घूमने जाने पर नहीं होगी घर की टेंशन, भोपाल की छात्रा ने बना दिया AI हाउस
भोपाल में शुरू हुई 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी, छात्रों के मॉडल ने मोहन यादव का खींचा ध्यान, जंगली जानवरों की रक्षा करेगा एआई रोबोट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2025 at 9:19 PM IST
भोपाल: यदि आप घर से बाहर कहीं घूमने जाते हैं, तो आपको घर की सुरक्षा की चिंता होनी आम है. लेकिन अब इस चिंता को खत्म कर दिया है भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनि विद्यालय की छात्रा गुनगुन राठौर ने. उन्होंने एआई कंट्रोल बेस्ड घर बनाया है, जिसमें अधिकतर काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पूरे होते हैं. इस घर में न चोरी की, न ही आग लगने की टेंशन. राजधानी में 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया है.
पौधों को देगा पानी, आग से बचाएगा एआई सिस्टम
गुनगुन राठौर ने बताया कि "जब लोग घर से बाहर होते हैं, तो उनको घर के सुरक्षा की चिंता होती है. इसलिए यह एआई कंट्रोल बेस्ड स्मार्ट होम बनाया है. इसमें स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है. यदि घर में कहीं भी धुंआ उठता है, तो यह पहले ही अलर्ट कर देगा और अलार्म बजने लगेगा. इसके साथ ही खिड़कियां भी अपने आप खुल जाएंगी. वहीं घर से बाहर रहने पर आपके पेड़ पौधे भी सूखने लगते हैं, लेकिन इसमें एक सेंसर लगा है, जिसके माध्यम से आप घर से दूर रहकर भी पौधों को पानी दे सकते हैं. इतना ही नहीं यदि आपने बाहर कपड़े सूखने के लिए डाले हैं और बीच में पानी गिरने लगा, तो यह सिस्टम उन कपड़ों को भी नहीं भीगने देगा है."
जंगली जानवरों को ट्रेंकुलाइज करेगा यह रोबोट
उत्तर प्रदेश के सीतापुर से आए युवा वैज्ञानिक उत्कर्ष वर्मा ने जंगली जानवरों को ट्रेंकुलाइज करने के लिए अनूठा मॉडल बनाया है. उत्कर्ष वर्मा ने बताया कि "हमारे यहां लखीमपुर में अक्सर देखा जाता है कि बाघ या अन्य जंगली जानवर रहवासी क्षेत्रों में आ जाते हैं. ऐसी ही एक घटना मेरे सामने हुई. एक व्यक्ति सुबह अपने खेत पर जा रहा था, वहीं छिपकर एक बाघ बैठा था. जैसे आदमी करीब पहुंचा, बाघ ने उसपर हमला कर दिया. इस घटना ने मुझे झकझोर दिया और मैंने सोचा अब ऐसा कुछ डिवाइस बनाएंगे, जिससे जंगली जानवरों के साथ इंसान भी सुरक्षित रहें."
2 मिनट में ट्रेंकुलाइज हो जाते हैं जंगली जानवर
उत्कर्ष का बनाया हुआ मॉडल वाइल्ड एनिमल एंड ह्यूमन सेफ्टी एडवांस एआई विजन है. यह जंगल, खेत-खलिहान व बस्ती, गांवों आदि में घूमते जंगली जानवरों को ट्रेस व पकड़ने में मददगार साबित हो सकता है. मॉडल को तैयार करने में 5,500 रुपए लगे हैं. इसमें गियर मोटर, वाईफाई कैमरा, डीएनए सेंसर, फायर गन, ट्रेंकुलाइजर गन, सोलर पैनल व डाटा एनालाइजर आदि उपकरणों का प्रयोग है.
मॉडल को उन क्षेत्रों में रखा जाएगा, जहां कहीं भी जंगली जानवर पकड़ में नहीं आ रहे हैं. एक रोबोट को खेत-खलिहान में स्थापित किया जाएगा. वहीं, कुछ दूरी से रिमोट संचालक कैमरा व सेंसर युक्त ड्रोन चलाएंगे, ड्रोन के कैमरे में जंगली जानवर नजर आने के बाद कमांड रोबोट की मिलेगी. लोकेशन मिलने पर करंट प्रवाहित बाड़ भी लगाई जाएगी, ताकि पशु भागे तो उसे करंट लगते ही पकड़ा जा सके. इस रोबोट के माध्यम से करीब 100 मीटर की दूरी से ही ट्रैंकुलाइजर गन से पशुओं को बेहोश किया जा सकता है. खास बात यह है कि इसमें लगा सेंसर जंगली जानवरों की पहले पहचान करता है. इसके बाद उसके चेहरे के हाव भाव को रिकॉर्ड करता है.
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 900 युवा वैज्ञानिक
बता दें कि 52 वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 900 युवा वैज्ञानिक आए हैं. राजधानी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के मैदान में प्रदर्शनी का आयोजन 18 से 23 नवंबर तक किया जाएगा. मंगलवार को प्रदर्शनी में 2000 विद्यार्थी एवं नागरिक देखने के लिए पहुंचे. इस प्रदर्शनी में 240 साइंस मॉडल का प्रदर्शन किया जा रहा है. प्रदर्शनी में प्रतिभागी विद्यालयों की संख्या 229 है. यह प्रदर्शनी देश के विभिन्न भागों के युवाओं एवं बच्चों को विज्ञान, गणित तथा पर्यावरण संबंधी मुद्दों के विभिन्न पहलुओं के विषय में जानकारी प्राप्त करने और एक-दूसरे के साथ अपनी विविध संस्कृतियों को साझा करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी.
- भोपाल के विज्ञान मेले में छाए स्कूली बच्चों के मॉडल, बिना बिजली के चलने वाले फ्रिज ने उड़ाए होश
- ISRO डायरेक्टर वी. नारायणन आ रहे भोपाल, विज्ञान मेले में युवा वैज्ञानिकों की लगेगी क्लास
सीएम ने युवा वैज्ञानिकों को दिया संदेश
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल में आयोजित 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2025 में कहा कि "आधुनिक विज्ञान का सहारा लेकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के माध्यम से पाकिस्तान को भी धूल चटाने का काम करते हैं." सीएम ने कहा कि "आज मैं आपके बीच हमारी प्रतिभाओं में कोई वराहमिहिर, कोई आर्यभट्ट, कोई भाभा, कोई विक्रम साराभाई, कलाम साहब की प्रतिभा देख रहा हूं. हमें तब और आनंद आता है जब चंद्रमा मिशन फेल होने पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे वैज्ञानिकों का हौसला अफजाई करते हैं." सीएम ने कहा कि "विद्या, तर्क, विज्ञान, स्मृति, तत्परता और क्रियाशीलता इन 6 गुणों के आधार पर अपने जीवन से विज्ञान की गति आगे बढ़ाई जा सकती है."