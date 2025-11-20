तेलंगाना के छात्र की थ्री-इन-वन साइकिल के आगे दोपहिया वाहन फेल, देखने चलाने लगी होड़
भोपाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में चल रही राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में थ्री-इन-वन साइकिल का प्रदर्शन. देशभर से पहुंचे 900 बच्चे.
Published : November 20, 2025 at 6:34 PM IST
भोपाल: साइकिल में समय के साथ कई प्रयोग हुए हैं लेकिन तेलंगाना के एक छात्र ने ऐसी साइकिल तैयार की है, जिसमें पैडल मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि यह गाड़ी की तरह सड़क पर दौड़ेगी. छात्र द्वारा यह साइकिल भोपाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में चल रही राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में प्रस्तुत की गई है. यह साइकिल लोगों के आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है. तेलंगाना के सरकारी स्कूल के कक्षा 9वीं के छात्र ने अपने एक साथी की मदद से इस साइकिल को 25 हजार रुपए में तैयार किया है.
तेलंगाना के छात्र की थ्री-इन-वन हाइब्रिड साइकिल
तेलंगाना के नागर करनूल जिले में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले छात्र गगन चंद्र ने बताया कि "घर से दूर स्कूल जाने पर साइकिल चलाकर थक जाते थे, इसलिए साइकिल को सोलर साइकिल बनाने का विचार आया. इसके बाद क्लॉस टीचर एन सीताराम की मदद से इस साइकिल को तैयार किया. इस साइकिल को थ्री-इन-वन हाइब्रिड नाम दिया गया है क्योंकि यह 3 मॉडल पर काम करती है. पहले तो इसे आम साइकिल की तरह पैडल से चला सकते हैं, दूसरा इसमें बैटरी लगाई गई है, जो एक बार चार्ज करने पर 30 किलोमीटर तक चलती है. इसके अलावा साइकिल में सोलर सिस्टम भी लगाया गया है, जो बैटरी को चार्ज करता रहता है और बैटरी को अलग से चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती. इस साइकिल की स्पीड करीबन 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है."
'जीपीएस से लैस है साइकिल'
शिक्षक एन सीताराम बताते हैं कि "साइकिल को बनाने में करीबन 25 हजार रुपए का खर्च आया है. इस साइकिल में गाड़ियों की तरह एक्सीलेटर है, जिस घुमाते ही यह आगे बढ़ने लगती है. साइकिल को चोरी से बचाने के लिए इसमें सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम लगाया गया है. लॉक करने के बाद यदि कोई इसे छूता है तो इसका अलार्म एक्टीवेट हो जाता है. इसी तरह इसमें जीपीएस सिस्टम भी लगाया गया है. इससे मोबाइल पर इसकी लोकेशन मिलती रहती है."
ग्रामीण इलाकों के लिए फायदेमंद
भोपाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में चल रही राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में इस साइकिल को प्रदर्शित किया गया है. यहां आने वाले लोगों को यह साइकिल खूब पसंद आ रही है. बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना सहित देश भर से 900 बच्चे और स्टूडेंट्स हिस्सा लेने आए हैं. इन छात्रों ने करीबन 240 मॉडल प्रदर्शित किए हैं.