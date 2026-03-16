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भोपाल के नापतौल कार्यालय को साइनाइड गैस से उड़ाने की धमकी, दहशत में बाहर भागे कर्मचारी

भोपाल के नापतौल कार्यालय को साइनाइड गैस से उड़ाने की धमकी ( Etv Bharat )

भोपाल के नापतोल विभाग के ईमेल आईडी पर यह धमकी भरा मैसेज आया है, जिसमें धमकाने वाले ने लिखा है कि भोपाल नापतौल विभाग कार्यालय में साइनाइड गैस से भरे 16 सिलेंडर रख दिए हैं. दोपहर करीब 1 बजे के आसपास यह फट जाएंगे. इसके तुरंत बाद पुलिस को सूचना दी गई.

भोपाल : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में अब नापतोल विभाग को साइनाइड गैस से उड़ाने की धमकी मिली है. इससे पहले भी भोपाल के एम्स और पीपुल्स यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला था. वहीं, इस बार भी पुलिस ने बम स्क्वॉड दस्ते के साथ नापतोल विभाग के कार्यालय की चप्पे-चप्पे की तलाशी ली. इस दौरान अधिकारी कर्मचारियों दहशत में ऑफिस के बाहर आ गए.

मैसेज में धमकाने वाले ने यह भी लिखा है कि कृपया दोपहर 12:10 बजे तक सभी कर्मचारी और आसपास के लोगों को वहां से हटा लें, जिसके बाद नापतोल विभाग सहित पूरा प्रशासन हरकत में आया और नापतोल कार्यालय का पूरा भवन खाली कर दिया गया.

ईमेल आईडी पर मिली धमकी (Etv Bharat)

पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड ने जांच की

धमकी का संदेश मिलते ही कर्मचारी दफ्तर से आए बाहर निकल आए. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं. बताए स्थान पर डॉग स्क्वाड टीम और पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू कर दी है. नापतोल विभाग कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी दहशत में नजर आए. पुलिस जांच में वहां कुछ नहीं मिला. हालांकि, सभी के चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा था. महिला कर्मचारी काफी घबराई हुई थीं और उन्हें तब राहत मिली जब पुलिस ने साफ कर दिया कि ये केवल एक अफवाह है. कहीं कुछ संदिग्ध वास्तु नहीं मिली है.

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वहीं, एमपी नगर थाना प्रभारी ने कहा, '' पूरी जांच कर ली गई है और कोई भी संदिग्ध वस्तु जांच में नहीं मिली है. साइबर सेल से जांच करवाई जा रही है कि ये मेल कहां से और किसने भेजा था.