर-कानपुर हाईवे का काम काम कहां कितना

सागर-कानपुर नेशनल हाईवे 34 का काम जोरशोर से चल रहा है. अलग-अलग खंडों में किए जा रहे नेशनल हाईवे के लिए परिवहन मंत्रालय ने डेडलाइन तय कर दी है. हालांकि कई खंड़ों में इस नेशनल हाईवे का काम अपने अंतिम चरण में है.