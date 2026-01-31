ETV Bharat / state

गायों को बचाने सड़क पर उतरा मुस्लिम समाज, प्रदर्शन में पालक, मेथी, टमाटर की बहार

भोपाल में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज का प्रदर्शन, गौशाला में गायों को हरी घास खिलाकर किया प्रोटेस्ट.

गायों को बचाने सड़क पर उतरा मुस्लिम समाज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 5:26 PM IST

भोपाल: गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग इस बार मुस्लिम समाज से उठी है. भोपाल में शनिवार को अनोखा प्रदर्शन हुआ. इसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थीं, जिसमें लिखा था कि "मुस्लिम समुदाय यह मांग करता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए. सरकार से ये मांग करते हैं."

इसके अलावा प्रदर्शनकारी गाजर, मूली, पालक और घास हाथों में लेकर खड़े थे. प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गौशाला पहुंचकर गायों की रक्षा के लिए नारे लगा रहे थे और गायों को हरा चारा खिलाकर राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की. साथ ही मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने स्लाटर हाउस मामले के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की.

गाय को घोषित करो राष्ट्रीय पशु (ETV Bharat)

गायों को चारा खिलाकर किया प्रदर्शन

नए भोपाल की एक गौशाला में मुस्लिम समाज के लोग हरी सब्जी और घास लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे. प्रदर्शनकारी बाकायदा एक लोडिंग ऑटो में गाजर, मूली, खीरा, टमाटर और पालक समेत तमाम साग-सब्जियां भरकर गौशाला पहुंचे थे. इन प्रदर्शनकारियों ने पहले गौशाला की गायों को भरपेट चारा और साग-सब्जी खिलाई. इसके बाद तख्तियां लेकर गायों को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर नारेबाजी की.

गौशाला पहुंचकर मुस्लिम समुदाय ने किया प्रदर्शन (ETV Bharat)

'गायों के दोषियों को मिले सख्त सजा'

मुस्लिम युवा संगठन के बैनर तले यह प्रदर्शन हुआ है. इस प्रोटेस्ट में शामिल संगठन प्रमुख मुजाहिद सिद्दिकी ने कहा, "उनके प्रदर्शन का मकसद ये है कि स्लाटर हाउस मामले में काटी गई गायों के दोषियों को सजा मिले, चाहे जो भी दोषी हैं. महापौर हों या एमआईसी मेंबर हों सभी को सजा मिलनी चाहिए." मुजाहिद सिद्दीकी ने कहा, "हमने यहां पर आकर गायों को उनकी पसंद का स्वल्पाहार कराया है. हमें बहुत खुशी मिली और अब हम गौ भक्त मोहन सरकार से मांग करते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए."

'सरकार बढ़ाए गायों का मान'

ये विरोध प्रदर्शन स्लाटर हाउस मामले को लेकर भी था. संगठन के प्रतिनिधि मोहम्मद शावर ने कहा, "आखिर क्या वजह है कि स्लाटर हाउस मामले के आरोपियों पर उस तरह से सख्ती नहीं की जा रही है. सरकार इन पर सख्ती से एक्शन क्यों नहीं ले रही है." मोहम्मद शावर ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से हमारी एक ही मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए."

पीपीपी मॉडल में चल रहा था स्लाटर हाउस

एक आंकड़ा देखें तो राजधानी भोपाल में बीते 8 महीनों में 14 घटनाएं गायों से जुड़ी घट चुकी हैं. इनमें से कुछ में गोवंशों को बचा लिया गया था और कई गोवंशों को मार देने की घटनाएं भी सामने आई हैं. इसके अलावा भोपाल नगर निगम के हाईटेक स्लाटर हाउस से कथित गौ मांस की सप्लाई के मामले में पूरे प्रदेश को हैरत में डाल दिया है. यह स्लाटर हाउस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चल रहा था. इस स्लाटर हाउस में गोकशी किए जाने के आरोप लगे है. हाल ही में ट्रक से 26 टन गौ मांस पकड़े जाने के बाद मामले ने तूल पकड़ा था.

अविमुक्तेश्वरानंद उठा रहे गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लंबे समय से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग उठा रहे हैं. महाराष्ट्र में गायों को राजकीय पशु घोषित किए जाने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में भी गाय को राजकीय पशु घोषित करने की मांग सरकारों के समक्ष उठा चुके हैं.

