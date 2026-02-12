वंदे मातरम गायन से पहले स्टडी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फिर करेगा ऐलान
मध्य प्रदेश में जल्द लागू होगा वंदे मारतरम गायन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा अध्ययन के बाद मामले में होगा ऐलान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 7:26 PM IST
भोपाल: केन्द्र सरकार के राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर जारी किए गए दिशा निर्देश को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने एतराज जताया है. आरिफ मसूद ने कहा है कि वंदे मातरम की कुछ लाइनों में हमारी आजादी पर अंकुश लगता है. वंदे मातरम को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले अध्ययन करेगा. उधर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि मदरसों समेत हर स्कूल हर एक संस्था में इसे लागू करवाया जाएगा. उन्होंने कहा कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, जिसमें कानून सभी के लिए एक है.
वंदे मातरम , मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले अध्ययन करेंगे फिर निर्णय
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य व कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने वंदे मातरम को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों के बाद कहा है कि "इसे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अध्ययन करेगा. उसके बाद हम एलान करेंगे कि आगे हमारा क्या रुख होगा. उन्होंने कहा कि इस प्रजातांत्रिक देश में ही हमें भी आर्टिकल 25 मिला हुआ है. सरकार ने निर्देश दिए हैं, फिलहाल हम उस पर अध्ययन कर रहे रहे हैं. अध्ययन के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा, उस पर हम सब फैसला लेंगे.
वंदे मातरम को लेकर एतराज क्या है? इस सवाल के जवाब में आरिफ मसूद ने कहा कि जहां तक इस गीत के सम्मान में खड़े होने की बात है, तो हम सब खड़े होते हैं, लेकिन झगड़ा केवल इतना है कि इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं, कि जिससे हमारी मजहबी आजादी पर अंकुश लगता दिखता है. पहले भी हमने अपना एतराज दर्ज कराया था. अब भी यही बात है. अब जब ये निर्देश सब लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो सारे लोग एकराय लेकर फैसला करेंगे. ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्ययन के बाद जो निष्कर्ष आएगा, हम एलान करेंगे. उन्होंने कहा कि कानून का सबसे ज्यादा पालन हम ही लोग करते हैं."
मदरसों से लेकर हर स्कूल में लागू होगा वंदे मातरम
मध्य प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम लागू करवाने को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि "हर संस्था मदरसा समेत हर स्कूल में इसका क्रियान्वयन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ये निर्णय युवा पीढ़ी को राष्ट्रवाद की ओर प्रेरित करने के लिए बड़ी वजह बनेगा. हालांकि ये निर्णय बहुत पहले ही हो जाना चाहिए. मंत्री ने कहा कि भारत एक प्रतातांत्रिक देश है. इस देश में कामून सभी के लिए होता है. जो राष्ट्र का नागरिक है, उसे राष्ट्र का कानून मानना ही है. मंत्री उदय प्रताप ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आजादी में जिसने भाग लिया, वो किसी सील ठप्पे के मोहताज नहीं थे. आजादी का ठेका केवल और केवल कांग्रेस का नहीं था."
सीएम बोले सरकार तुरंत इसे लागू करने वाली है
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद करता हूं और सरकार को बधाई देना चाहूंगा. जनगणमन से पहले वंदे मातरम गायन का ये जो निर्णय है, ये एतिहासिक निर्णय है. जिस मंत्री ने आजादी की लड़ाई में ऊर्जा डाली. सैनानियों के संघर्ष की ताकत को बढाया. उसकी अनिवार्यता प्रशंसनीय है. हमारी सरकार तुरंत उसको लागू करने वाली है."
केन्द्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदेमातरम को लेकर जारी किए निर्देश
केन्द्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने ये आदेश दिया है. अब सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम जनगणमन को पहले बजाया जाएगा. स्कूलों संस्थाओं और अन्य अनौपचारिक आयोजनों में भी ये गायन अनिवार्य होगा.