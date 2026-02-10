निर्मला सप्रे पर आने जा रहा फैसला, अध्यक्ष ने सभी पक्षों को बुलाया, कांग्रेस ने रखे सबूत
विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने पक्षकारों को बुलाकर की चर्चा, बीना सीट से कांग्रेस विधायक को लेकर जल्द आ सकता है फैसला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 10, 2026 at 8:05 PM IST|
Updated : February 10, 2026 at 8:32 PM IST
भोपाल: सागर के बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के मामले में जल्द ही फैसला होने जा रहा है. हाईकोर्ट के सख्त रूख के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने सभी पक्षकारों को बुलाकर उनसे चर्चा की है. विधानसभा अध्यक्ष ने निर्मला सप्रे और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को पक्ष रखने के लिए बुलाया. कांग्रेस ने विधानसभा पहुंचकर निर्मल सप्रे द्वारा बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने और उनके बयानों से जुड़े प्रमाण पेश किए हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 15 दिन में निर्मला सप्रे मामले में अंतिम फैसला ले लिया जाएगा.
उमंग सिंघार बोली बीजेपी चुनाव से डर रही
विधानसभा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा "विधानसभा अध्यक्ष सभी पक्षों को बुलाकर सुन रहे हैं. जिस तरह निर्मला सप्रे ने मंच पर जाकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की. इसके बाद उन्होंने जो बयान दिए थे, उससे जुड़े प्रमाण विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर को सौंपे हैं. विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि बीजेपी की यह अपनी रणनीति है कि बगैर किसी विघायक को पार्टी में लिए यह दिखाना चाहती है कि यह हमारी है.
बीजेपी घबराई हुई है और वह ऐसे विधानसभा में जाना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि अभी चुनाव में जाएंगे तो बीना सीट कांग्रेस की झोली में जाएगा. बीजेपी अपना जवाब प्रस्तुत कर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन मुझे लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष ने सभी पक्षों को सुना है और अगले 15 दिनों में इस संबंध में फैसला लिया जाएगा.
हाईकोर्ट लगा चुकी है फटकार
बीना सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने वाली निर्मला सप्रे के मामले में तीन माह पहले हाईकोर्ट भी सख्त रूख अपना चुका है. हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर और प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. कोर्ट ने कहा था कि दलबदल मामले में अयोग्य घोषित करने वाले याचिका पर 90 दिन में निर्णय लिया जाना था, लेकिन इस पर 16 महीनों बाद भी फैसला क्यों नहीं लिया गया.
5 मई 2024 को बीजेपी के मंच पर पहुंची थीं सप्रे
लोकसभा चुनाव के दौरान 5 मई 2024 को राहतगढ़ में चुनाव प्रचार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे थे. डॉ. मोहन यादव के चुनावी मंच पर कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे पहुंची थी. इस दौरान तत्कालीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उनके गले में बीजेपी का गमछा डाला और इसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया गया था.
7 जुलाई 2024 को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपनी ही विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता खत्म करने का आवेदन विधानसभा अध्यक्ष को दिया.
ढाई माह बाद जब नेता प्रतिपक्ष ने आवेदन के संबंध में पूछा तो सचिवालय द्वारा बताया गया कि उनकी याचिका के दस्तावेज गुम हो गए हैं.
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने फिर से याचिका से जुड़े दस्तावेज विधानसभा सचिवालय को सौंपे.
याचिका प्रस्तुत किए जाने के 90 दिन बीत जाने के बाद जब विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 28 नवंबर 2024 को इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की.
निर्मला सप्रे को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से राहत, विधानसभा सदस्यता रद्द करने की याचिका खारिज
निर्मला सप्रे मामले में इंदौर हाईकोर्ट में 9 दिसंबर 2024 को पहली सुनवाई हुई. कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष और निर्मला सप्रे को नोटिस जारी किए.
नवंबर 2025 को इंदौर हाईकोर्ट ने समय सीमा में विधानसभा अध्यक्ष और सरकार द्वारा सुनवाई पूरी न करने को लेकर नाराजगी जताई.
19 दिसंबर को सरकार ने इंदौर हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत कर याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने की मांग की.