अस्पतालों की चूक, भुगत रही जनता, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में गड़बड़ी पर नगर निगम के लगाने पड़ रहे चक्कर

अस्पतालों की चूक, भुगत रही जनता, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में गड़बड़ी पर नगर निगम के लगाने पड़ रहे चक्कर
मध्य प्रदेश में अस्पतालों की लापरवाही से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र में हो रही त्रुटि, अटक रहे एडमिशन और बीमा क्लेम. रिपोर्ट विश्वास चतुर्वेदी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 10:23 PM IST
भोपाल: बच्चे का स्कूल में दाखिला कराना हो या किसी की मौत के बाद बीमा क्लेम और बैंक खातों से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करनी हो, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र की अहमियत हर परिवार जानता है. लेकिन इन जरूरी दस्तावेजों में अस्पतालों की लापरवाही आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है. दरअसल, कहीं रिकार्ड समय पर दर्ज नहीं हो रहे, तो कहीं गलत जानकारी आनलाइन फीड की जा रही है. हालांकि, भोपाल में ऐसी लापरवाही के मामलों में नगर निगम ने 75 निजी अस्पतालों पर सवा लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. लेकिन आनलाइन व्यवस्था होने के बावजूद अस्पताल की गलतियों का खामियाजा आम जनता भुगत रही है.
रिकार्ड की गलती, परिवारों को लगाने पड़ रहे चक्कर
जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम, जन्मतिथि या दूसरी जानकारी गलत दर्ज होने पर परिजनों को उसे सुधरवाने के लिए अस्पताल से लेकर संबंधित पंजीयन कार्यालय तक भटकना पड़ता है. कई बार दस्तावेजों में सुधार नहीं होने से स्कूल में प्रवेश और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं में भी अड़चन आती है. इसका असर उन परिवारों पर ज्यादा पड़ता है, जिन्हें तय समयसीमा में दस्तावेज जमा करने होते हैं. वहीं मृत्यु प्रमाण पत्र में गलती या देरी होने पर परिवारों की परेशानी और बढ़ जाती है. दरअसल, बीमा क्लेम, बैंक खातों के निपटारे और संपत्ति के कानूनी हस्तांतरण जैसी प्रक्रियाओं में सही दस्तावेज जरूरी होते हैं. ऐसे में रिकार्ड की एक छोटी सी चूक भी परिवारों के लिए लंबी परेशानी बन सकती है.
21 दिन में रिकार्ड दर्ज करना जरूरी
जन्म-मृत्यु शाखा, नगर निगम भोपाल के प्रभारी रजिस्ट्रार सत्यप्रकाश बड़गैया ने बताया कि नियमों के अनुसार जन्म और मृत्यु की घटनाओं का पंजीयन निर्धारित प्रक्रिया के तहत 21 दिनों के भीतर कराया जाना चाहिए. अस्पतालों की जिम्मेदारी है कि वे संबंधित जानकारी की जांच कर समय पर आनलाइन रिकार्ड दर्ज करें. इसके बावजूद कई निजी अस्पतालों में समयसीमा का पालन नहीं किया जा रहा है. कहीं रिकार्ड दर्ज करने में देरी हो रही है, तो कहीं गलत जानकारी दर्ज होने की शिकायतें सामने आ रही हैं. बड़गैया के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वाले 75 निजी अस्पतालों पर कुल सवा लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही अस्पतालों को भविष्य में ऐसी लापरवाही नहीं करने की हिदायत भी दी गई है.
दस्तावेजों में सुधार की प्रक्रिया आसान हो
विशेषज्ञों का मानना है कि आनलाइन व्यवस्था लागू होने का उद्देश्य पंजीयन प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाना है, लेकिन इसका फायदा तभी मिलेगा, जब अस्पताल स्तर पर ही जानकारी सही दर्ज की जाए. केवल जुर्माना लगाने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा. इसके लिए अस्पतालों में रिकार्ड दर्ज करने वाले कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण देना और उनकी जवाबदेही तय करना जरूरी है.
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वहीं नगर निगम को आनलाइन दर्ज होने वाले रिकार्ड की नियमित समीक्षा करनी चाहिए, ताकि गलत प्रविष्टियों और लंबित मामलों की समय रहते पहचान हो सके. अस्पतालों में भी रिकार्ड की जांच के लिए जिम्मेदार कर्मचारी तय किए जाने चाहिए. साथ ही गलत जानकारी दर्ज होने पर उसमें सुधार की प्रक्रिया भी आसान बनाई जानी चाहिए.