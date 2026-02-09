गंगा जैसी मैली हो रही नर्मदा, सरकार को 7 दिन की चेतावनी, कांग्रेस करेगी जल आंदोलन
कांग्रेस ने नर्मदा में मिल रहे सीवेज का मुद्दा उठाया. नर्मदा नदी को साफ रखने के लिए कई सुझाव सरकार को दिए.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 9, 2026 at 7:53 PM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी में सीवेज को सीधे मिलने से रोकने के लिए कांग्रेस धर्म एवं पुजारी प्रकोष्ठ ने सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है. प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष साध्वी ऋचा गोस्वामी ने नर्मदा परिक्रमा के बाद नर्मदा नदी में सीधे मिल रहे सीवेज का मुद्दा उठाया है. उन्होंने कहा "सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाए तो नर्मदा की स्थिति भी गंगा और नर्मदा नदी जैसी होगी, जिन्हें अब 50 साल पहले जैसा निर्मल स्थिति में लाना असंभव जैसा हो गया है."
शिवराज की नर्मदा यात्रा पर तंज कसा
साध्वी ऋचा गोस्वामी ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा "उन्होंने हाल ही में मां नर्मदा परिक्रमा पूरी की है. पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कई नर्मदा यात्राएं प्रायोजित की, इसमें नर्मदा तट को लेकर कई घोषणाएं की गई, लेकिन ये घोषणाएं अब तक जमीन पर नहीं उतर सकीं. ऐलान किया गया था कि एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे. यह घोषणा 15 साल बाद भी जमीन पर नहीं उतर सकी."
नर्मदा पथ की परिकल्पना सिर्फ कागज पर
ऋचा गोस्वामी का आरोप है "नर्मदा पथ की परिकल्पना सिर्फ कागज पर ही दिखाई देती है. नर्मदापथ विक्रेताओं को हाईवे से गुजरना पड़ता है. रास्ते में नॉनवेज विक्रय और शराब की दुकानों के दिखाई देती हैं. जबकि नर्मदा नदी से 5 किलोमीटर के दायरे में शराब का विक्रय नहीं होगा. नर्मदा तट पर मौजूदा अमरकंटक, मंडल, डिंडोरी के जंगलों में अंधाधुंध कटाई चल रही है. बड़े पेड़ों को काटा जा रहा है, जिससे यहां का ईको सिस्टम बिगड़ेगा."
अमरकंटक में गांवों का सीवेज नर्मदा में मिल रहा
कांग्रेस नेत्री का कहना है "अमरकंटक के तट पर मौजूद बड़े-बड़े आश्रम और नर्मदा के तट पर मौजूद गांवों का पूरा सीवेज सीधे नर्मदा नदी में ही मिल रहा है. सरकार ने कोई योजना तैयार नहीं की, जिससे नालों को सीधे मिलने से रोका जाए. गंगा, शिप्रा या नर्मदा को 50 साल जैसा नर्मल कर दिया जाए तो यह असंभव प्रतीत होता है, लेकिन चाहें तो नर्मदा जी को अभी प्रदूर्षण मुक्त किया जा सकता है. उन्होंने प्रदेश सरकार से अगले 7 दिन में इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की है. साथ ही चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर जल आंदोलन किया जाएगा."
कांग्रेस ने सरकार से की ये मांगें
- नर्मदा नदी में नालों को मिलने से तत्काल रोका जाए. एसटीपी के निर्माण तेजी से किए जाएं.
- नर्मदा नदी के तट पर गंदगी को रोकने के लिए सरकार दंड का प्रावधान करे. नर्मदा नदी में साबुन से नहाने, कपड़े धोने आदि पर सख्ती से रोक लगाई जाए.
- फैक्ट्रियों द्वारा सीधे नर्मदा नदी में छोड़े जा रहे प्रदूषित पानी के मामले में सख्त कार्रवाई करें.
- नर्मदा नदी में पीओपी की मूर्तियां विसर्जित करने पर रोक लगाई जाए.
- नर्मदा पथ निर्माण के लिए बजट में तट विकास और नर्मदा संरक्षण की योजना तैयार की जाए.
- नर्मदा नदी से राजस्व शुल्क सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है, यदि वर्ष का मात्र छह माह का राजस्व सरकार सही से नर्मदा पर खर्च कर दे तो नदी पानी नर्मदा में जाने से रोका जा सकता है.