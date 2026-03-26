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भोपाल नगर निगम में अनुदान बांटने को लेकर घोटाले का आरोप, निगम अध्यक्ष ने बताया बेबुनियाद

भोपाल नगर निगम में अनुदान बांटने को लेकर घोटाले का आरोप ( ETV Bharat )

समितियों को अनुदान बांटने को लेकर भोपाल नगर निगम एक बार फिर चर्चा में है. नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने समितियों को ग्रांट आवंटन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप लगाया है कि "2026-27 में 384 संगठनों को ग्रांट बांटी जा रही है. इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है. ग्रांट आवंटन को लेकर उन्होंने बड़ी वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं."

भोपाल: नगर निगम भोपाल में करोड़ों का अनुदान घोटाला करने का आरोप लगा है. नगर निगम नेता प्रतिपक्ष ने कई समितियों को कई बार अनुदान आवंटित करने का आरोप लगाया है. उनका आरोप है कि इस सूची में शामिल 12 समितियों को जरुरत से ज्यादा ग्रांट दी गई. नगर निगम अध्यक्ष पर भी उन्होंने आरोप लगाते हुए एक समिति बनाकर पूरे मामले की जांच की मांग की है. नगर निगम के एमआईसी सदस्य का कहना है कि अगर कुछ समितियों को 2 बार अनुदान मिला है तो पूरे मामले की जांच की जाएगी.

नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि "सूची में शामिल 70 से अधिक संगठनों की सिफारिश निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी द्वारा की गई है. इनमें कई संस्थाओं का ऑडिट नहीं हुआ है. ये बात महापौर ने भी स्वीकारी है. इसके बावजूद उन्हें सरकारी फंड दिया जा रहा है. पिछले साल 345 अनुदान समितियां थीं और इस बार समितियां बढ़कर 384 हो गई हैं. अचानक से ये सूची कैसे बढ़ गईं. पिछले साल 345 अनुदान समितियों को 3 करोड़ 40 लाख ग्रांट दी गई."

कई समितियों को ज्यादा ग्रांट देने का आरोप (ETV Bharat)

नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने लगाया आरोप (ETV Bharat)

'तीन गुना ग्रांट आवंटन की होनी चाहिए जांच'

नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी का आरोप है कि "जिन समितियों को 50 हजार रुपए देते थे उनको डेढ़ लाख ग्रांट दी जाने लगी. जिन समितियों को एक लाख ग्रांट मिलती थी उन्हें 2 लाख की ग्रांट दी गई. इस प्रकार ये आंकड़ा डबल से भी ज्यादा और कहीं-कहीं तो ट्रिपल हो गया. ऐसे में ये घोटाला करोड़ों का है. नियमों के तहत किसी भी संस्था को एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार ही ग्रांट दी जा सकती है. लेकिन कई संस्थाओं को 2 से ज्यादा बार ग्रांट दी गई है."

समितियों के ग्रांट आवंटन की सूची (ETV Bharat)

'जांच समिति बनाकर होना चाहिए जांच'

नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने बताया कि "ऐसी समितियां को ही अनुदान देने का नियम है जो वास्तव में गरीब हैं और जिन्हें इसकी जरुरत है. लेकिन कई समितियों को फायदा पहुंचाया गया है. महापौर भी कह चुकीं है कि अभी ऑडिट नहीं हुआ है. ऐसी स्थिति में निगम कमिश्नर को सही तरीके से ऑडिट करवाना चाहिए और जांच समिति बनाकर जांच करवानी चाहिए. इस बात की भी जांच होना चाहिए कि 2009 में 60 से 70 अनुदान समितियां थीं जो अब बढ़कर इतनी ज्यादा कैसे हो गईं."

नगर निगम अध्यक्ष ने आरोपों को किया खारिज

नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर सफाई देते हुए नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा "किसी भी संस्था को 2 बार ग्रांट नहीं दी जा सकती. यदि कुछ नाम सूची में 2 बार हैं, तो यह लिपिकीय त्रुटि हो सकती है. इसकी जांच की जाएगी."

भोपाल नगर निगम (ETV Bharat)

नगर निगम के एमआईसी सदस्य जगदीश यादव ने कहा कि "विपक्ष के सभी आरोप बेबुनियाद हैं. अध्यक्ष का एक अलग कोटा होता है वहीं यदि कुछ समितियों को 2 बार ग्रांट दी गई तो इसकी जांच करवाई जाएगी और यदि त्रुटि हुई है तो इसे दूर कर लिया जाएगा."