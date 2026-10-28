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अस्पतालों की चूक, भुगत रही जनता, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में गड़बड़ी पर नगर निगम के लगाने पड़ रहे चक्कर

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

भोपाल: बच्चे का स्कूल में दाखिला कराना हो या किसी की मौत के बाद बीमा क्लेम और बैंक खातों से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करनी हो, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र की अहमियत हर परिवार जानता है. लेकिन इन जरूरी दस्तावेजों में अस्पतालों की लापरवाही आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है. दरअसल, कहीं रिकार्ड समय पर दर्ज नहीं हो रहे, तो कहीं गलत जानकारी आनलाइन फीड की जा रही है. हालांकि, भोपाल में ऐसी लापरवाही के मामलों में नगर निगम ने 75 निजी अस्पतालों पर सवा लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. लेकिन आनलाइन व्यवस्था होने के बावजूद अस्पताल की गलतियों का खामियाजा आम जनता भुगत रही है.

रिकार्ड की गलती, परिवारों को लगाने पड़ रहे चक्कर