भोपाल नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों पर सीलिंग एक्शन
भोपाल में रहवासी इलाकों में कारोबार के खिलाफ सुबह से सीलिंग की कार्रवाई, महज 2 घंटे में 6 दुकानें सील. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 31, 2026 at 3:35 PM IST
भोपाल: रिहायशी इलाकों में घर और आवासीय परिसरों का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों पर अब नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भोपाल में सोमवार सुबह से सीलिंग की कार्रवाई शुरू हुई. निगम की टीम ने महज दो घंटे में छह प्रतिष्ठानों की व्यावसायिक गतिविधियां बंद कराईं. इस दौरान रचना नगर में जूंबा डांस हाउस को सील किया गया, जबकि सर्वधर्म, अरेरा कालोनी और खानूगांव में भी कार्रवाई की गई. हालांकि, निगम के अमले के पहुंचने से पहले कई संचालकों ने खुद ही गतिविधियां बंद कर दीं.
कई जगहों पर निगम की ताबड़तोड़ कार्रवाई
नगर निगम ने सोमवार सुबह करीब 9 बजे से रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की. सबसे पहले सर्वधर्म बी सेक्टर स्थित क्लियर होटल को बंद कराया गया. गौतम नगर में एक होटल संचालक ने निगम की कार्रवाई से पहले ही व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दी. वहीं ,खानूगांव में आवासीय भवन में चल रही व्यावसायिक गतिविधि भी बंद कराई गई. ई-3 अरेरा कालोनी में भी निगम की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची.
नोटिस के बाद प्रशासन ने उठाया ठोस कदम
ई-3 अरेरा कालोनी में कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानदारों ने निगम अधिकारियों से मोहलत देने की मांग की. इस पर अधिकारियों ने कहा कि संबंधित लोगों को पहले ही कई दिनों का समय दिया जा चुका है. कार्रवाई के बाद प्रतिष्ठानों पर तख्तियां भी लगाई गईं, जिन पर भवन में व्यावसायिक गतिविधियां बंद किए जाने की जानकारी दर्ज है. फिलहाल कार्रवाई के दौरान किसी बड़े हंगामे की सूचना नहीं है.
8,264 नोटिस के बाद अब सीलिंग की कार्रवाई
नगर निगम के अनुसार, 26 अगस्त तक रिहायशी भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े कुल 8,264 नोटिस जारी किए गए थे. इसके बाद इन नोटिसों का परीक्षण किया गया. इसी क्रम में वार्ड-58 के गौतम नगर स्थित आवासीय भवन में संचालित होटल को सील किया गया था. रविवार को संबंधित मामलों में 24 घंटे के नोटिस दिए गए और सोमवार से मौके पर कार्रवाई शुरू कर दी गई.
- रतलाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से 73 लाख रुपये बरामद, यूरिया के बोरे में ठूंस-ठूंस कर भरे थे
- हमें बेघर न करो सरकार, सीलिंग के विरोध में रामधुन गाते सड़क पर उतरे व्यापारी
कई अन्य इलाकों में भी कार्रवाई संभव
इस कार्रवाई के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अलग-अलग थाना क्षेत्रों का पुलिस बल भी तैनात किया गया. मिसरोद, हबीबगंज, रातीबड़, कोहेफिजा, गोविंदपुरा, ऐशबाग और कोलार थाना क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी रखी गई. निगम अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में शहर के अन्य रिहायशी इलाकों में भी नियम विरुद्ध चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई जारी रह सकती है.