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भोपाल नगर निगम बिल्डिंग की लिफ्ट खतरे से खाली नहीं, आधे घंटे फंसी रही महिला कर्मचारी

मीटिंग में जा रही थी महिला कर्मचारी, लिफ्ट में फंसी ( Etv Bharat )

भोपाल नगर निगम की नई बिल्डिंग (मुख्यालय) की लिफ्ट में फाल्ट आने से एक बार फिर नगर निगम की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं. बताया जा रहा है कि नगर निगम की महिला कर्मचारी बैठक में भाग लेने जा रही थी तभी लिफ्ट रुक गई. सबसे चिंताजनक बात यह रही कि सूचना मिलने के बावजूद कोई भी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा. प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि नगर निगम आयुक्त को भी फोन के माध्यम से सूचना देने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका.

भोपाल : राजधानी भोपाल में नगर निगम की नई बिल्डिंग की व्यवस्थाओं पर उस समय सवाल खड़े हो गए, जब एक महिला कर्मचारी लिफ्ट बंद हो जाने के कारण करीब आधे घंटे तक उसके अंदर फंसी रही. घटना के दौरान महिला कर्मचारी ने बाहर निकलने के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं रही. महिला तकरीबन आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसी रही.

लिफ्टों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल

वहीं, घटना की जानकारी फायर विभाग को भी दी गई थी, लेकिन आरोप है कि फायर विभाग के अधिकारी और बचाव दल भी मौके पर नहीं पहुंचे. ऐसे में लिफ्ट में फंसी महिला को बाहर निकालने की जिम्मेदारी मौके पर मौजूद कर्मचारियों और लोगों को ही संभालनी पड़ी. घटना के बाद नगर निगम मुख्यालय में लगी लिफ्टों की सुरक्षा व्यवस्था, नियमित रखरखाव और आपातकालीन रेस्क्यू सिस्टम को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं.

आधे घंटे बाद लिफ्ट से निकल पाई महिला कर्मचारी (Etv Bharat)

इमरजेंसी में बचाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं

कर्मचारियों का कहना है कि यदि लिफ्ट में कोई तकनीकी खराबी आती है तो तत्काल सहायता और बचाव के लिए प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके.घटना के बाद कर्मचारियों में भी नाराजगी देखी गई. उनका कहना है कि नए मुख्यालय में आधुनिक सुविधाओं का दावा किया जाता है, लेकिन आपात स्थिति में तुरंत राहत और सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है.

लिफ्ट खोलने का प्रयास करते कर्मचारी (Etv Bharat)

अधिकारियों ने नहीं ली सुध

मोके पर मौजूद मोहम्मद शावर खान बताया, ''महिला कर्मचारी करीब आधा घंटा लिफ्ट मे फंसी रही कोई भी अधिकारी कॉल करने के बाबजूद नहीं आया नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन को भी कॉल किया लेकिन उन्होंने भी कॉल रिसीव नहीं किया.'' शावर खान ने कहा कि नगर निगम की आधुनिक बिल्डिंग बनने के बावजूद भी इसका मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है. इसकी तत्काल जांच होना चाहिए. यहां बिल्डिंग में इमरजेंसी की कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही रेस्क्यू के लिए किसी को तैनात किया गया है.

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जब हमने नगर निगम के विधुत प्रभारी आशीष श्रीवास्तव से इस सम्बन्ध में बात करनी चाही तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया और ना नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने फोन उठाया.