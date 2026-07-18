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भोपाल नगर निगम राजस्व घोटाला, महापौर ने कहा दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, और मामले सामने आएंगे.

भोपाल नगर निगम में वित्तीय अनियमितताओं का मामला, राजस्व विभाग के रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन की जांच तेज.

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भोपाल नगर निगम राजस्व घोटाला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 7:37 AM IST

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भोपाल : नगर निगम के राजस्व विभाग में सामने आए वित्तीय अनियमितताओं के मामले ने अब बड़ा रूप ले लिया है. शुरुआती जांच में करीब 14 लाख रु की गड़बड़ी सामने आने के बाद अब जांच का दायरा बढ़ने के साथ अनियमितताओं की राशि करोड़ों रु तक पहुंचने की बात कही जा रही है. इस मामले को लेकर नगर निगम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और पूरे प्रकरण की गहन जांच जारी है. इस बीच भोपाल महापौर मालती राय ने कहा की किसी भी दोषी को बक्शा नहीं जाएगा.

पहले भी सामने आ चुके वित्तीय अनियमितताओं के मामले

भोपाल नगर निगम राजस्व घोटाले मामले में महापौर मालती राय ने सख्त रुख अपना लिया है. उन्होंने कहा है कि अभी और भी घोटाले सामने आएंगे. जानकारी के अनुसार, नगर निगम के राजस्व विभाग में इस तरह की वित्तीय अनियमितता का यह पहला मामला नहीं है. इस मामले में जिन कर्मचारियों और अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, उनमें से कुछ पर पहले भी इसी तरह के मामलों में कार्रवाई हो चुकी है.फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल जारी है.

महापौर ने कहा दोषियों को छोड़ेंगे नहीं (Etv Bharat)

और खुलासे होंगे, किसी को बख्शना नहीं जाएगा

इस बीच भोपाल की महापौर मालती राय ने मामले पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, '' अब तक जो घोटाले सामने आए हैं, उनकी जांच चल रही है, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर और भी अनियमितताएं सामने आ सकती हैं.'' उन्होंने कहा कि अभी केवल एक-दो मामले सामने आए हैं और आने वाले समय में अन्य मामलों का भी खुलासा होने की संभावना है. महापौर ने कहा, '' नगर निगम किसी भी दोषी को बख्शने के पक्ष में नहीं है. सभी मामलों की निष्पक्ष और गहन जांच कराई जाएगी. जांच पूरी होने के बाद जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी और पूरी जानकारी जनता के सामने रखी जाएगी.''

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नगर निगम प्रशासन का कहना है कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन की विस्तृत जांच की जा रही है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. वहीं, इस मामले ने एक बरा फिर नगर निगम की कार्यप्रणाली और राजस्व व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

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