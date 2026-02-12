ETV Bharat / state

बिल्डिंग परमिशन की मियाद खत्म, टैक्स बकाया फिर भी जारी था निर्माण, नगर निगम ने रुकवाया काम

भोपाल नगर निगम ने रुकवाया काम बिल्डिंग परमिशन की समयसीमा खत्म ( ETV Bharat )