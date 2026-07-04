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भोपाल में चल रहे खटारा शव वाहन, रस्सी से बांधे गेट, दुख की घड़ी में बढ़ रही लोगों की परेशानी

भोपाल में बीच रास्ते बंद हो जा रहे हैं शांति वाहन, रस्सी के सहारे बंधे हैं इनके गेट, हेडलाइट और इंडिकेटर भी हैं खराब.

MP HEARSES GATES TIED WITH ROPES
भोपाल में चल रहे खटारा शांति वाहन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 10:30 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: नगर निगम के शांति वाहन (शव वाहन) इतनी बदहाल स्थिति में पहुंच चुके हैं कि वे बीच रास्ते में ही जवाब दे रहे हैं. ऐसे में मृतक के परिजनों को दुख की घड़ी में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. शव वाहन की इतनी खस्ताहालत हो गई है कि रस्सी के सहारे रिपेयरिंग की गई है.

बीच सड़क पर खराब हो जाते हैं शव वाहन

भोपाल नगर निगम का शांति वाहन (शव वाहन) पूरी तरह कंडम हालत मे पहुंच गए है. नगर निगम के पास वर्तमान में कुल 10 शांति वाहन संचालित हैं, लेकिन इनमें से 3 से 4 वाहन अक्सर वर्कशॉप में खड़े रहते हैं. बाकी के बचे वाहनों के भरोसे पूरे शहर की व्यवस्था चल रही है. शव वाहन के चालक ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि "कई बार ऐसा हुआ कि वाहन में शव रखे होने के दौरान ही वह बीच सड़क पर खराब हो गई. इससे परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है."

भोपाल में बीच रास्ते बंद हो जा रहे हैं शांति वाहन (ETV Bharat)

हेडलाइट और इंडिकेटर भी हैं खराब

हैरानी की बात यह है कि कई शांति वाहनों के अगले और पिछले गेट ठीक से बंद नहीं होते हैं. इसलिए उन्हें रस्सी से बांधकर चलाया जा रहा है. कई वाहनों की हेडलाइट और इंडिकेटर भी खराब हैं, जिससे रात के समय दुर्घटना की आशंका लगातार बनी रहती है. तकनीकी खामियों के बावजूद ये वाहन रोजाना सड़कों पर दौड़ रहे हैं.

MP HEARSES HEADLIGHTS NOT WORKING
दुख की घड़ी में बढ़ रही लोगों की परेशानी (ETV Bharat)

नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा, "नगर निगम की वाहन शाखा में लगातार हम लोग उन्नत किस्म के वाहनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं. नगर निगम में नए वाहन भी लेने का काम किया है. यदि कोई शांति वाहन में इस प्रकार की कमियां हैं, तो उसे सुधारने का काम करेंगे."

ग्रामीणों का कहना है कि शांति वाहन कोई सामान्य वाहन नहीं, बल्कि वह सेवा है, जो किसी परिवार के सबसे कठिन समय में उनके साथ होती है. ऐसे में इन वाहनों का सुरक्षित और बेहतर स्थिति में होना नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए.

पीड़ित मोहम्मद शावर खान ने कहा, हमारे घर मे इंतेकाल हो गया था. हमने नगर निगम का शव वाहन बुलवाया, लेकिन वो बीच रास्ते में ही खराब हो गया. दूसरा वाहन बुलवाया वह भी रास्ते में खराब हो गया. नगर निगम को नए वाहन लेना चाहिए, जो वाहन चल रहे हैं वो पूरी तरह खराब हो चुके हैं. किसी भी दिन बड़ी घटना घटित हो सकती है."

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