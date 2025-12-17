ETV Bharat / state

भाजपा कार्यालय घेरने निकली कांग्रेस, वाटर कैनन के डर से लौटी वापस, जीतू पटवारी समेत कार्यकर्ता गिरफ्तार

कांग्रेस कार्यालय से कार्यकर्ताओं को भाजपा कार्यालय तक पैदल मार्च करना था और वहां पहुंचकर कार्यालय का घेराव करना था. लेकिन पुलिस ने पहले से 5 नंबर मार्केट के पास दोनों रास्तों पर ट्रिपल लेयर की बैरिकेडिंग कर रखी थी. हालांकि, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग तोड़ने और इस पर चढ़कर आगे निकलने का प्रयास करते रहे. इस दौरान पुलिस से धक्का-मुक्की भी हुई. महिला पुलिसकर्मी से विवाद के बाद एक कार्यकर्ता की पुलिसकर्मियों ने जमकर पिटाई कर दी.

भोपाल: नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली से कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है. कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेने से दिल्ली की राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने संज्ञान लेने से मना कर दिया है. अब इस मामले में कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा सरकार के खिलाफ मुखर हो गए हैं. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा जब से सत्ता में आई है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है. इसको लेकर बुधवार को कांग्रेस नेताओं ने राजधानी भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया.

पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुई धक्का मुक्की (ETV Bharat)

वाटर कैनन से घायल हुए कार्यकर्ता

पुलिस के मना करने के बाद भी कार्यकर्ता रुकने को तैयार नहीं थे. वे बेरिकेड्स पर चढ़कर इसे पार करना चाहते थे. ऐसे में पुलिस को वाटर कैनन का प्रयोग करना पड़ा, जिससे करीब 6 कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हो गए. इसके बाद पुलिस ने 3 बसों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सांकेतिक रूप से गिरफ्तार किया. बस में बैठकर जब प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मीडिया से चर्चा कर रहे थे. उस दौरान पुलिस कर्मियों ने बस को आगे बढ़ाने पर जोर दिया. जिसके बाद एक बार फिर कार्यकर्ता उग्र हो गए. हालांकि, बाद में पुलिस ने उन्हें शांत करते हुए बस में बैठाया.

नेशनल हेराल्ड को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

'सरकार की अकर्मण्यता, पुलिस को किया आगे'

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, "भाजपा और नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 साल में विपक्ष के नेताओं को बदनाम करना. विधायकों को खरीदना और कांग्रेस को गालियां देने के अलावा देश में कुछ काम नहीं किया. पहले राहुल गांधी पर टूजी, थ्रीजी स्पेक्ट्रम और कोयले समेत अन्य घोटालों में बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन अदालत में भाजपा औंधे मुंह गिरी.

ईडी का सहारा लेकर देश के लोकतंत्र को खोखला कर दिया. अब राहुल गांधी और सोनिया को लेकर जो बदनामी की, उसका अदालत ने भाजपा को करारा जवाब दिया है. कांग्रेस इसके खिलाफ भाजपा कार्यालय को घेरने वाली थी, लेकिन सरकार की अकर्मण्यता पुलिस को आगे करने की, आंसू गैस चलाने की, वाटर कैनन चलाने की और गिरफ्तार करने की है. बीजेपी का असली चेहरा यही है."

बीजेपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे कांग्रेसी (ETV Bharat)

समझाइश के बाद भी नहीं माने कार्यकर्ता

एडिशनल डीसीपी मलकीत सिंह ने बताया, "पुलिस द्वारा पहले से बार-बार चेतावनी दी गई थी. 5 नंबर मार्केट के पास जहां हमने बैरिकेडिंग की है. उससे आगे जाना मना है. बार-बार समझाइश देने के बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा बैरिकेड्स तोड़ने और उस पर चढ़ने का प्रयास किया गया. जिसमें एहतियातन तौर पर शांति भंग होने के अंदेशे के कारण कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया."