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कचरा नहीं सोना बोलिए! भोपाल में भुट्टे के डंठल से बन रहा ग्रीन फ्यूल, नगर निगम की झोली फुल

रोज 100 क्विंटल कचरे से बन रही सीएनजी नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि, शहर में इस समय करीब 3 से 4 हजार भुट्टे के ठेले लग रहे हैं. इनसे रोजाना 100 से 120 क्विंटल तक छिलके, डंठल और अन्य अवशेष भी निकल रहे हैं. पहले यह पूरा जैविक कचरा सामान्य अपशिष्ट के साथ डंप कर दिया जाता था, जिससे निपटान पर अतिरिक्त खर्च बढ़ जाता था. लेकिन अब नगर निगम ने इसी मौसमी अपशिष्ट को संसाधन में बदलते हुए बायो-सीएनजी उत्पादन का माध्यम बना दिया है.

भोपाल: राजधानी भोपाल में इन दिनों भुट्टे का सीजन चरम पर है. शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण सड़कों तक बड़ी संख्या में भुट्टे की दुकानें लग रही हैं. इससे जहां हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहीं भुट्टे की दुकानों से निकलने वाला कचरे के निपटान में नगर निगम को हर महीने लाखों रुपये खर्च करने पड़ते थे. लेकिन अब भोपाल नगर निगम ने भुट्टे से निकलने वाले कचरे के सुरक्षित निष्पादन का रास्ता खोज लिया है, बल्कि इससे हर महीने लाखों रुपये की कमाई भी हो रही है.

इस तरह काम करता है पूरा सिस्टम

भुट्टे से निकलने वाले जैविक अवशेष को नगर निगम के कर्मचारी दूसरे कचरे से अलग एकत्रित करते हैं. इसके बाद इसे बायो-सीएनजी संयंत्र में पहुंचाया जाता है, जहां वैज्ञानिक प्रक्रिया के जरिए उपयोगी ईंधन में बदला जाता है. प्रतिदिन इस अपशिष्ट से लगभग 1 से 1.5 क्विंटल बायो-सीएनजी तैयार की जा रही है. तैयार ईंधन का उपयोग नगर निगम के वाहनों में किया जा रहा है, जिससे पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता भी कम हो रही है. इससे नगर निगम को हर महीने लाखों रुपये की आय हो रही है, वहीं कचरे के परिवहन और निस्तारण पर होने वाला खर्च भी घटा है.

रोज 100 क्विंटल कचरे से बन रही सीएनजी (ETV Bharat)

भुट्टे के कचरे से हो रही कमाई (ETV Bharat)

फेंकने के बजाय तैयार किया जा रहा ग्रीन फ्यूल

नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के अनुसार, ''मक्के के भुट्टे, छिलके और डंठल जैसे कृषि अवशेष जैविक पदार्थों से भरपूर होते हैं. इन्हें खुले में सड़ने या फेंकने के बजाय ऊर्जा उत्पादन में उपयोग करने से पर्यावरणीय लाभ भी मिलते हैं. इससे लैंडफिल पर दबाव कम होता है, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आती है और जैविक कचरे का बेहतर प्रबंधन संभव हो पाता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए नगर निगम भोपाल इसे ग्रीन फ्यूल में बदल रहा है.''

नगर निगम भोपाल को हर महीने लाखों का फायदा (ETV Bharat)

अन्य शहर भी ले सकते हैं भोपाल नगर निगम से सीख

स्वच्छता को लेकर लंबे समय से शहर में काम रही समाजसेवी रुचिका सचदेवा के अनुसार, ''नगर निगम का यह प्रयास सर्कुलर इकोनॉमी की सोच को भी मजबूत करता है, जिसमें बेकार समझी जाने वाली वस्तुओं को दोबारा उपयोगी बनाया जाता है. भुट्टे का अपशिष्ट अब केवल कचरा नहीं, बल्कि ऊर्जा और आय का स्रोत बन चुका है. इससे यह संदेश भी मिल रहा है कि यदि जैविक कचरे का पृथक्करण और वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जाए तो शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट को अधिक प्रभावी और टिकाऊ बनाया जा सकता है.