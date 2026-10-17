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भोपाल में मॉक ड्रिल के दौरान हादसा, पति-पत्नी फायर ब्रिगेड वाहन से घायल, महिला का पैर टूटा

भोपाल में मॉक ड्रिल के दौरान हादसा ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट में नगर निगम की फायर ब्रिगेड द्वारा की जा रही मॉक ड्रिल के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. यहां खेड़ापति हनुमान मंदिर के पास खरीदारी करने पहुंची एक महिला के पैर पर दमकल वाहन चढ़ गया. हादसे में कथित तौर पर पीड़िता का पैर टूट गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घायल को मौके पर मौजूद लोगों ने आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.

अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी भोपाल के न्यू मार्केट में बीते 8 अक्टूबर को भीषण आगजनी हुई थी. इसके बाद 14 अक्टूबर से नगर निगम लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है. इसके साथ ही फायर बिग्रेड मॉक ड्रिल भी कर रहा है. मॉक ड्रिल के दौरान शुक्रवार शाम को एक बड़ा हादसा हो गया. फायर बिग्रेड की गाड़ी जब मॉक ड्रील कर रही थी तभी एक महिला उसकी चपेट में आ गई. गाड़ी उसके पैर पर चढ़ गई, जिससे उसका पैर टूट गया.