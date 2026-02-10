ETV Bharat / state

निर्मला सप्रे पर आने जा रहा फैसला, अध्यक्ष ने सभी पक्षों को बुलाया, कांग्रेस ने रखे सबूत

भोपाल: सागर के बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के मामले में जल्द ही फैसला होने जा रहा है. हाईकोर्ट के सख्त रूख के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने सभी पक्षकारों को बुलाकर उनसे चर्चा की है. विधानसभा अध्यक्ष ने निर्मला सप्रे और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को पक्ष रखने के लिए बुलाया. कांग्रेस ने विधानसभा पहुंचकर निर्मल सप्रे द्वारा बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने और उनके बयानों से जुड़े प्रमाण पेश किए हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 15 दिन में निर्मला सप्रे मामले में अंतिम फैसला ले लिया जाएगा.

उमंग सिंघार बोली बीजेपी चुनाव से डर रही

विधानसभा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा "विधानसभा अध्यक्ष सभी पक्षों को बुलाकर सुन रहे हैं. जिस तरह निर्मला सप्रे ने मंच पर जाकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की. इसके बाद उन्होंने जो बयान दिए थे, उससे जुड़े प्रमाण विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर को सौंपे हैं. विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि बीजेपी की यह अपनी रणनीति है कि बगैर किसी विघायक को पार्टी में लिए यह दिखाना चाहती है कि यह हमारी है.

नेता प्रतिपक्ष का बयान (ETV Bharat)

बीजेपी घबराई हुई है और वह ऐसे विधानसभा में जाना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि अभी चुनाव में जाएंगे तो बीना सीट कांग्रेस की झोली में जाएगा. बीजेपी अपना जवाब प्रस्तुत कर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन मुझे लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष ने सभी पक्षों को सुना है और अगले 15 दिनों में इस संबंध में फैसला लिया जाएगा.

हाईकोर्ट लगा चुकी है फटकार

बीना सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने वाली निर्मला सप्रे के मामले में तीन माह पहले हाईकोर्ट भी सख्त रूख अपना चुका है. हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर और प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. कोर्ट ने कहा था कि दलबदल मामले में अयोग्य घोषित करने वाले याचिका पर 90 दिन में निर्णय लिया जाना था, लेकिन इस पर 16 महीनों बाद भी फैसला क्यों नहीं लिया गया.