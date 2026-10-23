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फ्रेश वॉटर फिश चमकाएगी मध्य प्रदेश की किस्मत, नए स्टेटस और नई तकनीक से पलेंगी मछलियां

इंडस्ट्री स्टेटस की फैसिलिटी से केज कल्चर में होगा मछली पालन ( ETV Bharat )

भोपाल: सिर्फ मछुआरों की रोजी-रोटी का जरिया माने जाने वाला मत्स्य विभाग अब प्रदेश को आर्थिक गति देगा. मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के 4 बड़े बांधों में अब केजेस यानी जाल के पिंजरों में मछली पालन करेगी. इसके लिए राज्य सरकार अगले 3 सालों में निवेश के माध्यम 1 लाख केजेस में मछली पालन करेगी. केज कल्चर के माध्यम से नियंत्रित तरीके से मछली पालन हो सकेगा. इसके साथ एक्वापोनिक्स, हाइड्रोनिक्स और ग्रीनहाउस से सब्जी उत्पादन होगा. सरकार ने प्रदेश में मछली उत्पादन को 4.50 लाख टन से बढ़ाकर 11 लाख टन करने का लक्ष्य रखा है. उधर मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रदेश सरकार को 40 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं.

फिशरीज के लिए एमएसएमई जैसी मिलेंगी सुविधाएं राजधानी भोपाल में हुए राष्ट्रीय मत्स्य सम्मेलन में प्रदेश में इस परंपरागत व्यवसाय को बड़े उद्योग के रूप में विकसित किए जाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई. इसके लिए प्रदेश सरकार ने अब मत्स्य पालन को दूसरे उद्योगों की तरह सुविधाएं देने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस दिशा में 3 बड़ी घोषणाएं की हैं.