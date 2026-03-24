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भोपाल नगर निगम का 3938 करोड़ का बजट पेश, देर शाम तक चली परिषद की बैठक, कई छिपे हुए चार्ज बढ़े

भोपाल नगर निगम का 3938 करोड़ का बजट पेश ( Etv Bharat )

भोपाल : नगर निगम भोपाल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 3938.45 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है. निगम ने भले ही नए टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन सीवेज फीस, कचरा प्रबंधन शुल्क और अन्य व्यवस्थाओं के चार्ज बढ़ा दिए हैं, जिससे आम नागरिकों पर आर्थिक असर पड़ना तय है. वहीं आय-व्यय संतुलित रखने के बावजूद 108.89 करोड़ रुपए का संभावित घाटा भी बजट में शामिल है. हंगामे के बीच पेश हुआ भोपाल का चौथा बजट आईएसबीटी स्थित नगर निगम मुख्यालय में सोमवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे परिषद की बैठक शुरू हुई, जो देर शाम तक चली. बैठक की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई, जिसके बाद तीन प्रस्तावों पर चर्चा हुई. एक प्रस्ताव को वापस कर दिया गया, जबकि दो प्रस्तावों को आगे बढ़ाया गया. इसके बाद महापौर मालती राय ने बजट भाषण प्रस्तुत किया. इस दौरान पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच कई बार तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली. बता दें की यह वर्तमान निगम परिषद का चौथा बजट है. भोपाल महापौर मालती राय ने पेश किया बजट (Etv Bharat) टैक्स नहीं बढ़ा, लेकिन कई चार्ज बढ़ाए नगर निगम ने इस बार सीधे तौर पर प्रॉपर्टी टैक्स, पानी या सीवेज टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन सीवेज कनेक्शन फीस में 10 से 18 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी गई है. अलग-अलग श्रेणियों और प्लॉट साइज के अनुसार शुल्क बढ़ाया गया है. इसके साथ ही कचरा प्रबंधन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. अब कॉलोनियों, सोसाइटियों और संस्थानों से मासिक शुल्क लेने के बजाय कचरे के वजन के आधार पर चार्ज वसूला जाएगा. निगम ने इसे 'बल्क वेस्ट जनरेटर' श्रेणी में रखा है. इसके तहत रिहायशी सोसायटी से 2100 रुपए प्रति टन, संस्थानों से 2400 रुपए प्रति टन और व्यावसायिक इकाइयों से 2700 रुपए प्रति टन शुल्क लिया जाएगा. इससे बड़े परिसरों पर खर्च बढ़ना तय है. अमृत-2 से बदलेगी पानी और सीवेज व्यवस्था बजट में अमृत-2 योजना को प्रमुखता दी गई है. इस योजना के तहत 582 करोड़ रुपए से शहर में जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा. इसमें 36 स्थानों पर ओवरहेड टैंक, चार फिल्टर प्लांट और करीब 600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएंगी. इसके अलावा 1050 करोड़ रुपए की लागत से सीवेज नेटवर्किंग का विस्तार किया जाएगा. निगम के अनुसार इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर शहर का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा सीवेज नेटवर्क से जुड़ जाएगा और सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता 80 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी. दोपहर 12 बजे से देर शाम तक चली बजट पर चर्चा (Etv Bharat) तालाब और पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर शहर के जल स्रोतों को सुधारने के लिए भी बजट में प्रावधान किए गए हैं. बड़े तालाब के लिए 14.91 करोड़, छोटे तालाब के लिए 7 करोड़, शाहपुरा तालाब के लिए 9 करोड़ और कलियासोत नदी के लिए 33 करोड़ रुपए रखे गए हैं. आवास और बुनियादी सुविधाओं पर फोकस