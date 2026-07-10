यहां अब नहीं चलेगा कैश, आनलाइन पेमेंट न करने पर लगेगा दोगुना जुर्माना
भोपाल नगर निगम हुआ कैशलेस, शहर की सभी मल्टीलेवल पार्किंग को 100 प्रतिशत हाईटेक कर कैशलेस पेमेंट की हुई व्यवस्था.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 3:13 PM IST
भोपाल: स्मार्ट और हाईटेक व्यवस्थाओं को बढ़ावा देते हुए नगर निगम भोपाल ने एक बड़ा निर्णय लिया है. बता दें कि भोपाल नगर निगम देश का पहला ऐसा नगरीय निकाय बन गया है, जिसने शहर की सभी मल्टीलेवल पार्किंग व्यवस्थाओं को पूरी तरह हाईटेक और 100 प्रतिशत कैशलेस कर दिया है. अब यदि आप भोपाल की किसी भी मल्टीलेवल पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, तो वहां कैश भुगतान बिल्कुल नहीं चलेगा. इतना ही नहीं, डिजिटल पेमेंट से आनाकानी करने या आनलाइन भुगतान न करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए पेनाल्टी के रूप में दोगुना पार्किंग शुल्क वसूला जाएगा. नगर निगम के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य पार्किंग स्थलों पर पारदर्शिता लाना और कतारों को खत्म करना है.
भोपाल पूरी तरह कैशलेस नगरीय निकाय
आयुक्त संस्कृति जैन ने बताया कि "नगर निगम द्वारा संचालित शहर की सभी 5 मल्टीलेवल पार्किंग को आधुनिक तकनीकों से लैस कर दिया गया है. इन पार्किंग स्थलों पर अब नकद लेन-देन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है." बात दें कि संस्कृति जैन के निर्देशों के बाद इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्व वसूली की प्रक्रियाओं को पूरी तरह पारदर्शी बनाना और नागरिकों को बिना किसी परेशानी के सुव्यवस्थित सुविधाएं प्रदान करना है.
बूम बैरियर और कैमरों से लैस हुई पार्किंग
इस नई हाईटेक व्यवस्था के अंतर्गत मल्टीलेवल पार्किंग के एंट्री और एग्जिट पाइंट पर आधुनिक बूम बैरियर लगाए गए हैं. इन बूम बैरियर पर विशेष कैमरे इंस्टाल किए गए हैं, जो पार्किंग में आने-जाने वाले वाहनों को आटोमैटिक तरीके से ट्रेस करेंगे. कैमरों के माध्यम से गाड़ी का नंबर ट्रैक होते ही एक विशेष ऐप के जरिए पार्किंग शुल्क की गणना की जाएगी. वाहन चालक सीधे आनलाइन यूपीआई या क्यूआर कोड के माध्यम से अपने मोबाइल से तुरंत पार्किंग शुल्क का भुगतान कर सकेंगे.
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जल्द शुरू होगी फास्टैग सुविधा, समय की होगी बचत
मल्टीलेवल पार्किंग को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नगर निगम जल्द ही यहां फास्टैग की सुविधा भी शुरू करने जा रहा है. इसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं. फास्टैग सुविधा लागू होने के बाद वाहन चालकों को भुगतान के लिए रुकना भी नहीं पड़ेगा, बैरियर पर लगने वाला समय बेहद कम हो जाएगा और वाहन बिना किसी रुकावट के सीधे आ-जा सकेंगे.
कैश देने की जिद पर देना होगा दोगुना जुर्माना
निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि पार्किंग शुल्क केवल और केवल आनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा. यदि कोई नागरिक इसके बाद भी कैश देने की जिद करता है या आनलाइन भुगतान करने से मना करता है, तो उसे पेनाल्टी भुगतनी होगी. ऐसे मामलों में वाहन मालिक से नियम के अनुसार दोगुना पार्किंग शुल्क वसूला जाएगा.