थोक में कूड़ा उत्पादन करने वालों पर होगी नजर, भोपाल नगर निगम बना रहा खास पोर्टल
भोपाल नगर निगम तैयार कर रहा खास सिस्टम, पोर्टल पर मिलेगी बड़े कचरा उत्पादकों की पूरी जानकारी, ऐसा करने वाला भोपाल पहले नगर निगम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 5:59 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल अब स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में देशभर के लिए मिसाल बनने जा रहा है. दरअसल, नए सॉलिड वेस्ट रूल्स-2026 लागू होने के बाद नगर निगम भोपाल ऐसा सिस्टम तैयार कर रहा है, जिससे शहर के सभी बड़े कचरा उत्पादकों यानी बल्क वेस्ट जनरेटर (बीडब्ल्यूजी) या थोक में कूड़ा उत्पादन करने वालों का पूरा रिकार्ड ऑनलाइन रखा जाएगा. इसके लिए निगम एक खास पोर्टल बना रहा है. इस पहल के बाद भोपाल देश का पहला ऐसा शहर बनने की दिशा में बढ़ रहा है, जहां बीडब्ल्यूजी से जुड़ी हर जानकारी डिजिटल रूप से मॉनिटर की जाएगी.
यह है नया बीडब्ल्यूजी नियम
बता दें कि 1 अप्रैल 2026 से देशभर में नए सालिड वेस्ट रूल्स लागू हो चुके हैं. इन नियमों के अनुसार जो संस्थान, सोसायटी या व्यावसायिक इकाइयां रोजाना 100 किलोग्राम या उससे ज्यादा कचरा पैदा करती हैं, उन्हें बल्क वेस्ट जनरेटर माना जाएगा. इसके अलावा 20 हजार वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्र में संचालित संस्थाएं भी इस श्रेणी में आएंगी. ऐसी सभी संस्थाओं को नगर निगम के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. साथ ही उन्हें अपने परिसर से निकलने वाले गीले और सूखे कचरे का अलग-अलग प्रबंधन भी करना पड़ेगा.
निगम बनाएगा ऑनलाइन मानिटरिंग सिस्टम
नगर निगम भोपाल डब्ल्यूजी की निगरानी के लिए विशेष ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर रहा है. इस पोर्टल पर शहर के बड़े संस्थानों का पूरा डेटा दर्ज रहेगा. इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि कौन-सी संस्था कितना कचरा पैदा कर रही है और उसका निपटान कैसे किया जा रहा है. फिलहाल निगम ने ऐसे 69 बड़े संस्थानों की पहचान कर ली है, जो अपने गीले कचरे का निपटान स्वयं कर रहे हैं. बाकी संस्थानों को कचरा प्रबंधन और सोर्स सेग्रीगेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है.
अलग-अलग श्रेणियों के लिए तय हुआ शुल्क
नगर निगम ने कचरा उठाव और ट्रांसफर स्टेशन तक पहुंचाने के लिए नई दरें भी लागू कर दी हैं. इसके अनुसार हाउसिंग सोसायटी और आवासीय कॉलोनियों के लिए 2100 रुपये प्रति टन की दर तय की गई है. वहीं सरकारी विभाग, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए 2400 रुपए प्रति टन के हिसाब से दरें तय की गई हैं. वहीं मॉल, होटल, अस्पताल, मैरिज गार्डन, रेलवे स्टेशन और औद्योगिक इकाइयों को 2700 रुपए प्रति टन के हिसाब से कूड़े का भुगतान करना होगा.
नियम तोड़ा तो लगेगा भारी जुर्माना
इस बार नगर निगम नियमों को लेकर काफी सख्त नजर आ रहा है. ट्रांसफर स्टेशनों पर अब केवल अलग-अलग किया गया गीला और सूखा कचरा ही स्वीकार किया जाएगा. यदि कोई संस्था या व्यावसायिक इकाई मिक्स कचरा लेकर पहुंचती है, तो उस पर तय शुल्क का 150 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है. निगम प्रशासन का कहना है कि इन शुल्कों से कचरा प्रबंधन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और टिकाऊ बनाया जाएगा.
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लोगों को भी किया जा रहा जागरूक
भोपाल नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के अनुसार "नए सॉलिड वेस्ट रूल्स का पालन सभी के लिए जरूरी है. निगम का मुख्य उद्देश्य यह है कि संस्थाएं अपने स्तर पर ही कचरे के निपटान की व्यवस्था विकसित करें. इसके लिए लगातार ट्रेनिंग और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं. इसके बाद यदि ऐसे संस्थानों के पास कूड़ा निपटान की व्यवस्था नहीं होती, तो ऐसे स्थानों से नगर निगम कचरे का उठाव कराएगा. इसके लिए अलग से चार्ज देना होगा."