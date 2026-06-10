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खुले में कचरा फेंका या जलाया तो खैर नहीं, सख्त एक्शन के साथ भरना होगा भारी भरकम जुर्माना

राजधानी को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने के लिए नगर निगम की बैठक ( ETV Bharat )

बैठक में बताया गया कि शहर में स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नगर निगम नई कार्ययोजना पर काम कर रहा है. इसके तहत नागरिकों, संस्थानों और आयोजकों की जिम्मेदारियां भी तय की जा रही हैं.

भोपाल: राजधानी को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को परिषद की बैठक आयोजित की गई. नगर निगम परिषद सभागार में आयोजित बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 और कचरा सेपरेशन व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया. परिषद अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी की मौजूदगी में आयोजित बैठक में विशेषज्ञ अतुल खरे ने नए नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि अब खुले में कचरा फेंकने या कचरा जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा.

नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

प्रेजेंटेशन के दौरान बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति, संस्था या संगठन 100 या उससे अधिक लोगों का सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करता है, तो उसे कार्यक्रम से कम से कम 3 दिन पहले नगर निगम को सूचना देना अनिवार्य होगा. इसका उद्देश्य कार्यक्रमों के दौरान उत्पन्न होने वाले कचरे के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करना है. नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है.

सफाई व्यवस्था पर कांग्रेस पार्षदों ने उठाए सवाल

बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने कई मुद्दे उठाए. विभिन्न वार्डों के पार्षदों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सफाई, कचरा संग्रहण और नालियों की सफाई की स्थिति से परिषद को अवगत कराया. वार्ड क्रमांक-5 की कांग्रेस पार्षद शकुंतला यादव ने रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था, नाले-नालियों की नियमित सफाई और झील संरक्षण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया.

भोपाल में स्वच्छता को लेकर नगर निगम का नया नियम (ETV Bharat)

जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ाने की मांग

शकुंतला यादव ने कहा, "कई क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है और नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. शहर में साफ-सफाई और ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर अभी भी कई वार्डों में सुधार की आवश्यकता है तथा निगम को जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ानी चाहिए."

एजेंडा कॉपी से पार्षदों ने की हवा

बैठक के दौरान एक दिलचस्प लेकिन असहज स्थिति भी देखने को मिली. भीषण गर्मी के बीच परिषद हॉल का ऐसी बंद हो गया, जिससे पार्षदों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. गर्मी से बेहाल कई पार्षदों ने बैठक के एजेंडे की प्रतियों को ही पंखा बनाकर खुद को हवा की.

नगर निगम के एजेंडे में विश्व पर्यावरण दिवस-2026 के अवसर पर कचरा पृथक्करण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता संबंधी नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष चर्चा शामिल थी. अधिकारियों ने बताया कि शहर को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए नागरिक सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण है.