इंदौर कांड से सतर्क भोपाल नगर निगम, पानी और सीवेज व्यवस्था के लिए खोला खजाना

शुद्ध पेजजल व्यवस्था के लिए नगर निगम भारी भरकम राशि खर्च करने की तैयारी में. पूरे शहर में सीवेज भी दुरुस्त रखने पर जोर.

Bhopal budget water pipelines
भोपाल नगर निगम ने पानी व सीवेज व्यवस्था के लिए खोला खजाना (ETV BHARAT)
Published : January 7, 2026 at 5:13 PM IST

Published : January 7, 2026 at 5:13 PM IST

भोपाल : राजधानी भोपाल में जलापूर्ति और सीवेज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नगर निगम अब तक की सबसे बड़ी अधोसंरचना योजना तैयार कर रहा है. इस योजना के तहत शहर में पानी की नई पाइप लाइन और सीवेज का नेटवर्क मजबूत बनाने के साथ 829 कॉलोनियों के रहवासियों को व्यक्तिगत नल कनेक्शन देने पर 2600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जाएगी.

योजना के मुताबिक 582 करोड़ रुपये से शहर में करीब 541 किलोमीटर पानी की नई पाइप लाइन बिछाने के साथ ओवरहेड टैंक और सैंपवेल टैंक भी बनाए जाएंगे. इस प्रस्ताव को महापौर परिषद से स्वीकृत मिल गई है. अब इसे 13 जनवरी को होने वाली नगर निगम परिषद की बैठक में चर्चा के लिए रखा जाएगा.

व्यक्तिगत नल कनेक्शन भी होंगे, खर्च होंगे 874 करोड़ रुपये

भोपाल में वर्तमान में कुल 1566 कॉलोनियां हैं, जिनमें से 829 कॉलोनियों में नगर निगम द्वारा बल्क कनेक्शन के माध्यम से जलप्रदाय किया जा रहा है. अब इन कॉलोनियों में व्यक्तिगत नल कनेक्शन देने की योजना पर काम चल रहा है. यदि इन कॉलोनियों में जलप्रदाय का संधारण और संचालन नगर निगम द्वारा किया जाता है, तो वॉल्वमेन, ऑपरेटर, सुपरवाइजर सहित पाइपलाइन बिछाने और इंटरकनेक्शन के कार्य पर कुल 801 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च आएगा.

इन कॉलोनियों के 74,905 आवासों में स्मार्ट मीटर के माध्यम से जल उपलब्ध कराने पर प्रति आवास करीब 9,709 रुपये का व्यय आएगा. इस तरह कुल अतिरिक्त खर्च 72.73 करोड़ रुपये और स्मार्ट मीटर सहित कुल राशि 874.43 करोड़ रुपये होगी.

ग्रीन म्यूनिसिपल बांड से जुटाएंगे 200 करोड़ रुपये

नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने बताया "अमृत 2 योजना के तहत शहर में 582.31 करोड़ रुपये की राशि पानी की नई पाइप लाइन बिछाने, ओवर हेड टैंक बनाने समेत अन्य जल प्रदाय व्यवस्था पर खर्च होंगे. जबकि 1113.47 करोड़ रुपये शहर में सीवेज का नेटवर्क मजबूत करने में किया जाएगा. इसके साथ ही करीब 62 करोड़ रुपये जलाशयों के जीर्णोद्धार में खर्च होंगे. अमृत 2 के तहत इन कामों में करीब 1757.2 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है."

इसमें करीब 1263.5 करोड़ रुपये केंद्र और राज्य सरकार का अंश होगा. जबकि 493.49 करोड़ रुपये नगर निगम को स्वयं के स्त्रोतों से मिलाना होगी. इसमें 200 करोड़ रुपये की राशि नगर निगम ग्रीन म्यूनिसिपल बांड के माध्यम से जुटाएगी.

विवाह पंजीयन शुल्क में भी होगा बदलाव

भोपाल नगर निगम की 13 जनवरी को होने वाली बैठक का एजेंडा जारी कर दिया गया है. इस एजेंडे में विवाह पंजीयन शुल्क में बदलाव का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है. अब तक विवाह पंजीयन के लिए 1100 रुपये शुल्क निर्धारित था. इसके अलावा विलंब होने पर 500 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से शुल्क लिया जाता था. अधिकतम विलंब शुल्क की सीमा 5 हजार रुपये तक तय थी.

नए प्रस्ताव के अनुसार यदि विवाह के 30 दिन के भीतर आवेदन किया जाता है तो केवल 130 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी. वहीं, 30 दिन के बाद आवेदन करने पर पंजीयन शुल्क 1100 रुपये रहेगा. इस बदलाव के बाद सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि पहले जहां विलंब के कारण अधिकतम 5 हजार रुपये तक चुकाने पड़ते थे, अब उस राशि में 3900 रुपये की सीधी कटौती हो जाएगी.

