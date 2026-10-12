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भोपाल निगम लाया शानदार प्लान, रोजाना 20 करोड़ लीटर बचेगा पीने वाला पानी

भोपार निगम लाया शानदार प्लान ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी में हर दिन सीवेज से 36 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी को ट्रीट तो किया जा रहा है, लेकिन इसका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है. अब इस पानी को फैक्ट्रियों तक पहुंचाकर भोपाल नगर निगम पेयजल की खपत कम करने की तैयारी में है. भोपाल में पहली बार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानि एसटीपी से निकलने वाले उपचारित पानी की औद्योगिक उपयोग के लिए सप्लाई शुरू की जाएगी.

इसकी शुरुआत कोलार के सतगढ़ी में विकसित हो रहे नए इंडस्ट्रियल एरिया से होगी. यहां सनखेड़ी एसटीपी से रोजाना 20 लाख लीटर ट्रीटेड वाटर पहुंचाने की योजना है. इसके लिए 11 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी. योजना से उद्योगों की पानी की जरूरत पूरी करने के साथ स्वच्छ पानी के संसाधनों पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है.