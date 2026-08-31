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भोपाल नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों पर सीलिंग एक्शन

भोपाल में नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई जारी ( ETV Bharat )