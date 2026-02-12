बिल्डिंग परमिशन की मियाद खत्म, टैक्स बकाया फिर भी जारी था निर्माण, नगर निगम ने रुकवाया काम
भोपाल में नगर निगम ने बहुमंजिला इमारत के निर्माण पर लगाई रोक, बिल्डिंग परमिशन की समय सीमा हो चुकी थी खत्म.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 11:33 AM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल के जोन क्रमांक 11 के अंतर्गत वार्ड 70 में नियमों को दरकिनार कर बहुमंजिला इमारत के निर्माण पर नगर निगम ने रोक लगा दी है. दरअसल, इस भवन की बिल्डिंग परमिशन की समय सीमा समाप्त होने और करीब 4 लाख रुपये का संपत्ति कर बकाया होने के बावजूद निर्माण कार्य जारी था. सूचना मिलते ही अतिक्रमण अमला और भवन अनुज्ञा शाखा की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत काम रुकवा दिया.
एक साल पहले खत्म हो चुकी परमिशन
नगर निगम जोन क्रमांक 11 के जोनल अधिकारी नीरज नामदेव ने बताया कि "आसिफ बिल्डर्स द्वारा गोल्डेन रेसिडेंसी नाम से बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा है. तीन मंजिला भवन के लिए 11 दिसंबर 2022 को अनुमति ली गई थी, जिसकी वैधता दो वर्ष थी. निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद अनुमति स्वतः निरस्त हो गई, लेकिन नई परमिशन लिए बिना तीसरी मंजिल की छत डाली जा रही थी और चौथी मंजिल के लिए पिलर भी खड़े कर दिए गए थे."
इमारत पर 4 लाख रुपये का टैक्स बकाया
जोनल अधिकारी नीरज नामेदव ने बताया कि संबंधित संपत्ति पर लगभग 4 लाख रुपये का राजस्व कर बकाया है. नियमों के अनुसार जब तक बकाया राशि जमा नहीं होती, तब तक नई बिल्डिंग परमिशन जारी नहीं की जा सकती. इसके बावजूद निर्माण कार्य दोबारा शुरू कर दिया गया था. नामदेव ने बताया कि बिल्डिंग परमिशन और अतिक्रमण शाखा के कर्मचारियों ने करीब 15 दिन पहले भी कार्रवाई करते हुए काम रुकवाया था, लेकिन भवन मालिक द्वारा फिर से निर्माण शुरू कर दिया गया.
ये भी पढ़ें:
- 'पर्यावरण की कीमत पर विकास की मंजूरी नहीं', NGT ने कहा जमीन निजी हो या सरकारी सभी पर कानून समान
- 24 करोड़ का लग्ज़री ओल्ड एज होम बना सफेद हाथी, डेढ़ महीने में रहने का आया बस एक दंपत्ति
पहले भी रोका गया था काम
निगम अधिकारियों ने बताया कि करीब 15 दिन पहले भी निर्माण कार्य की शिकायत मिलने पर नगर निगम के अतिक्रमण अमले ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवाया था. हालांकि, कुछ दिनों बाद फिर से निर्माण शुरू कर दिया गया. बुधवार को एक बार फिर काम शुरू होने की सूचना पर अतिक्रमण अमला और भवन अनुज्ञा शाखा के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और निर्माण पर रोक लगा दी.
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि जब तक बकाया कर जमा नहीं किया जाता और नई बिल्डिंग परमिशन जारी नहीं होती, तब तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकेगा. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी जारी रहने पर सीलिंग और विध्वंस जैसी कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है.