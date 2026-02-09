ETV Bharat / state

गंगा जैसी मैली हो रही नर्मदा, सरकार को 7 दिन की चेतावनी, कांग्रेस करेगी जल आंदोलन

कांग्रेस ने नर्मदा में प्रदूषण का मुद्दा उठाया, आंदोलन की चेतावनी ( ETV BHARAT )