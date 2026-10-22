भोपाल में रिटायर्ड IAS मर्डर मिस्ट्री में 21 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ, अब SIT गठित
रिटायर्ड आईएएस राकेश अग्रवाल हत्याकांड में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का शक. आईएएस एसोसिएशन मिला मुख्यमंत्री से. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 12:21 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 12:29 PM IST
भोपाल : राजधानी भोपाल में रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल की मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में पुलिस 21 दिन बाद भी नाकाम साबित हुई है. आरोपी पर 50 हजार रुपये इनाम रखने के बाद भी पुलिस को एक भी इनपुट नहीं मिला. अब सरकार के आदेश पर भोपाल पुलिस ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है. टीम में पुलिस विभाग के 5 लोगों को शामिल किया गया है. टीम की कमान पुलिस मुख्यालय (PHQ) में पदस्थ एआईजी उमेश तिवारी को सौंपी गई है.
आईएएस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा
बुधवार शाम मध्य प्रदेश आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष मनु श्रीवास्तव और एसोसिएशन के सदस्य वीएस चौधरी कोलसानी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा. इस दौरान एसोसिएशन ने राकेश अग्रवाल की हत्या के पीछे सुपारी किलिंग यानी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की आशंका जताते हुए मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की. इसके तीन घंटे के भीतर DGP कैलाश मकवाणा के निर्देश पर भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने देर रात एसआईटी के गठन के आदेश जारी कर दिए.
आरोपी पर 50 हजार इनाम रखा है
एसआईटी को मामले की जांच में तेजी लाने और फरार आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का टारगेट निर्धारित किया गया है. जांच दल को हर सप्ताह अपनी रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर को सौंपनी होगी. पुलिस कमिश्नर संजय कुमार के मुताबिक "हत्याकांड में फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है. आरोपी की गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है."
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कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के एंगल पर भी जांच
रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल की हत्या के पीछे सुपारी किलिंग की आशंका को लेकर पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा "पुलिस मामले की जांच हर संभावित एंगल से कर रही है. आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही हत्या के पीछे की वजह और इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका होने की आशंका की जांच करना भी अहम है."
रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल की 30 सितंबर 2026 को भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र स्थित सूरज नगर में उनके बंगले में हत्या कर दी गई थी. उनका बंगला पनघट कॉलोनी के पीछे है. पुलिस जांच के दौरान संदेह केयरटेकर वरुण कुमार पर गया था. उसे हत्या की वारदात से कुछ दिन पहले ही काम पर रखा गया था. हत्या के बाद वरुण कुमार घर से लापता हो गया. उसका कुछ सामान भी गायब मिला.