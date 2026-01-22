अब नगर निगम भोपाल पेपरलेस, सारी फाइलें डिजिटल, एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी
नगर निगम भोपाल दफ्तर में अब सारे काम ऑनलाइन होंगे. सारी फाइलों को स्कैन कर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जा रहा है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 6:09 PM IST
भोपाल : भोपाल नगर निगम में डिजिटल युग की शुरुआत हो गई है. नगरीय सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में भोपाल नगर निगम ने ऐतिहासिक कदम उठाया है. दावा है कि भोपाल देश की पहली ऐसी नगर निगम बन गई है, जहां फाइलों का मूवमेंट अब पूरी तरह ऑनलाइन होगा. ई-फाइलिंग सिस्टम लागू होने के साथ ही मैन्युअल फाइलों का दौर खत्म हो जाएगा.
नगर निगम भोपाल में ई-फाइलिंग की शुरुआत सबसे पहले सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) से की गई है. आगे चलकर अन्य विभागों में भी इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा.
एक क्लिक पर दिखेगी फाइलों की पेंडेंसी
नगर निगम में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी उपायुक्त चंचलेश गिरहरे ने बताया "शुरुआती चरण में ई-फाइलिंग सिस्टम को ट्रायल मोड पर चलाया जा रहा है. जीएडी विभाग से शुरू हुई इस प्रक्रिया में पुरानी और नई दोनों तरह की फाइलों को स्कैन कर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जा रहा है.
"इससे फाइलें संबंधित शाखा से लेकर अपर आयुक्त और आयुक्त स्तर तक आनलाइन देखी जा सकेंगी. इससे जनता को नगर निगम से संबंधित कार्यों के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे."
फाइलें डिजिटल होने से मिलेंगे ये फायदे
बता दें कि भोपाल नगर निगम में ई-फाइलिंग सिस्टम को लागू करने की प्रक्रिया पिछले एक साल से चल रही थी. शासन ने 1 जनवरी 2025 से डिजिटल फाइल व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए थे. तकनीकी तैयारियों, सॉफ्टवेयर सेटअप और अधिकारियों के प्रशिक्षण के बाद अब यह व्यवस्था पूरी तरह प्रभावी हो गई है. अधिकारियों ने बताया कि ई-फाइलिंग सिस्टम से जुड़ा पूरा डेटा एनआईसी के सर्वर पर सुरक्षित रहेगा. इससे फाइल गुम होने, रिकार्ड से छेड़छाड़ और अनावश्यक देरी जैसी समस्याओं पर लगाम लगेगी.
नए मुख्यालय में होगा पूरा पेपरलेस कामकाज
नगर निगम का नया मुख्यालय भवन लगभग तैयार है. इसके लोकार्पण के बाद यहां पूरी तरह पेपरलेस सिस्टम लागू किया जाएगा. चंचलेश गिरहरे ने बताया "अभी ई-फाइलिंग सॉफ्टवेयर में अधिकारियों की आधिकारिक ई-मेल आईडी जेनरेट की जा रही हैं. हालांकि समान नाम वाले अधिकारियों को लेकर पहचान में दिक्कत सामने आई है. इस समस्या के समाधान के लिए एनआईसी को पत्र लिखकर अलग-अलग पहचान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है."
ई-ऑफिस लागू होने से पारदर्शिता बढ़ेगी
ई-फाइलिंग सिस्टम लागू होने से नगर निगम के कामकाज में पारदर्शिता आएगी. फाइलों की आनलाइन ट्रैकिंग से यह स्पष्ट रहेगा कि कौन-सी फाइल किस स्तर पर लंबित है. इससे न केवल निर्णय लेने प्रक्रिया तेज होगी बल्कि जवाबदेही भी तय होगी. वहीं, फाइलों के लिए कागज का उपयोग न्यूनतम होगा और अधिकांश काम आनलाइन माध्यम से होंगे.