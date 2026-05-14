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भोपाल की 80 गलियां चमकाने अधिकारियों की लगी क्लास, स्वच्छता में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

भोपाल नगर निगम की स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर-1 स्थान पाने पर जोर, निगम आयुक्त ने जमीन पर बैठकर ली अधिकारियों की क्लास,आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

BHOPAL NAGAR NIGAM OFFICERS MEETING
भोपाल की स्वच्छता रैंकिंग सुधारने में जुटे अधिकारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 6:24 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में भोपाल नगर निगम नंबर 1 स्थान पाने के लिए विशेष तैयारियों में जुट गया है. नगर निगम ने शहर की 80 से अधिक पुरानी गलियों का कायाकल्प और विशेष सफाई अभियान शुरू कर दिया है. इसके अलावा गीले, सूखे और ई-वेस्ट सहित 6 प्रकार के कचरे के पृथक्करण पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

जमीन पर बैठक आयोजित

पिछली बार देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शीर्ष 5 में भोपाल शामिल रहा है. 15 मई के बाद केंद्रीय सर्वेक्षण दल के शहर में पहुंचने की संभावना को देखते हुए नगर निगम अलर्ट मोड पर है. नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने नगर निगम मुख्यालय में स्वच्छता नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली. खास बात यह रही कि बैठक जमीन पर बैठकर आयोजित की गई.

BHOPAL NAGAR NIGAM OFFICERS MEETING
स्वच्छता रैंकिंग सुधारने पर जोर (ETV Bharat)

स्वच्छता व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

पहली बार किसी निगमायुक्त ने इस तरह जमीन पर बैठकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की. बैठक में निगमायुक्त ने साफ कहा कि स्वच्छता व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके अलावा अधिकारियों को फील्ड में लगातार मॉनिटरिंग करने, कचरा प्रबंधन, सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं में सुधार के निर्देश दिए.

स्वच्छता रैंकिंग बेहतर करने पर जोर

नगर निगम का फोकस इस बार स्वच्छता रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन करने पर है. इसी को लेकर शहरभर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं. निगम ने सभी जोन में सफाई व्यवस्था की निगरानी बढ़ा दी है. इसके लिए शहर की करीब 80 संकरी और पुरानी गलियों को साफ-सुथरा और आकर्षक किया जाएगा.

Bhopal Swachh Survekshan Campaign
भोपाल में 80 गलियां होंगी चमकदार (ETV Bharat)

नंबर 1 बनाने के लिए एकजुटता से करेंगे काम

केंद्रीय सर्वेक्षण दल इस साल शहर के सभी 85 वार्डों में जाकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करेगी. इसको देखते हुए निगम प्रशासन ने भी कमर कस ली है. निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने साफ कहा है, "किसी भी कीमत पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. इस बार भोपाल को नंबर 1 पर लाने के लिए हम सब को एकजुटता के साथ लगना होगा."

गलियों में लग रहे कूड़ेदान, दीवारों पर बन रही पेंटिंग

निगम के स्वच्छ भारत मिशन प्रकोष्ठ के मुताबिक, जिन गलियों की पहचान गंदगी वाले क्षेत्रों के रूप में थी, वहां अब सौंदर्यीकरण किया जा रहा है. गलियों में 3 रंग के कूड़ेदान लगाए जा रहे हैं ताकि कचरे का अलग-अलग संग्रह हो सके. इसके साथ ही दीवारों पर पेंटिंग, पौधारोपण और सफाई सुधार के काम किए जा रहे हैं.

निगमायुक्त संस्कृति जैन ने बताया, "स्वच्छता व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अधिकारियों को फील्ड में लगातार मॉनिटरिंग करने, कचरा प्रबंधन, सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं में सुधार के निर्देश दिए हैं. नगर निगम का फोकस स्वच्छता रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन करने पर है. इसी को लेकर शहरभर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने और कमियों को जल्द दूर करने के लिए अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं."

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