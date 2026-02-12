ETV Bharat / state

वंदे मातरम गायन से पहले स्टडी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फिर करेगा ऐलान

भोपाल: केन्द्र सरकार के राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर जारी किए गए दिशा निर्देश को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने एतराज जताया है. आरिफ मसूद ने कहा है कि वंदे मातरम की कुछ लाइनों में हमारी आजादी पर अंकुश लगता है. वंदे मातरम को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले अध्ययन करेगा. उधर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि मदरसों समेत हर स्कूल हर एक संस्था में इसे लागू करवाया जाएगा. उन्होंने कहा कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, जिसमें कानून सभी के लिए एक है.

वंदे मातरम , मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले अध्ययन करेंगे फिर निर्णय

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य व कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने वंदे मातरम को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों के बाद कहा है कि "इसे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अध्ययन करेगा. उसके बाद हम एलान करेंगे कि आगे हमारा क्या रुख होगा. उन्होंने कहा कि इस प्रजातांत्रिक देश में ही हमें भी आर्टिकल 25 मिला हुआ है. सरकार ने निर्देश दिए हैं, फिलहाल हम उस पर अध्ययन कर रहे रहे हैं. अध्ययन के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा, उस पर हम सब फैसला लेंगे.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फिर करेगा ऐलान (ETV Bharat)

वंदे मातरम को लेकर एतराज क्या है? इस सवाल के जवाब में आरिफ मसूद ने कहा कि जहां तक इस गीत के सम्मान में खड़े होने की बात है, तो हम सब खड़े होते हैं, लेकिन झगड़ा केवल इतना है कि इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं, कि जिससे हमारी मजहबी आजादी पर अंकुश लगता दिखता है. पहले भी हमने अपना एतराज दर्ज कराया था. अब भी यही बात है. अब जब ये निर्देश सब लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो सारे लोग एकराय लेकर फैसला करेंगे. ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्ययन के बाद जो निष्कर्ष आएगा, हम एलान करेंगे. उन्होंने कहा कि कानून का सबसे ज्यादा पालन हम ही लोग करते हैं."