भोपाल निगम लाया शानदार प्लान, रोजाना 20 करोड़ लीटर बचेगा पीने वाला पानी

भोपाल निगम लाया शानदार प्लान, रोजाना 20 करोड़ लीटर बचेगा पीने वाला पानी
पानी को लेकर भोपाल नगर निगम का नया प्लान, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानि एसटीपी से निकलने वाले उपचारित पानी को करेंगे स्टोर.विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 4:26 PM IST
भोपाल: राजधानी में हर दिन सीवेज से 36 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी को ट्रीट तो किया जा रहा है, लेकिन इसका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है. अब इस पानी को फैक्ट्रियों तक पहुंचाकर भोपाल नगर निगम पेयजल की खपत कम करने की तैयारी में है. भोपाल में पहली बार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानि एसटीपी से निकलने वाले उपचारित पानी की औद्योगिक उपयोग के लिए सप्लाई शुरू की जाएगी.
इसकी शुरुआत कोलार के सतगढ़ी में विकसित हो रहे नए इंडस्ट्रियल एरिया से होगी. यहां सनखेड़ी एसटीपी से रोजाना 20 लाख लीटर ट्रीटेड वाटर पहुंचाने की योजना है. इसके लिए 11 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी. योजना से उद्योगों की पानी की जरूरत पूरी करने के साथ स्वच्छ पानी के संसाधनों पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है.
रोजाना 204 एमएलडी पानी हो रहा ट्रीट, उपयोग सीमित
नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने बताया कि "भोपाल में रोजाना करीब 360 एमएलडी सीवेज निकलता है. इसमें से शहर के 18 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और 44 पंप हाउस के जरिए लगभग 204 एमएलडी पानी उपचारित किया जाता है. एक एमएलडी यानी 10 लाख लीटर के हिसाब से यह मात्रा रोजाना 20 करोड़ 40 लाख लीटर होती है. फिलहाल उपचारित पानी का इस्तेमाल पार्कों, सेंट्रल वर्ज, सड़कों पर छिड़काव और प्रदूषण नियंत्रण के लिए फागर में किया जा रहा है. अब इसे औद्योगिक उपयोग में लाने की योजना है.
गोविंदापुरा और मंडीदीप में भी होगी ट्रीटेड वाटर की सप्लाई
बता दें कि इस योजना के पहले चरण में सतगढ़ी इंडस्ट्रियल एरिया को सनखेड़ी एसटीपी से जोड़ा जाएगा. यहां रोजाना दो एमएलडी यानी 20 लाख लीटर उपचारित पानी की सप्लाई का प्रस्ताव है. इसके लिए करीब 11 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी. आगे चलकर गोविंदपुरा और मंडीदीप जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में भी ट्रीटेड वाटर की सप्लाई की जाएगी. इससे उद्योगों में साफ पानी की मांग घटाने में मदद मिलेगी.
- कानूनी पचड़े में फंसीं 49 भैंसें, नगर निगम के लिए बनीं गले की हड्डी, 16 लाख का चारा कर गईं चट
- छिंदवाड़ा में पेयजल संकट गहराया, हांफने लगा कनहर डैम तो माचागोरा डैम पर बढ़ा दारोमदार
जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने की चुनौती
दरअसल, शहर में रोजाना निकलने वाले करीब 360 एमएलडी सीवेज में से लगभग 156 एमएलडी का उपचार नहीं हो पा रहा है. ऐसे में ट्रीटमेंट क्षमता बढ़ाने और बिना उपचारित सीवेज को जल स्रोतों में जाने से रोकने की जरूरत है. बता दें कि सतगढ़ी क्षेत्र में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को देखते हुए नगर निगम का औद्योगिक बुनियादी सुविधाएं विकसित करने पर जोर है.