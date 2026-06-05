नशीली कफ सिरप रैकेट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, भोपाल एसटीएफ ने रिमांड पर लिया
डमी फर्म बनाकर आरोपी कर रहा था नशीली कफ सिरप का करोड़ों का अवैध कारोबार. 29 मई को एसटीएफ ने करोड़ों रुपए की प्रतिबंधित कफ सिरप किया था जब्त.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 7:15 AM IST|
Updated : June 5, 2026 at 7:42 AM IST
भोपाल: नशीली कफ सिरप के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसटीएफ भोपाल को एक और बड़ी सफलता मिली है. मुबारकपुर क्षेत्र से भारी मात्रा में जब्त की गई नशीली "ऑफकफ" सिरप मामले की जांच के दौरान एसटीएफ ने डमी फार्मास्युटिकल फर्म "विंग्स लाइफ रेमेडीज" के प्रोप्राइटर बालकिशन प्रजापति को गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसी का दावा है कि आरोपी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ड्रग लाइसेंस हासिल कर पिछले एक वर्ष से संगठित तरीके से नशीली कफ सिरप के अवैध कारोबार को संचालित कर रहा था.
29 मई की रात को एसटीएफ ने करोड़ों रुपए की प्रतिबंधित कफ सिरप पकड़ा
भोपाल में 28-29 मई की दरमियानी रात को एसटीएफ ने करोड़ों रुपए की प्रतिबंधित कफ सिरप को पकड़ा था. एसटीएफ ने इस मामले में तीन नाबालिग सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया था. अब एसटीएफ ने मामले में मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया है.
एसटीएफ एसपी राजेश सिंह भदौरिया ने बताया "पहले से पुलिस रिमांड पर चल रहे आरोपी आकाश भाटी और अकील खान से हुई सघन पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आईं. इन्हीं सूचनाओं के आधार पर हम बालकिशन प्रजापति तक पहुंचे. जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मंडीदीप मेन रोड पर एक दुकान किराये पर ली थी और वहां "विंग्स लाइफ रेमेडीज" नाम से फर्म का बोर्ड लगाकर उसे वैध दवा कंपनी के रूप में दर्शाया था."
- भोपाल में STF की दूसरी बड़ी कार्रवाई, मुबारकपुर से 50 लाख की नशीली कफ सिरप बरामद
- गांधीनगर में STF की छापेमारी, डेढ़ करोड़ नशीला कफ सिरप बरामद, देर रात 3 घंटे चली रेड
इसी फर्म के नाम पर फर्जी तरीके से ड्रग लाइसेंस प्राप्त किया गया और उसके माध्यम से बड़ी मात्रा में "ऑफ-कफ" कफ सिरप की खरीद की गई. बाद में यही नशीली कफ सिरप मुबारकपुर स्थित एक खाली मकान में पहुंचाई गई. जहां से एसटीएफ ने हाल ही में बड़ी खेप बरामद की थी.
एसटीएफ ने आरोपी को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर लिया
एसटीएफ एसपी ने बताया कि एसटीएफ ने गिरफ्तार आरोपी बालकिशन प्रजापति को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है. पूछताछ के दौरान अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों, सप्लाई चेन और वित्तीय लेनदेन की जानकारी जुटाई जा रही है. संभावना जताई जा रही है कि इस रैकेट से जुड़े कई और प्रभावशाली नामों का खुलासा हो सकता है.
आरोपी 2018 से 2022 के बीच एक अन्य डमी फार्मास्युटिकल फर्म भी कर चुका है संचालित
जांच में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है. एसटीएफ के मुताबिक बालकिशन प्रजापति इससे पहले वर्ष 2018 से 2022 के बीच "दिव्यांश ट्रेडर्स" नामक एक अन्य डमी फार्मास्युटिकल फर्म भी संचालित कर चुका है. इस फर्म के लिए भी कथित तौर पर फर्जी तरीके से ड्रग लाइसेंस प्राप्त किया गया था और उसके माध्यम से अवैध खरीद-फरोख्त की गतिविधियां संचालित की गई थीं.
एसटीएफ का मानना है कि यह केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि संगठित नेटवर्क का मामला है, जो फर्जी फर्मों और ड्रग लाइसेंसों का उपयोग कर नशीली कफ सिरप की अवैध सप्लाई कर रहा था. मामले की विवेचना जारी है और आने वाले दिनों में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.