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'लव यू मेरे भाई, जा रहा हूं', दोस्त को ऑडियो भेज नेपाली युवक ने नाबालिग प्रेमिका संग दी जान

भोपाल: अरेरा कॉलोनी स्थित एक बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले एक नेपाली युवक ने अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ आत्महत्या कर ली. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. दोनों ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी वजह फिलहाल साफ नहीं हो सकी है. पुलिस को मृतक के दोस्त के पास से एक ऑडियो मिला है जिसमे उसने कहा कि, ''लव यू मेरे भाई तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, तेरा एहसान रहेगा दोस्त जा रहा हूं, अलविदा.'' अब पुलिस ऑडियो की जांच की भी बात कह रही है.

जानकारी के मुताबिक, 22 साल के अमन सारूमगर ने गुरुवार रात अपने दोस्त को भेजे ऑडियो मैसेज में कहा कि, ''लव यू मेरे भाई तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, तेरा एहसान रहेगा दोस्त जा रहा हूं, अलविदा.''मैसेज सुनकर दोस्त आर्यन को अनहोनी की आशंका हुई. वह तुरंत अमन के कमरे पर पहुंचा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था. खिड़की से अंदर झांकते ही उसके होश उड़ गए. कमरे में अमन और उसकी 16 वर्षीय प्रेमिका के शव पड़े थे.

पुलिस के मुताबिक, अमन मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था. वह अरेरा कॉलोनी के E-7 क्षेत्र में बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में रहता था. उसकी मां बंगले में खाना बनाने का काम करती थीं, जबकि अमन अपने पिता के साथ 11 नंबर स्थित गणेश मंदिर के पास फास्ट फूड का ठेला लगाता था. अमन का परिवार करीब एक सप्ताह पहले नेपाल गया था. परिवार की गैरमौजूदगी में वह घर पर अकेला रह रहा था. गुरुवार शाम उसने अपने दोस्त आर्यन से शराब लाने को कहा. आर्यन शराब देकर अपने कमरे पर लौट गया. रात करीब 8 बजे अमन का ऑडियो मैसेज आया था. जिस पर उसे शक हुआ.

युवक ने नाबालिग प्रेमिका संग दी जान (ETV Bharat)

सोशल मीडिया से शुरू हुई थी दोस्ती, प्रेग्नेंसी टेस्ट किट की फोटो

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया की अमन और नाबालिग लड़की की दोस्ती करीब एक साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. बातचीत बढ़ने के बाद दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे. लड़की हबीबगंज इलाके की रहने वाली थी और दसवीं कक्षा में पढ़ती थी. वह अपने परिवार की इकलौती बेटी बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, घटना से पहले अमन ने अपने सोशल मीडिया पर प्रेग्नेंसी टेस्ट किट की तस्वीर पोस्ट की थी. हालांकि, इस पोस्ट का घटना से कोई संबंध है या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस ने भी इसे आत्महत्या की वजह नहीं बताया है.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से खुल सकते हैं अहम तथ्य

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए गांधी मेडिकल कॉलेज की मॉर्च्यूरी में रखवाया. एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि, ''नाबालिग लड़की उस युवक से मिलने गयी थी. इसके बाद दोनों ने खुदखुशी कर ली. पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है. जो ऑडियो मिला है उसको जांच में लिया गया है. जांच के बाद ही साफ होगा की इसमें अपराध बनता है या नहीं.'' फिलहाल आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हैं. पुलिस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है.''