भोपाल में मॉक ड्रिल के दौरान हादसा, पति-पत्नी फायर ब्रिगेड वाहन से घायल, महिला का पैर टूटा
भोपाल नगर निगम की अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी, मॉक ड्रिल के दौरान फायर बिग्रेड वाहन की चपेट आई महिला. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 9:44 AM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट में नगर निगम की फायर ब्रिगेड द्वारा की जा रही मॉक ड्रिल के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. यहां खेड़ापति हनुमान मंदिर के पास खरीदारी करने पहुंची एक महिला के पैर पर दमकल वाहन चढ़ गया. हादसे में कथित तौर पर पीड़िता का पैर टूट गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घायल को मौके पर मौजूद लोगों ने आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.
अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी
भोपाल के न्यू मार्केट में बीते 8 अक्टूबर को भीषण आगजनी हुई थी. इसके बाद 14 अक्टूबर से नगर निगम लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है. इसके साथ ही फायर बिग्रेड मॉक ड्रिल भी कर रहा है. मॉक ड्रिल के दौरान शुक्रवार शाम को एक बड़ा हादसा हो गया. फायर बिग्रेड की गाड़ी जब मॉक ड्रील कर रही थी तभी एक महिला उसकी चपेट में आ गई. गाड़ी उसके पैर पर चढ़ गई, जिससे उसका पैर टूट गया.
हादसे से व्यापारियों में आक्रोश
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला अपने पति के साथ दुकान के पास खड़ी थी. इसी दौरान नगर निगम की दमकल टीम मॉक ड्रिल कर रही थी. इसी बीच दमकल वाहन दुकान से टकरा गया और महिला उसकी चपेट में आ गई. महिला का आरोप है कि इस दौरान उसके पति भी वाहन के नीचे दब गए.
नगर निगम के अमले का घेराव
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. गुस्साए सैकड़ों व्यापारियों ने नगर निगम के अमले को घेर लिया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की. व्यापारियों ने मॉक ड्रिल के दौरान बरती जा रही सावधानियों और इंतजामों को बेहतर करने की मांग की.
व्यापारिक हितों को ध्यान में रखने की गुहार
न्यू मार्केट के व्यापारियों का कहना है कि पिछले तीन दिनों से नगर निगम यहां लगातार मॉक ड्रिल और अन्य कार्रवाई कर रहा है. इसके चलते उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है. निगम की कार्रवाई और बाजार में की जा रही व्यवस्थाओं के कारण ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. व्यापारियों ने मांग की है कि सुरक्षा इंतजामों के साथ-साथ उनके कारोबार पर पड़ रहे असर को भी ध्यान में रखा जाए.
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नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी शैलेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा, "आगजनी की घटना के बाद व्यापारियों के साथ बैठक की गई थी. बैठक में इस बात पर सहमति बनी थी कि न्यू मार्केट के हॉकर्स को टीटी नगर स्टेडियम के पास स्थित हाट बाजार में शिफ्ट किया जाएगा. हॉकर्स अभी बाजार छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं."