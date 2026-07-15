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नरोत्तम मिश्रा मंच पर रोए तो राजनीति में आया टर्निंग पॉइंट, कार्यकर्ता के रूप में दिखेगा फुल टशन

दतिया में भरी सभा में मंच पर नरोत्तम मिश्रा के आंसुओं की जमकर चर्चा. ईटीवी भारत मध्य प्रदेश की ब्यूरो चीफ चीफ शिफाली पांडे से बातचीत में नरोत्तम मिश्रा ने खुद किया खुलासा.

NAROTTAM TEARS ON PUBLIC STAGE
नरोत्तम मिश्रा ने बताया भरे मंच पर क्यों रो दिए थे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 5:44 PM IST

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Updated : July 15, 2026 at 6:09 PM IST

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भोपाल: दतिया में भाषण के दौरान नरोत्तम मिश्रा का गला क्यों भर आया था. जिस दतिया ने उन्हें दबंग नेता की तरह जाना हो वो कभी रो भी सकता है. क्या वाकई टूट गए हैं नरोत्तम मिश्रा. ये रुलाई क्यों फूटी आखिर. पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता डॉ नरोत्तम मिश्रा से हमारा पहला सवाल ही यही था. मंच पर जो आपके आंसू छलके सब उन आंसूओं की तर्जुमानी अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं. आप खुद बताइए कि आप क्यों रोए.

2023 के बाद से साल दर साल पार्टी की मेनस्ट्रीम में आने की बाट जोह रहे नरोत्तम 30 जुलाई के बाद क्या करेंगे. ऐसा टर्निंग पाइंट क्या कभी पहले उनकी राजनीति में आया था. कभी अपने बयानों से सियासी बवाल ला देने वाले, शेरो शायरी से अपने हालात बयां करने वाले नरोत्तम वक्त की नब्ज थामे वन लाइनर में बात कर रहे हैं लेकिन लाख छुपाएं हकीकत ज़ुबां पर आ ही जाती है. नरोत्तम ने ये भी बताया पूरे पॉलिटिकल करियर में ऐसा टर्निंग पाइंट कभी नहीं आया.

नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मंच पर क्यों आए आंसू (ETV Bharat)

दतिया की सभा में आप क्यों रोए?

बीते 48 घंटे से मीडिया सोशल मीडिया पर नरोत्तम मिश्रा के आंसू खबर बने हुए हैं. उनका भाषण देते गला भर आना और फिर भाषण को वहीं खत्म करके आंसुओं को संभालते अपनी कुर्सी पर लौट जाना. ईटीवी भारत से बातचीत में पहला सवाल भी यही था कि जब इन आंसूओं की इनसाइड स्टोरी तलाशी जा रही है. तब नरोत्तम मिश्रा खुद बताएं, क्या ये अफसोस के आंसू थे या कुछ और. नरोत्तम किसी मजे हुए राजनेता की तरह भावनाओं को अब ज़ुबान पर आने से संभालते तो हैं लेकिन पूरी तरह छिपा नहीं पाते.

वे कहते हैं, अफसोस तो बिल्कुल नहीं है. पार्टी ने मेरी औकात से मुझे ज्यादा दिया. 30 साल विधायक रहा. 15 साल मंत्री बनाकर रखा. लेकिन हां, दतिया के लिए भाव सदैव सम्मान का है. इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, सिर झुकेगा तो दतिया के बुजुर्गों के सामने हम उम्रों के सामने. दतिया में विराजी माई के सामने. ये जो एक क्षण आया वो इसलिए आया था कि दतिया के छूट जाने का दुख था. नरोत्तम सवाल को बीच में ही रोककर कहते हैं, नहीं छूट जाने का तो बिल्कुल नहीं, सजदा करने का जरुर था. माथा टेकने का जरुर था.

भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर

राजेन्द्र भारती की विधायकी गई और उसके बाद से नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में उपचुनाव की उम्मीद के साथ अपनी चुनावी जमीन को दुबारा से सींचना शुरु कर दिया था. नरोत्तम मिश्रा से सवाल था भले आप ये कहते रहे हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, लेकिन आपके मामले में तो यही हुआ कि भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर.

DATIA ASSEMBLY BY ELECTION 2026
पार्टी कुछ भी ना दे तो कार्यकर्ता तो रहूंगा ना (ETV Bharat)

नरोत्तम मिश्रा मुस्कुराते हैं और फिर जवाब में कहते हैं, "हम अपने तक सोचते हैं तब ये ख्याल आता है. मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी ऊपर है. पार्टी ने सोचा है तो बेहतर ही सोचा होगा. पार्टी दूर तक की सोचती है. हमारा सोच बस इतना होता है कि हमें टिकट मिल जाए और हम मंत्री बन जाएं. हमारी सोच संकुचित रहती है और पार्टी दूर की सोचती है. सब कार्यकर्ताओं को समायोजित करती है करना भी चाहिए."

'मेरी राजनीति में ऐसा टर्निंग पाइंट कभी नहीं आया'

राजनीति बेशक सांप सीढ़ी का खेल है लेकिन नरोत्तम मिश्रा की सियासत में सीढ़ियां लगातार रहीं. बीजेपी में 6 बार के विधायक 5 बार मंत्री रहे और शिवराज सरकार में तो नंबर टू की हैसियत से. एक समय ऐसा भी आया था कि जब उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए भी उछाला जा रहा था. उनकी गिनती शिवराज सरकार के दौर में उनके सिनेमा और सियासत पर दिए बयानों से राष्ट्रीय नेताओं के तौर पर होने लगी थी.

सियासत ने 2023 के विधानसभा चुनाव के साथ जैसे पलटी खा ली. सवाल भी यही था कि ऐसा टर्निंग पाइंट पहले कभी आया आपकी राजनीति में. नरोत्तम बोले, पहली कभी नहीं आया. ये पहला टर्निंग पाइंट है मेरी जिंदगी का लेकिन सबके जीवन में आता है.

'पार्टी कोई जिम्मेदारी नहीं देगी तो कार्यकर्ता तो रहूंगा ना'

नरोत्तम मिश्रा पर अब दतिया से बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को जिताने की जवाबदारी है. अपने सरकारी बंगले पर आए अपने समर्थकों से वे बार-बार ताकीद करते हैं. 16 तारीख से दतिया में रहूंगा और अब सीधे 30 जुलाई को ही लौटूंगा. सवाल ये भी उठा कि जब ये कहा जा रहा है कि सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति दतिया में खराब थी तो वो आशुतोष तिवारी को वे कैसे जिता पाएंगे.

ऑफ और ऑन रिकार्ड नरोत्तम मिश्रा दमदारी से कहते हैं, ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ. फिर सवाल उठता है आगे क्या. 30 जुलाई के बाद क्या. किस भूमिका में होंगे. मुस्कुराते हुए नरोत्तम मिश्रा जवाब देते हैं, "जिस भूमिका में पार्टी चाहेगी , उस भूमिका में रहूंगा. पार्टी कोई दायित्व नहीं देगी तो कार्यकर्ता की जिममेदारी में तो हूं ही, उसी दायित्व में रहूंगा."

Last Updated : July 15, 2026 at 6:09 PM IST

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