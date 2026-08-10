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यूसीसी के खिलाफ मध्य प्रदेश में सड़क पर संघर्ष, 16 अगस्त से मुस्लिम महिलाएं उतरेंगी मैदान में

यूसीसी के खिलाफ हर जिले में ज्ञापन देंगी महिलाएं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि, ''आर्टिकल 25 के तहत के इस देश में सभी धर्मों को अपने धर्म के मुताबिक रहने की आजादी है. लेकिन यूसीसी में जो ड्राफ्ट तैयार किया गया वो सीधा मुसलमानों की इस आजादी को प्रभावित करता है. उस पर पुर्नविचार करना चाहिए. इस पर विस्तार से चर्चा होना चाहिए. हमारे जो अधिकार हैं उन अधिकारों को बचाने के लिए हम पूरे प्रदेश में ये आंदोलन शुरु कर रहे हैं.'' मसूद ने कहा कि, ''हमने विधानसभा में भी आवाज उठाई थी कि, इस पर पुर्नविचार करना चाहिए.''

भोपाल: मुस्लिम संगठन पूरे मध्य प्रदेश में यूसीसी के खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदस्य और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, बोर्ड के एक अन्य सदस्य मुफ्ती जुनैद फलाई साहब ने यूसीसी के विरोध में पूरे प्रदेश में होने जा रहे आंदोलन की जानकारी दी. आरिफ मसूद ने कहा, ''मध्य प्रदेश में हाल ही में लाया गया यूसीसी का बिल मुसलमानों के साथ पूरे संविधान का मखौल उड़ा रहा है.'' मसूद ने कहा कि, ''एक तरफ आर्टिकल 25 के साथ हमें सभी धर्मों को अपने हिसाब से जीने रहने की आजादी है. लेकिन ये बिल हर धर्म के इसी अधिकार पर असर डालेगा. मुस्लिम संगठन अब इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में ज्ञापन के साथ संवाद का अभियान शुरु करेंगे.''

विधानसभा में सिलेक्ट कमेटी की मांग भी खारिज

आरिफ मसूद ने कहा कि, ''हमने सदन में सिलेक्ट कमेटी को इस मामले में संशोधन प्रस्ताव भेजने की मांग की थी. हम ये चाहते थे कि इस पर विस्तार से बातचीत हो सके. लेकिन सरकार ने इस पर पुर्नविचार करने से मना कर दिया.'' मसूद ने कहा कि, ''आदिवासी वर्ग भी हमारे साथ है. हम आंदोलन चलाएंगे. आज नहीं तो कल अदालत भी इस माहौल को देखेगी और हमें इंसाफ मिलेगा.''

हफ्ते भर में आठ लाख लोगों का समर्थन कैसे मिला

मसूद ने सवाल उठाया कि, ''सरकार कह रही है कि लाखों लोगों का यूसीसी पर समर्थन मिला है, लेकिन हकीकत ये है कि 22 तारीख तक केवल बाईस सौ लोग दर्ज थे. और फिर जब आठ दस दिन का इजाफा किया गया तो ये संख्या सात आठ लाख में पहुंच गई. उसमें भी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करने वाले थे.''

राइट ऑफ द अनहर्ड से होगी सुनवाई (ETV Bharat)

16 अगस्त से आंदोलन, मुस्लिम महिलाएं देंगी ज्ञापन

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जमीअत उलेमा ए हिंद मिलनी कौन्सिल जैसे तमाम संगठन मिलकर पूरे प्रदेश में यूसीसी के खिलाफ आंदोलन छेडेगे. 16 अगस्त से लेकर बीस अगस्त तक इसमें राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा. खास बात ये है कि 21 ससदस्यो का प्रतिनिधिमंडल होगा जिसमें से 17 महिलाएं होंगी. 21 अगस्त से प्रदेश भर में इसी विषय़ पर संवाद शुरु किया जाएगा. मसूद ने बताया इसमें दूसरी कम्यूनिटी से भी हम संवाद करेंगे.

राइट ऑफ द अनहर्ड से होगी सुनवाई

मौलाना जुनैद फलाई ने कहा कि, ''समाज में बड़ा तबका है जो वंचित है. जिसकी कहीं सुनवाई नहीं है जिसके साथ इंसाफ नहीं हो पाता. उसके लिए राइट ऑफ अनहर्ड नाम से एक ग्रुप खड़ा किया जाएगा. जहां ऐसे शोषित वंचित वर्ग की आवाज बुलंद की जाएगी.''