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भोपाल में म्यूजिक टीचर्स का अनोखा प्रदर्शन, रघुपति राघव राजा राम गाकर सरकार को जगाया

चयनित अभ्यर्थी प्रीति मालवीय ने बताया, '' संगीत एवं नृत्य शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन वर्ष 2022 में जारी हुआ था. पात्रता परीक्षा 2023 में हुई, जबकि चयन परीक्षा अप्रैल 2025 में आयोजित की गई. सितंबर 2025 में परिणाम और चयन सूची जारी होने के बाद उम्मीदवारों को उम्मीद थी कि जल्द ही नियुक्ति मिल जाएगी, लेकिन करीब नौ महीने बाद भी प्रक्रिया अधूरी है.''

भोपाल : मध्यप्रदेश में संगीत, गायन, वादन और नृत्य शिक्षक भर्ती 2022 के 1,144 चयनित अभ्यर्थियों का सब्र टूटने लगा है. सोमवार को बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थी भोपाल स्थित डीपीआई कार्यालय पहुंचे और अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया. अभ्यर्थियों ने यहां 'रघुपति राघव राजा राम' भजन गाकर सरकार और प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की. उनका कहना है कि दो-दो परीक्षाएं पास करने, चयन सूची जारी होने और दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है.

नियम पुस्तिका का हवाला, 3 महीने में नियुक्ति का दावा

प्रदर्शनकारियों ने भर्ती नियम पुस्तिका का हवाला देते हुए कहा कि चयन सूची जारी होने के तीन माह के भीतर नियुक्ति आदेश जारी किए जाने का स्पष्ट प्रावधान है. उनका आरोप है कि नियमों के बावजूद विभाग लगातार देरी कर रहा है. अभ्यर्थियों का कहना है कि कई बार डीपीआई अधिकारियों से मुलाकात की गई, लेकिन हर बार आश्वासन देकर मामला टाल दिया गया.

2022 में शुरू हुई भर्ती, 4 साल बाद भी नियुक्ति का इंतजार (Etv Bharat)

पात्र-अपात्र सूची और चॉइस फिलिंग भी लंबित

अभ्यर्थियों ने बताया कि अन्य विषयों के साथ ही खेल शिक्षकों के पात्र-अपात्र सूची और चॉइस फिलिंग जारी कर दी गई, लेकिन संगीत एवं नृत्य विषय के चयनितों की सूची अब तक जारी नहीं हुई है. विभाग की ओर से कभी कोर्ट केस तो कभी वेरिफिकेशन प्रक्रिया का हवाला दिया जा रहा है. इससे चयनित उम्मीदवारों में भारी नाराजगी है.

मानसिक, आर्थिक और सामाजिक संकट से जूझ रहे अभ्यर्थी (Etv Bharat)

मानसिक, आर्थिक और सामाजिक संकट से जूझ रहे युवा

प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने कहा कि वर्षों से भर्ती प्रक्रिया में फंसे रहने के कारण वे मानसिक, आर्थिक और सामाजिक दबाव झेल रहे हैं. कई उम्मीदवारों ने कहा, परिवार और समाज में उन्हें बेरोजगार होने के कारण ताने सुनने पड़ रहे हैं. लंबे इंतजार के कारण वे अन्य रोजगार विकल्प भी नहीं अपना पा रहे हैं. अभ्यर्थियों ने बताया कि नियुक्ति के इंजार में वो किसी अन्य संस्थान में भी नौकरी नहीं कर पा रहे हैं.

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कलाकारों ने की नियुक्ति देने की मांग

चयनित अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की है कि 19 साल बाद निकाली गई इस भर्ती को तत्काल पूरा किया जाए और 1,144 चयनित उम्मीदवारों को जल्द नियुक्ति दी जाए. प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि उनका आंदोलन किसी विरोध के लिए नहीं, बल्कि अपने अधिकार और भविष्य की सुरक्षा के लिए है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा. साथ ही जब तक उन्हें लिखित में आश्वासन नहीं मिलता, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा.