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भोपाल नगर निगम में लाखों का साइबर फ्रॉड, अपर आयुक्त के लेटर के बाद 2 कर्मचारी गिरफ्तार

भोपाल नगर निगम में आईडी-पासवर्ड के दुरुपयोग से 14.70 लाख का साइबर फर्जीवाड़ा, कंप्यूटर ऑपरेटर और लिपिक गिरफ्तार, शक के घेरे में महिला ऑपरेटर.

BHOPAL NAGAR NIGAM CYBER FRAUD
भोपाल नगर निगम में लाखों का साइबर फ्रॉड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 9:27 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: नगर निगम में सरकारी सिस्टम से छेड़छाड़ कर करीब 14.70 लाख के कथित साइबर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है. आरोप है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम दिन आयोजित लोक अदालत का फायदा उठाकर वार्ड क्रमांक 33 की यूजर आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग करते हुए 14,69,798 की फर्जी आरटीजीएस और एनईएफटी की रसीदें जारी की गईं. मामले में अरेरा हिल्स पुलिस ने नगर निगम के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक महिला ऑपरेटर की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

आईडी-पासवर्ड के दुरुपयोग से हुआ फर्जीवाड़ा

यह घटना 14 मार्च 2026 की बताई जा रही है. वार्ड क्रमांक 33 के वार्ड प्रभारी रघुवीर तिवारी को जब पता चला कि उनकी यूजर आईडी से लाखों रुपये की रसीदें जारी हुई हैं, जबकि उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया तो उन्होंने तत्काल जोनल अधिकारी और निगम मुख्यालय को लिखित शिकायत दी. शिकायत में आशंका जताई गई कि किसी ने उनकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग कर यह फर्जीवाड़ा किया.

NAGAR NIGAM ADDITIONAL COMMISSIONER
अपर आयुक्त के पत्र के बाद तेज हुई कार्रवाई (ETV Bharat)

अपर आयुक्त के पत्र के बाद तेज हुई कार्रवाई

शिकायत के बाद मामला अरेरा हिल्स थाने पहुंचा, लेकिन शुरुआती स्तर पर कार्रवाई धीमी रही. इसके बाद नगर निगम की अपर आयुक्त (राजस्व) आईएएस अंजू अरुण कुमार ने अरेरा हिल्स थाना प्रभारी को पत्र लिखकर तत्काल कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज करते हुए तकनीकी साक्ष्य जुटाए.

नगर निगम के 2 कर्मचारी गिरफ्तार

पुलिस जांच में नगर निगम के कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आने का दावा किया गया है. इसके बाद पुलिस ने वार्ड क्रमांक 24 के कंप्यूटर ऑपरेटर सिराज उल हक और योजना प्रकोष्ठ में पदस्थ लिपिक मोहम्मद समीर को गिरफ्तार कर लिया. इसके अलावा वार्ड क्रमांक 42 की कंप्यूटर ऑपरेटर नाहिद की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है. पुलिस ने उसका नाम एफआईआर में दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना के बाद नगर निगम की ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन और रसीद प्रणाली की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि संवेदनशील यूजर आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग कैसे हुआ. फिलहाल अरेरा हिल्स पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि इस कथित साइबर फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड कौन है और क्या इसमें किसी बड़े नेटवर्क की भूमिका है.

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