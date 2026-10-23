फ्रेश वॉटर फिश चमकाएगी मध्य प्रदेश की किस्मत, नए स्टेटस और नई तकनीक से पलेंगी मछलियां
भोपाल में राष्ट्रीय मत्स्य सम्मेलन का आयोजन. बड़े उद्योग के रूप में विकसित होगा मध्य प्रदेश में मछली पालन. ब्रिजेन्द्र पटैरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 4:55 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 6:16 PM IST
भोपाल: सिर्फ मछुआरों की रोजी-रोटी का जरिया माने जाने वाला मत्स्य विभाग अब प्रदेश को आर्थिक गति देगा. मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के 4 बड़े बांधों में अब केजेस यानी जाल के पिंजरों में मछली पालन करेगी. इसके लिए राज्य सरकार अगले 3 सालों में निवेश के माध्यम 1 लाख केजेस में मछली पालन करेगी. केज कल्चर के माध्यम से नियंत्रित तरीके से मछली पालन हो सकेगा. इसके साथ एक्वापोनिक्स, हाइड्रोनिक्स और ग्रीनहाउस से सब्जी उत्पादन होगा. सरकार ने प्रदेश में मछली उत्पादन को 4.50 लाख टन से बढ़ाकर 11 लाख टन करने का लक्ष्य रखा है. उधर मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रदेश सरकार को 40 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं.
फिशरीज के लिए एमएसएमई जैसी मिलेंगी सुविधाएं
राजधानी भोपाल में हुए राष्ट्रीय मत्स्य सम्मेलन में प्रदेश में इस परंपरागत व्यवसाय को बड़े उद्योग के रूप में विकसित किए जाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई. इसके लिए प्रदेश सरकार ने अब मत्स्य पालन को दूसरे उद्योगों की तरह सुविधाएं देने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस दिशा में 3 बड़ी घोषणाएं की हैं.
- प्रदेश में मत्स्य पालन को अब फूड प्रोसेसिंग उद्योग से जोड़ा जाएगा. यानी इससे जुड़े उत्पाद भी तैयार कर निर्यात किए जा सकेंगे. इसके लिए सरकार द्वारा तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.
- मत्स्य पालन को राज्य सरकार ने अब एमएसएस सेक्टर में शामिल किया है. इसमें इस सेक्टर को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा.
- मत्स्य पालन को अब राज्य सरकार द्वारा उद्योगों की तरह सुविधाएं और छूट दी जाएगी.
निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई रियायतें
राज्य सरकार ने इस सेक्टर में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई रियायतें दी जा रही हैं. राज्य सरकार द्वारा इस साल जारी की गई फिशरीज लैंड लोकेशन गाइडलाइन में भी इस सेक्टर को बड़ी राहत दी है. इसके तहत बांध के नजदीक कलेक्टर गाइडलाइन दर के 2 फीसदी वार्षिक रेंट पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा बांध के नजदीक अस्थायी रूप से केजेस लिंक फैसेलिटी उपलब्ध कराई जाएगी. इसमें अस्थायी रूप से स्टोरेज, पैकिंग, सोलर यूनिट और ऑफिस पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा इससे जुड़ी यूनिट स्थापित करने के लिए एमएसएमई, एमपीआईडीसी के तहत दूसरे उद्योग की तरह सुविधाएं दी जाएंगी. राज्य सरकार द्वारा इस सेक्टर के लिए टेस्टिंग लेबोरेटरी और एक्वाकल्चर सर्पोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी.
3 साल में इसे 11 लाख टन करने का लक्ष्य
मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल के मुताबिक प्रदेश में मछली उत्पादन 4.50 लाख टन है, लेकिन परंपरागत मछली पालन से आगे बढ़कर 3 साल में इसे 11 लाख टन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है. इसका मतलब इस क्षेत्र में अगले 3 साल में 5 हजार करोड़ की राशि सीधे तौर से जुड़ेगी. इसका फायदा इस क्षेत्र से जुड़े मछुआरों को भी मिलेगा.
देश में एक्सपोर्ट हुआ दोगुना
कार्यक्रम में शामिल केन्द्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने देश में ब्लू इकोनॉमी के विस्तार की तस्वीर पेश की. उन्होंने कहा, "भारत दुनिया में मछली उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है. देश में मछली उत्पादन 95 लाख टन से बढ़कर 198 लाख टन हो चुका है और इसका निर्यात 30213 करोड़ से बढ़कर 62 हजार 408 करोड़ पर पहुंच गया है."
केन्द्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा, "देश में 75 फीसदी योगदान इनलैंड फिशरीज का है और समुद्री मछली का सिर्फ 25 फीसदी. मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ इनलैंड फिशरीज के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. इनलैंड फिशरीज की डिमांड भी बहुत है.
प्रदेश के 4 बांधों से बदलेगी तस्वीर
प्रदेश में इंदिरा सागर, बरगी, बाणसागर और बारना डैम में आधुनिक केज कल्चर की सुविधा विकसित कर इसमें मछली पालन किया जाएगा. इस केज कल्चर के जरिए 4 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त मछली का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. इंदिरा सागर जलाशय को इसके प्रयोग के रूप में तैयार किया जा रहा है.
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सिर्फ मछली पालन नहीं, मोती भी उगाया जाएगा
राज्य सरकार ने एकीकृत मत्स्य पालन के तहत मछली पालन के साथ इससे जुड़े दूसरे प्रोजेक्ट को भी साथ में जोड़कर काम करने की योजना तैयार की है. यानी प्रोजेक्ट में केज कल्चर में मछली पालन के साथ मोती उत्पादन, मखाने, कमल, सिंघाड़े और कुक्कुट पालन को भी जोड़ा गया है. इसके अलावा एक्वापोनिक्स में सब्जियां, फूल और औषधीय पौध उगाए जाएंगे.