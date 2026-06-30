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सैकड़ों जिंदगियां बचाने वालों के घर रोटी की संकट, भोपाली गोताखोरों की भावुक अपील

भोपाल के किसी भी कोने में किसी के डूबने की सूचना मिलती है, तो ये गोताखोर बिना अपनी जान की परवाह किए गहरे पानी में उतर जाते हैं. कई बार अपनी जान को खतरे में डालकर लापता लोगों की तलाश करते हैं और उनकी जान बचाते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि दूसरों की जिंदगी बचाने वाले ये लोग आज अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

भोपाल: राजधानी भोपाल में झीलों, तालाबों और जलाशयों में संकट के समय लोगों की जान बचाने वाले नगर निगम के गोताखोर आज खुद आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. वर्षों से अपनी जान जोखिम में डालकर सैकड़ों लोगों को नया जीवन देने वाले इन गोताखोरों की अपनी जिंदगी बदहाली के दौर से गुजर रही है.

हक और सम्मान की उम्मीद

गोताखोर फैज उल्ला, आसिफ खान और मजहर ने बताया कि नगर निगम से मिलने वाला वेतन इतना कम है कि उससे घर चलाना मुश्किल हो गया है. बढ़ती महंगाई के दौर में बच्चों की पढ़ाई, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना उनके लिए बड़ी चुनौती बन चुका है. नगर निगम उनको केवल 10 हजार रु वेतन देता है, इससे भरण पोषण होना कठिन हो रहा है. जिन हाथों ने सैकड़ों जिंदगियां बचाईं, आज वहीं हाथ अपने हक और सम्मान की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

पुलिस पर लगे गंभीर आरोप

गोताखोर दुर्गा ने कहा, "मुझे पुलिस का भी पूरा सहयोग नहीं मिलता है, अगर हम किसी की जान बचाकर उसको थाने लेकर जाते हैं तो पुलिस कहती है कि रास्ते चलते लोगों को पकड़ कर ले आते हैं. लोग दो-दो करोड़ रु की चोरी कर रहे है और हमको मात्र दस हजार रु दिए जा रहे है."

गोताखोरों को दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल (ETV Bharat)

ओवर टाइम काम का नहीं मिला मेहनताना

गोताखोर आसिफ खान ने कहा, "मैं 12 साल से नगर निगम में गौतखोर का काम कर रहा हूं, लेकिन आज तक हम लोगों को नियमित नहीं किया गया. 10 हजार रु में घर चलना मुश्किल हो रहा है." वहीं, मजहर खान ने कहा, "मुझे 24-24 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है. दुर्गा विसर्जन, गणेश विसर्जन और अन्य विसर्जन के दौरान तीन-तीन दिन तक घर नहीं जा पाते हैं. इसका ओवर टाइम भी नहीं दिया जाता है."

नगर निगम को सभी की चिंता

भोपाल नगर निगम की महापौर मालती राय ने कहा, "नगर निगम में कार्यरत सभी कर्मचारियों की चिंता नगर निगम कर रहा है. गोताखोर, दैनिक सफाई मित्र और फायर ब्रिगेड सहित सभी कर्मचारियों की चिंता नगर निगम को है. आवश्यकता अनुसार, नगर निगम समय-समय पर सुविधाएं देता है. नियम प्रक्रिया के तहत जो भी होगा वह किया जाएगा."

अब सवाल यह है कि क्या समाज और व्यवस्था उन लोगों की सुध लेगी, जो हर संकट की घड़ी में सबसे पहले दूसरों की जान बचाने के लिए आगे आते हैं? ये सिर्फ कुछ कर्मचारियों की समस्या नहीं, बल्कि उन गुमनाम नायकों की कहानी है, जिनके साहस और समर्पण की बदौलत हजारों परिवार आज भी अपने प्रियजनों के साथ हैं.