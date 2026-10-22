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भोपाल में रिटायर्ड IAS मर्डर मिस्ट्री में 21 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ, अब SIT गठित

रिटायर्ड अफसर मर्डर केस में आईएएस एसोसिएशन मुख्यमंत्री से मिला ( ETV BHARAT )

भोपाल : राजधानी भोपाल में रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल की मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में पुलिस 21 दिन बाद भी नाकाम साबित हुई है. आरोपी पर 50 हजार रुपये इनाम रखने के बाद भी पुलिस को एक भी इनपुट नहीं मिला. अब सरकार के आदेश पर भोपाल पुलिस ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है. टीम में पुलिस विभाग के 5 लोगों को शामिल किया गया है. टीम की कमान पुलिस मुख्यालय (PHQ) में पदस्थ एआईजी उमेश तिवारी को सौंपी गई है.

आईएएस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा